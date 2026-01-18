Putyin dühbe gurult, lecsapott a Magyarországon is gyártó nyugati óriáscégre: az EU százmilliárdokat utalt az Orbán-kormánynak – a hét legolvasottabb cikkei

A múlt héthez hasonlóan ezúttal is elkészítettük az elmúlt hét nap legolvasottabb cikkeinek összefoglalóját, hogy senki ne maradjon le a legfontosabb eseményekről. A havazás után ezúttal Putyin elnök egy drasztikus gazdasági döntése váltotta ki az olvasók legnagyobb érdeklődését.

Putyin lecsapott a Magyarországon is gyártó óriáscégre / Fotó: AFP

Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk is született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt foglaljuk össze. Íme, az év harmadik hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.

Putyinnál valami elpattant

A dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte, hogy Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.

A gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – írta a Reuters.

Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.

A Rockwool részvényei azonnal 8 százalékot estek kedden, miután a Bloomberg először megírta, hogy két leányvállalatát lefoglalták Oroszországban. Ezt követően érkezett a hivatalos tájékoztatás, hogy négy üzemről van szó.

Érdekesség, hogy a dán óriásnak Magyarországon is működik cége, méghozzá Tapolcán. Itt korábbi közlemények szerint magyar alapanyagból készül kőzetgyapot hőszigetelő anyag. Az 1994 végén alakult Rockwool Hungária Kft. 1997-ben megvásárolta a gógánfai székhelyű Isotechnik Kft.-t, majd a gyár és a hazai leányvállalat összeolvadásából létrejött a Rockwool Hungary Kft.

Korábban két gyára is volt itthon, Tapolca mellett Gógánfán, de az utóbbit 2008 végén a hazánkban és a szomszédos országokban tapasztalható piaci gyengülés miatt bezárta. Ezzel a tapolcai gyár maradt az egyedüli magyar helyszín, ahol a mai napig is készül a hazai és a környező országok piaci igényeit kiszolgáló kőzetgyapot hőszigetelő anyag.

Ursula von der Leyenék százmilliárdokat utaltak Magyarországnak

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.