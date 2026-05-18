OTP: akár két héten belül 50 ezer forintig ralizhat a részvény – ez a tényező kulcsfontosságú hozzá
Az amerikai részvénypiacok az előző hetet vegyes hangulatban zárták. Az S&P 500 május 15-én, pénteken 7408,50 ponton zárt, ami 1,24 százalékos esést jelentett, miközben a hét egészét tekintve az index hetedik egymást követő emelkedő hetébe lépett volna – az utolsó napi negatív zárás azonban elbizonytalaníthatja a rövid távú momentum folytatódását. A Nasdaq szintén visszaadta napi szinten az előző napok nyereségének egy részét, de a heti teljesítmény összességében pozitív maradt.
A piaci hangulat mögött a Moody’s amerikaiadósság-leminősítése, a tartósan magas hosszú lejáratú hozamok és az újabb vámfeszültség-hullámoktól való félelem áll. Az amerikai piacok narratívája megmaradt, de a technikai kép figyelmeztet: a csúcs közelében megnövekedő volatilitás és a romló indikátorok korrekciós kockázatot jeleznek rövid távon.
Európában és a CEE-piacokon relatív erő van még, de a makrokockázatok fokozottak. Az európai piacok idén képesek voltak részlegesen felzárkózni az Egyesült Államok teljesítményéhez, elsősorban az EU–USA-vámtárgyalások előrehaladásának és az európai védelmi kiadások fiskális újrapozicionálásának köszönhetően. Az EU legnagyobb gazdaságai a tőkepiaci integráció gyorsítását sürgetik, ami középtávon a CEE régiót is kedvezően érintheti. A DAX és STOXX 600 az energia- és geopolitikai sokkok hatására volatilisabb képet mutat az S&P 500-hoz képest. A CEE régió vegyes képet mutat, a BUX az elmúlt hetekben az 50 és 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik, ami középtávon emelkedő trendet jelez.
A forint stabilitása, az MNB kamatciklusa és a hazai blue chipek egyedi fundamentumai (OTP első negyedévi eredménye, a Richter osztalékhalasztása) meghatározó tényezők a következő két hétben. Pénteken az OTP, a Telekom és a Richter gyengültek, míg a Mol felülteljesítőként 3,15 százalékot erősödve 3992 forinton zárt. Az OTP első negyedéves eredménye erős volt – a piac május 15-én már a „mikor mehet 50 ezer fölé” kérdést tárgyalja, ami felfelé mutató várakozásokat tükröz.
OTP Bank
Az OTP pénteki záróára az április eleji mélyponthoz képest markáns emelkedési hullámban van, az MA50 és MA200 felett tartózkodik, ami strukturálisan bullish képet rajzol. A Bollinger-szalagok felső sávjának közelében való tartózkodás és az RSI korábban 70 fölé emelkedése azt jelzi, hogy a részvény technikai értelemben a túlvett tartományba érkezett, így egy kis erőgyűjtés nem jelent rendkívüli eseményt. A MACD pozitív területen van, de a hisztogram lassulása konvergenciára figyelmeztet. A napi forgalmak csökkenő trendje megerősíti, hogy a rali lendülete mérséklődik. Kulcstámaszszint a 42 590 forint, ellenállást a 46–48 ezer forintos sáv jelenthet. A 2026-os első negyedéves eredmény – 188 576 millió forintos konszolidált adózott eredmény – erős fundamentális alátámasztást nyújt.
Kéthetes horizonton technikai korrekció valószínűbb, mint folytatódó rali, a 42–43,5 ezer forintos sáv az elsődleges támaszzóna, eddig történő visszahúzódás esetén újabb vásárlási lehetőség nyílhat. Pozitív meglepetés esetén (például részvény-visszavásárlás bejelentése) az 50 ezer forint feletti szint is elérhető lehet.
Richter
A gyógyszerpapír pénteken gyengült, és a 11 875-ös korábbi ellenállási – most támasz- – szint körül kereskedtek vele. Az OTP Bank technikai elemzése szerint a részvény a 13 125-ös célterület felé tartott, miután áttörte a 11 875-ös szintet. Az RSI a semleges-enyhén túlvett zónában mozog, az MACD csökkenő hisztogramja az erő mérséklődését mutatja. A Bollinger-szalag szűkülése rövid távon konszolidációt sejtet. A forgalom szintén csökkent pénteken. Az alapítványi osztalékfizetés elhalasztása rövid távon bizonytalanságot okoz a részvénynél, ez részben magyarázhatja a pénteki gyengülést. Az elemzői célárak átlaga a 12 008–13 127 forintos tartományban mozog, ami a jelenlegi 11 300–11 500 forintos szintről számolva 5–15 százalékos upside-ot jelent.
Két héten belül a 11 875-ös szint megtartása kulcsfontosságú, ha sikerül, a 12 188–12 500-as ellenállásszint a következő célpont. Negatív hatás, ha a 11 250-es szint elesik, a korrekció a 10 940–10 625-ös sávba húzhatja az árfolyamot.
Mol
A Mol volt pénteken az egyetlen felülteljesítő a főpiacon: 3,15 százalékos emelkedéssel 3992 forinton zárt, kis híján visszahódítva a 4 ezer forintos lélektani szintet. Az RSI korábban extrém túlvettséget jelzett (79-es érték, 15 éves MACD-csúcs januárban), azóta a részvény konszolidált, a 4375-ös célár elérése és az onnan való visszahúzódás megtörtént. Jelenleg az 50 napos mozgóátlag a 200 napos felett tart, a 3750-es szint erős támaszt jelent. A pénteki forgalom meghaladta az 1,8 milliárd forintot, ami az 50 napos átlagforgalom felett volt – ez a bullish impulzust erősíti. Az elemzői konszenzus revízióját valószínűsíti felfelé, különösen ha a globális piaci ár is emelkedésnek indul. A kőolajár mozgása (OPEC+-döntések, Irán–USA-feszültség) meghatározó rövid távú kockázat.
Kéthetes várakozás a 4000–4062-es szint áttörése esetén a 4375-ös korábbi ellenállás újratesztelése, míg ha visszacsúszik, a 3750 forint az elsődleges támaszszint.
Magyar Telekom (MTEL)
A Magyar Telekom pénteken 2510 forinton zárt, enyhe gyengüléssel. A részvény az elmúlt hónapokban az OTP Bank technikai elemzése által jelzett 2125-ös szint fölé emelkedett, és a 2500-as szint stabil támasszá válhat. Az MA50 és MA200 felett tartózkodik, ami pozitív középtávú trendstruktúrát jelez. Az RSI 45–55-ös semleges zónában mozog, az MACD minimálisan negatív, ami az eladói nyomás csekély túlsúlyát mutatja rövid távon. A Bollinger-szalag közepes szélességű, kitörési potenciált nem jelez közvetlenül. Az 50 napos forgalomhoz képest átlagos forgalom volt pénteken, erős irányok nélkül.
Az MTEL fundamentálisan vonzó, az elemzői célárak átlaga 1864–2004 forint körül mozog, miközben a részvény a 2500-as szint felett tartózkodik – ez azt jelzi, hogy az árfolyam már régen meghaladta az átlagos konszenzusos célárakat. A 2026-os osztalékfizetés első napja május 20., ami hétfőn szelvénylevágással járhat – ezt a nyitóár meghatározásánál figyelembe kell venni.
Kéthetes horizonton az osztalékszelvény-levágás utáni ex-dividend gap zárása az elsődleges mozgásirány, a 2500-as szint alatt jelentősebb eladói nyomás következhet, felfelé a 2625–2750-es zóna képez ellenállást. Fontos megjegyzés az MTEL esetében, hogy 2026. május 20. az osztalékfizetés első napja, ami azt jelenti, hogy a technikai szinteket az osztalék összegével korrigálni szükséges a valós képhez.