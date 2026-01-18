Deviza
Putyin dühbe gurult, lecsapott a Magyarországon is gyártó nyugati óriáscégre: az EU százmilliárdokat utalt az Orbán-kormánynak – a hét legolvasottabb cikkei

Nagyon különös dolgok történtek a héten. Az oroszoknál mintha elszakadt volna a cérna és kemény lépésre szánták rá magukat: Putyin nyugati gyárakat foglalt le. Igaz, az ukránok nevetnek rajta, mert kiderült az Oresnyik rakéta féltve őrzött titka. Közben Magyarországra százmilliárdok folytak be uniós pénzből és egy hazai cég részletesen beszélt a BYD szigoráról.
Hecker Flórián
2026.01.18, 21:51
Frissítve: 2026.01.18, 22:51

A múlt héthez hasonlóan ezúttal is elkészítettük az elmúlt hét nap legolvasottabb cikkeinek összefoglalóját, hogy senki ne maradjon le a legfontosabb eseményekről. A havazás után ezúttal Putyin elnök egy drasztikus gazdasági döntése váltotta ki az olvasók legnagyobb érdeklődését.

Putyin
Putyin lecsapott a Magyarországon is gyártó óriáscégre / Fotó: AFP

Azonban a héten számos más, nagy horderejű cikk is született a Világgazdaságon, amelyekből most a legolvasottabb ötöt foglaljuk össze. Íme, az év harmadik hetének legnagyobb érdeklődést kiváltó írásai.

Putyinnál valami elpattant

A dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte, hogy Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.

A gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – írta a Reuters.

Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.

A Rockwool részvényei azonnal 8 százalékot estek kedden, miután a Bloomberg először megírta, hogy két leányvállalatát lefoglalták Oroszországban. Ezt követően érkezett a hivatalos tájékoztatás, hogy négy üzemről van szó.

Érdekesség, hogy a dán óriásnak Magyarországon is működik cége, méghozzá Tapolcán. Itt korábbi közlemények szerint magyar alapanyagból készül kőzetgyapot hőszigetelő anyag. Az 1994 végén alakult Rockwool Hungária Kft. 1997-ben megvásárolta a gógánfai székhelyű Isotechnik Kft.-t, majd a gyár és a hazai leányvállalat összeolvadásából létrejött a Rockwool Hungary Kft.

Korábban két gyára is volt itthon, Tapolca mellett Gógánfán, de az utóbbit 2008 végén a hazánkban és a szomszédos országokban tapasztalható piaci gyengülés miatt bezárta. Ezzel a tapolcai gyár maradt az egyedüli magyar helyszín, ahol a mai napig is készül a hazai és a környező országok piaci igényeit kiszolgáló kőzetgyapot hőszigetelő anyag.

Ursula von der Leyenék százmilliárdokat utaltak Magyarországnak

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már korábban jelezte: az éves pénzforgalmi hiány alakulása miatt az Európai Bizottság decemberben több mint 200 milliárd forintnyi kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A kifizetést ezért januárra tolta, amit a bizottság 2025. december 23-án hivatalosan megküldött levelei is feketén-fehéren igazolnak.

A bizottság azóta rendezte a számlákat, az uniós források megérkeztek Magyarországra. Nagy Márton szerint ebből következően semmilyen elmaradásról vagy magyar fél általi mulasztásról nincs szó.

 

Már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken

Egy lefoglalt orosz ballisztikus rakétából a szovjet időkből való vákuumcsövek és mechanikus giroszkópok kerültek elő. A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők vezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését. 

Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült

– jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre. Az elemzők szerint bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.

A rakéta egy analóg giroszkóp által vezérelt inerciális navigációs rendszert használ. A roncsokból feltárt vezérlőpanelek üveggel borított elektroncsövek – valószínűleg kriptronok vagy nagyfrekvenciás rezonátorok – jelenlétét mutatják, ezek szerint a rakéta architektúrája nem teljesen digitális.

Néhány alkatrészen 2018-as gyártási jelölések voltak, ami arra utal, hogy korábbi projektekhez szánták őket. A Reuters jelentése szerint január 9-én az Oroszország által kilőtt Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta egy ukrán állami tulajdonú létesítményt talált el Lvivben, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól. Azonban csupán kisebb szerkezeti károkat okozott.

Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról

A kínai BYD elektromosautó-gyártó Szegeden épülő európai üzeméhez kapcsolódóan újabb fontos lépés történt a hazai beszállítói lánc kiépítésében. A győri székhelyű Qualitative Production (QP) Zrt. lett a vállalat első hivatalosan bejelentett magyar beszállítója, amely már megkezdte a tényleges együttműködést a BYD-vel.

A vállalat a járműipar legmagasabb minőségi követelményeinek megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A kiválasztási folyamat a BYD európai terjeszkedésének részeként zajlott, és több szempontból eltért a hagyományos európai autógyártók gyakorlatától.

A kommunikáció kezdetben kihívásokat tartogatott, mivel sok e-mail kizárólag kínai nyelven érkezett, de a csatolt anyagok kétnyelvűek voltak (kínai szövegbe ágyazott angol fordítással).

Tiporjuk ezt a szakmát már egy ideje, de ilyennel még nem találkoztunk!

– kommentálta a magyar cég a tapasztaltakat. A döntő mozzanat az online minőségirányítási audit volt, amelyet közvetlenül Kínából vezényeltek le, Győr és Szeged bevonásával. Az audit reggel 8-tól este 6-ig tartott, videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést, a dokumentációt, a változáskezelést, az új termék bevezetését és a problémamegoldási folyamatokat.

A szigorú eljárás az autóipari szabványoknak teljesen megfelelt, de a magyar félnek szokatlan intenzitású és részletességű volt. Az együttműködés eredményeként már megérkezett az első konkrét rendelés a BYD-től, amely több terméket foglal magában: gyári szerelési eszközöket, összeszerelő asztalokat és különféle készülékelemeket.

A QP vezetői hangsúlyozták, hogy a kínai partner részéről alapvető bizalom tapasztalható a magyar vállalkozások iránt. Ugyanakkor a sikeres együttműködéshez elengedhetetlen a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség és az alázat – ezek nélkül a lehetőségek kihasználása nehézkes lenne.

Bejelentést tett a Lidl

Január 13-tól jelentősen mérsékelte számos friss csirkehústermékének árát a Lidl áruházlánc. Az árcsökkentési sorozat újabb állomásaként a magyar forrásból származó friss csirkehúsok tartósan kedvezőbb áron kerülnek az üzletek polcaira, így a vásárlók a mindennapi bevásárlás során kedvezőbb áron juthatnak hozzá ezekhez az alapvető termékekhez.

A Lidl a beszerzési árak csökkenéséből fakadó előnyöket akarja beépíteni a fogyasztói árakba, és hozzájárulna a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez.

Januári árcsökkentési programunk keretében hétről hétre újabb termékkategóriákban vezetünk be tartós árcsökkentéseket: jelenlegi lépésünk több mint egy tucat terméket érint,

amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de a megtakarítás mértéke akár a 20 százalékot is meghaladhatja

– mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

