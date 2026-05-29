Szinte arcába robbant az új rakétája, ilyet még Elon Musk sem látott: a világ másik leggazdagabb embere csúnyán pórul járt – videó

Súlyos kudarc érte Jeff Bezos űrvállalatát, amikor a Blue Origin egyik új rakétája egy földi hajtóműteszten felrobbant a floridai indítóálláson. A robbanásról készült felvételeken hatalmas tűzgömb látható. Elon Musk és Jeff Bezos a világ két leggazdagabb embere, akik nem tagadják, hogy nemcsak Kínával, hanem egymással is versenyeznek az űr meghódításáért. Emiatt pedig előfordulhatnak elsietett tesztek.
Gergely Máté
2026.05.29, 10:24
Frissítve: 2026.05.29, 10:35

Látványos és kellemetlen kudarcba fulladt Jeff Bezos űrvállalatának egyik legfontosabb tesztje: a Blue Origin új rakétája a floridai indítóálláson robbant fel egy hajtóműpróbán. A hatalmas tűzgömbbé váló rakétáról készült felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, miközben a vállalat kénytelen volt újabb vizsgálatot indítani egy olyan időszakban, amikor éppen fel akarta gyorsítani a versenyt Elon Musk SpaceX-ével. Érdekes látni, hogyan verseng az űr meghódításáért a világ két leggazdagabb embere.

Fotó: AFP

A baleset helyi idő szerint este kilenc óra körül történt a floridai Cape Canaveral űrközpontban. A rakéta egy úgynevezett hot fire teszten vett részt, amelynek során a hajtóműveket még a földön, az indítóálláshoz rögzítve próbálják ki a tényleges start előtt. A Blue Origin közleménye szerint a teszten rendellenesség történt, amely végül robbanáshoz vezetett. A vállalat hangsúlyozta, hogy 

a személyzet minden tagja biztonságban van, senki sem sérült meg, és a környező lakosságot sem fenyegette veszély.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és a Blue Origin tulajdonosa később azt közölte, hogy egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a balesetet. A dollármilliárdos szerint azonban a fejlesztési program folytatódik.

„Nehéz nap volt, de újjáépítünk mindent, amit szükséges, és visszatérünk a repülésekhez” – idézte Bezost a BBC.

A kudarc különösen érzékenyen érintheti a Blue Origint, mert a vállalat az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy felzárkózzon a SpaceX mögé az űripari versenyben. A Bezos-cég legfontosabb fejlesztése a New Glenn hordozórakéta, amelyet a nagy tömegű műholdak és jövőbeli holdprogramok kiszolgálására szánnak.

Alig egy hónappal ezelőtt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már vizsgálatot rendelt el egy másik Blue Origin-küldetés után, amikor a vállalat nem tudta a tervezett pályára állítani az AST SpaceMobile műholdját. Bár a rakéta elérte az űrt, a küldetés nem teljesítette maradéktalanul a kitűzött célokat.

Pedig a cég tavaly még fontos mérföldkőhöz érkezett. A New Glenn rakéta első sikeres indításával a Blue Origin bebizonyította, hogy képes nagy teherbírású hordozórakétát működtetni, és első alkalommal sikeresen vissza is hozta az újrahasznosítható gyorsítórakétát.

A mostani incidens emlékeztet arra, hogy az űripar továbbra is az egyik legkockázatosabb technológiai terület. Jared Isaacman, a NASA vezetője is arra figyelmeztetett, hogy 

az új generációs hordozórakéták fejlesztése rendkívül összetett feladat, még a legnagyobb szereplők sem tudják elkerülni a látványos kudarcokat.

Gazdasági szempontból az eset azért is fontos, mert a következő években több százmilliárd dolláros piac épülhet az űripari szolgáltatásokra, a műholdas kommunikációra és a holdprogramokra. Ebben a versenyben jelenleg Elon Musk SpaceX-e számít egyértelmű piacvezetőnek, de Jeff Bezos hosszú ideje azon dolgozik, hogy a Blue Origin is meghatározó szereplővé váljon. A mostani robbanás várhatóan hónapokkal is visszavethet bizonyos fejlesztéseket, miközben a SpaceX tovább növelheti előnyét a kereskedelmi űrversenyben.

Videó a rakéta felrobbanásáról:

 

Idén jöhet a nagy áttörés a globális űrverseny végjátékában

Miközben a Blue Origin most egy látványos kudarccal került a figyelem középpontjába, 2026 még így is fordulópont lehet a globális űrversenyben. A NASA már megvalósította az idei nagy tervet: az Artemis-program keretében négy űrhajóssal megkerülte a Holdat. A program végső célja a tényleges holdra szállás, amelyet jelenleg 2028-ra terveznek, de ehhez kulcsfontosságú lesz a SpaceX Starship rendszerének megbízhatósága. 

A NASA egyre tudatosabban épít több szereplőre, ezért Jeff Bezos cége is stratégiai pozícióba került a Blue Moon holdkomp fejlesztésével, 

amely a későbbi Artemis-küldetésekben kaphat szerepet. A következő hónapokban ezért nem az lesz a kérdés, hogy a Blue Origin képes-e egy-egy rakétát felbocsátani, hanem hogy tartósan bizonyítani tudja-e a rendszeres és biztonságos működést.

Közben Kína is gyorsítja holdprogramját: a Csang’e–7 küldetés a Hold déli pólusán kutathat vízjég után, ami a jövőbeli állandó bázisok egyik legfontosabb erőforrása lehet. Oroszország ezzel párhuzamosan egyre inkább kínai együttműködésre támaszkodik, miután saját holdprogramja jelentős késéseket szenvedett. Az évtized végére így nemcsak a SpaceX és a Blue Origin versenye dőlhet el, hanem az is, hogy az Egyesült Államok vagy a kínai–orosz blokk szerzi meg az első tartós jelenlétet a Hold stratégiai jelentőségű déli pólusán.

