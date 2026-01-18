Putyin dühbe gurult, lecsapott a Magyarországon is gyártó nyugati óriáscégre: az EU százmilliárdokat utalt az Orbán-kormánynak – a hét legolvasottabb cikkei
A múlt héthez hasonlóan ezúttal is elkészítettük az elmúlt hét nap legolvasottabb cikkeinek összefoglalóját, hogy senki ne maradjon le a legfontosabb eseményekről. A havazás után ezúttal Putyin elnök egy drasztikus gazdasági döntése váltotta ki az olvasók legnagyobb érdeklődését.
Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk is született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt foglaljuk össze. Íme, az év harmadik hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.
Putyinnál valami elpattant
A dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte, hogy Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.
A gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – írta a Reuters.
Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.
A Rockwool részvényei azonnal 8 százalékot estek kedden, miután a Bloomberg először megírta, hogy két leányvállalatát lefoglalták Oroszországban. Ezt követően érkezett a hivatalos tájékoztatás, hogy négy üzemről van szó.
Érdekesség, hogy a dán óriásnak Magyarországon is működik cége, méghozzá Tapolcán. Itt korábbi közlemények szerint magyar alapanyagból készül kőzetgyapot hőszigetelő anyag. Az 1994 végén alakult Rockwool Hungária Kft. 1997-ben megvásárolta a gógánfai székhelyű Isotechnik Kft.-t, majd a gyár és a hazai leányvállalat összeolvadásából létrejött a Rockwool Hungary Kft.
Korábban két gyára is volt itthon, Tapolca mellett Gógánfán, de az utóbbit 2008 végén a hazánkban és a szomszédos országokban tapasztalható piaci gyengülés miatt bezárta. Ezzel a tapolcai gyár maradt az egyedüli magyar helyszín, ahol a mai napig is készül a hazai és a környező országok piaci igényeit kiszolgáló kőzetgyapot hőszigetelő anyag.
Ursula von der Leyenék százmilliárdokat utaltak Magyarországnak
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már korábban jelezte: az éves pénzforgalmi hiány alakulása miatt az Európai Bizottság decemberben több mint 200 milliárd forintnyi kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A kifizetést ezért januárra tolta, amit a bizottság 2025. december 23-án hivatalosan megküldött levelei is feketén-fehéren igazolnak.
A bizottság azóta rendezte a számlákat, az uniós források megérkeztek Magyarországra. Nagy Márton szerint ebből következően semmilyen elmaradásról vagy magyar fél általi mulasztásról nincs szó.
Már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken
Egy lefoglalt orosz ballisztikus rakétából a szovjet időkből való vákuumcsövek és mechanikus giroszkópok kerültek elő. A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők vezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését.
Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült
– jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre. Az elemzők szerint bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.
A rakéta egy analóg giroszkóp által vezérelt inerciális navigációs rendszert használ. A roncsokból feltárt vezérlőpanelek üveggel borított elektroncsövek – valószínűleg kriptronok vagy nagyfrekvenciás rezonátorok – jelenlétét mutatják, ezek szerint a rakéta architektúrája nem teljesen digitális.
Néhány alkatrészen 2018-as gyártási jelölések voltak, ami arra utal, hogy korábbi projektekhez szánták őket. A Reuters jelentése szerint január 9-én az Oroszország által kilőtt Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta egy ukrán állami tulajdonú létesítményt talált el Lvivben, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól. Azonban csupán kisebb szerkezeti károkat okozott.
Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról
A kínai BYD elektromosautó-gyártó Szegeden épülő európai üzeméhez kapcsolódóan újabb fontos lépés történt a hazai beszállítói lánc kiépítésében. A győri székhelyű Qualitative Production (QP) Zrt. lett a vállalat első hivatalosan bejelentett magyar beszállítója, amely már megkezdte a tényleges együttműködést a BYD-vel.
A vállalat a járműipar legmagasabb minőségi követelményeinek megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A kiválasztási folyamat a BYD európai terjeszkedésének részeként zajlott, és több szempontból eltért a hagyományos európai autógyártók gyakorlatától.
A kommunikáció kezdetben kihívásokat tartogatott, mivel sok e-mail kizárólag kínai nyelven érkezett, de a csatolt anyagok kétnyelvűek voltak (kínai szövegbe ágyazott angol fordítással).
Tiporjuk ezt a szakmát már egy ideje, de ilyennel még nem találkoztunk!
– kommentálta a magyar cég a tapasztaltakat. A döntő mozzanat az online minőségirányítási audit volt, amelyet közvetlenül Kínából vezényeltek le, Győr és Szeged bevonásával. Az audit reggel 8-tól este 6-ig tartott, videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést, a dokumentációt, a változáskezelést, az új termék bevezetését és a problémamegoldási folyamatokat.
A szigorú eljárás az autóipari szabványoknak teljesen megfelelt, de a magyar félnek szokatlan intenzitású és részletességű volt. Az együttműködés eredményeként már megérkezett az első konkrét rendelés a BYD-től, amely több terméket foglal magában: gyári szerelési eszközöket, összeszerelő asztalokat és különféle készülékelemeket.
A QP vezetői hangsúlyozták, hogy a kínai partner részéről alapvető bizalom tapasztalható a magyar vállalkozások iránt. Ugyanakkor a sikeres együttműködéshez elengedhetetlen a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség és az alázat – ezek nélkül a lehetőségek kihasználása nehézkes lenne.
Bejelentést tett a Lidl
Január 13-tól jelentősen mérsékelte számos friss csirkehústermékének árát a Lidl áruházlánc. Az árcsökkentési sorozat újabb állomásaként a magyar forrásból származó friss csirkehúsok tartósan kedvezőbb áron kerülnek az üzletek polcaira, így a vásárlók a mindennapi bevásárlás során kedvezőbb áron juthatnak hozzá ezekhez az alapvető termékekhez.
A Lidl a beszerzési árak csökkenéséből fakadó előnyöket akarja beépíteni a fogyasztói árakba, és hozzájárulna a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez.
Januári árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós árcsökkentéseket: jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint,
amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja
– mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.