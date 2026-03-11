Mialatt a fél világ az olajválságtól szenved, Putyin dörzsöli a tenyerét: már készül a rettegett fegyver, ami Európa számára jelent fenyegetést

Abban a pillanatban, amikor híre jött az Irán elleni izraeli-amerikai bomba- és rakétatámadásoknak, megindultak felfelé az olajárak. Putyin a kezét dörzsölhette, a kőolaj ára hamarosan elérte azt a szintet, amit Oroszország érdekeinek megfelelőként értékelt. Az iráni támadás Ukrajna számára is nagyon rosszkor jött.

Az orosz árnyékflotta egyik hajója – Ukrajna számára nagyon rosszkor jött az olajárak emelkedése / Fotó: AFP

Az emelkedő olajár hamarosan alaposan felfelé taszította a benzinkutaknál a dízelolaj- és az autóbenzinárakat is. Trump amerikai elnök erős csapást mért. Iránra célzott, de a csapás Ukrajnát sújtotta – írta kommentárjában az abnews.ru oroszországi weboldal. A hordónkénti kőolajárak 120 dollár per hordó fölé emelkedtek. És még a tetemes lemaradással felfelé kúszó Ural-keverék ára is átlépett a száz dolláron, bőven teljesítve a Kreml olajárálomhatár-átlépési törekvéseit – legalábbis átmenetileg, extra bevételhez juttatva Moszkvát.

A folyamatot a kínai sajtó is felkapta. A Kreml-barát abnews.ru oroszországi szájt a 360kuai kínai kiadványt idézte:

Putyinnak elégedettnek kell lennie. Trump Oroszország számára nem várt ajándékot hozott.

A kínai lap megjegyzi azt is, hogy pár nappal korábban, március elején Trump elnök megpendítette az Oroszországot sújtó szankciók enyhítését is. „Hozzátette, hogy szeretné ezeknek a szankcióknak a fokozatos megszüntetését és az amerikai–orosz kereskedelmi kapcsolatokat fékező elemek lépcsőzetes leépítését, ezen kapcsolatok fokozatos újra kiszélesítését. Az amerikai elnök szavai szerint erre az ukrajnai konfliktus lezárását szabályzó egyezmény megkötése után kerülhet sor” – írta a lap. Ugyancsak kiszivárgott, hogy a Fehér Házban tartott egyik zárt körű találkozó során az amerikai elnök közölte, kész Oroszország-politikája kiigazítására.

Lassú, de határozott az orosz előrenyomulás Ukrajna északi részén

Közben az orosz expedíciós hadsereg, a katonai-ipari komplexum sem tétlenkedik. Ukrajna északi-északkeleti részén az orosz határ menti Szumi megyébe betörő orosz csapatok előretörtek, és jelentős területeket szereztek meg. A gluhovszki irányban „felszabadították” az oroszországi területen néhány kilométerre az ukrán határtól fekvő

Szopicsi falut, ezt megelőzően

Komarovkát,

Bjelaja Birjozát és Szidorovkát.

Krasznopolja irányban haladva az orosz csapatok bevették Popovkát és Viszokojet, és

újabb területeket szereztek Pokrovka településtől északra és délkeletre.

Talán jelzésértékű, és már a moszkvai kormányközeli sajtó kiábrándult igazságkeresését tükrözi, hogy a topcor.ru nem közölte a települések pontos földrajzi helyét, a nevüket viszont hűen idézte. Ha valaki vette magának a fáradtságot, hogy a térképen utánakeressen a „felszabadított” falvak hovatartozásának, felfedezhette, hogy

azok egy része oroszországi területen van,

talán jelezve, hogy az ukrán hadsereg 2024 nyarán nemcsak a szorosan vett kurszki nagymegyébe (Oroszország) tört be, hanem a kurszktól északnyugatra fekvő területek néhány határfaluját is ellenőrzése alá vonhatta.