Szinte arcába robbant az új rakétája, ilyet még Elon Musk sem látott: a világ másik leggazdagabb embere csúnyán pórul járt – videó

Látványos és kellemetlen kudarcba fulladt Jeff Bezos űrvállalatának egyik legfontosabb tesztje: a Blue Origin új rakétája a floridai indítóálláson robbant fel egy hajtóműpróbán. A hatalmas tűzgömbbé váló rakétáról készült felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, miközben a vállalat kénytelen volt újabb vizsgálatot indítani egy olyan időszakban, amikor éppen fel akarta gyorsítani a versenyt Elon Musk SpaceX-ével. Érdekes látni, hogyan verseng az űr meghódításáért a világ két leggazdagabb embere.

Ilyet még Elon Musk sem látott: a világ másik leggazdagabb embere csúnyán pórul járt az új kísérletével, szinte az arcába robbant az új rakétája / Fotó: AFP

A baleset helyi idő szerint este kilenc óra körül történt a floridai Cape Canaveral űrközpontban. A rakéta egy úgynevezett hot fire teszten vett részt, amelynek során a hajtóműveket még a földön, az indítóálláshoz rögzítve próbálják ki a tényleges start előtt. A Blue Origin közleménye szerint a teszten rendellenesség történt, amely végül robbanáshoz vezetett. A vállalat hangsúlyozta, hogy

a személyzet minden tagja biztonságban van, senki sem sérült meg, és a környező lakosságot sem fenyegette veszély.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és a Blue Origin tulajdonosa később azt közölte, hogy egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a balesetet. A dollármilliárdos szerint azonban a fejlesztési program folytatódik.

„Nehéz nap volt, de újjáépítünk mindent, amit szükséges, és visszatérünk a repülésekhez” – idézte Bezost a BBC.

A kudarc különösen érzékenyen érintheti a Blue Origint, mert a vállalat az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy felzárkózzon a SpaceX mögé az űripari versenyben. A Bezos-cég legfontosabb fejlesztése a New Glenn hordozórakéta, amelyet a nagy tömegű műholdak és jövőbeli holdprogramok kiszolgálására szánnak.

Alig egy hónappal ezelőtt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már vizsgálatot rendelt el egy másik Blue Origin-küldetés után, amikor a vállalat nem tudta a tervezett pályára állítani az AST SpaceMobile műholdját. Bár a rakéta elérte az űrt, a küldetés nem teljesítette maradéktalanul a kitűzött célokat.

Pedig a cég tavaly még fontos mérföldkőhöz érkezett. A New Glenn rakéta első sikeres indításával a Blue Origin bebizonyította, hogy képes nagy teherbírású hordozórakétát működtetni, és első alkalommal sikeresen vissza is hozta az újrahasznosítható gyorsítórakétát.