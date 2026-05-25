Deviza
EUR/HUF357,53 -0,11% USD/HUF307,31 -0,03% GBP/HUF414,08 -0,08% CHF/HUF392,93 0% PLN/HUF84,4 -0,05% RON/HUF68,13 -0,13% CZK/HUF14,73 -0,05% EUR/HUF357,53 -0,11% USD/HUF307,31 -0,03% GBP/HUF414,08 -0,08% CHF/HUF392,93 0% PLN/HUF84,4 -0,05% RON/HUF68,13 -0,13% CZK/HUF14,73 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Jens Bühler
Mercedes
Kecskemét

Végleg távozott Magyarországról az egyik legnagyobb német autógyártó csúcsvezére: súlyos kritikát fogalmazott meg az állapotokról – "Őszinte leszek"

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának korábbi vezetője szerint a város infrastruktúrája nem tudta tartani a lépést az üzem fejlődésével. Jens Bühler egy belső terjesztésű vállalati magazinban beszélt erről, amelyet a vezetőváltás alkalmából készítettek: 2026. május 1-jétől Christian Dickert tölti be a Mercedes-Benz gyárigazgatói és ügyvezetői pozícióját, míg Bühler a Beijing Benz ügyvezetője lett.
Csókási Annamária
2026.05.25, 06:16
Frissítve: 2026.05.25, 06:30

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában a vezetőváltást követően különkiadású magazint készítettek, melyben az új gyárigazgatót, Christian Dickertet mutatták be, a távozó Jens Bühlert pedig búcsúztatták.

20260119_mercedes_022_VZ
Mercedes gyár igazgatója szerint a kátyúk a fő ellenség / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új vezető alig várja, hogy Kecskeméten élhessen

Christian Dickert, az új vezető úgy fogalmazott a Kecsup szerint, hogy Magyarországot és a magyar embereket hagyománytisztelőnek, vendégszeretőnek, gyerekbarátnak és nyitottnak látják. Hozzátette, már várják, hogy személyesen is jobban megismerhessék az országot és az itt élőket. A magazin különkiadásűnak egyik legérdekesebb része azonban Jens Bühler válasza volt arra a kérdésre, hogy számára mi vált tipikusan kecskemétivé, akár a gyárban, akár a városban. A távozó vezető a megszokottnál nyíltabban fogalmazott.

„Őszinte leszek: kátyúk, rossz utak…” – válaszolta Bühler.

Két különböző világ a város és a gyár

Ugyanakkor Bühler rögtön különbséget tett a város és a gyár között. A Mercedes kecskeméti üzemét modern, tiszta, kiválóan szervezett, igazi ipari gyöngyszemként jellemezte. Véleménye szerint a gyár világszínvonalú működést épített fel Kecskeméten, a környezetében azonban még van mit pótolni.

Bühler úgy látja, a város nem fejlődött olyan ütemben, mint a gyár. Megfogalmazása szerint az üzemben világszínvonal jött létre, és ezt a szintet a gyár környezetében is el kellene érni. A kijelentés különösen azért figyelemre méltó, mert egy vállalati búcsúinterjúban hangzott el, vagyis olyan PR-környezetben, ahol jellemzően visszafogottabb, kevésbé kritikus megfogalmazások szerepelnek.

Szerették Magyarországot, de vár Kína

A korábbi gyárigazgató ugyanakkor több pozitívumot is kiemelt Magyarországgal kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mi fog neki a legjobban hiányozni az országból, a szívélyességet, a szenvedélyt és az időjárást említette. Azt is elmondta, hogy családjával nagyon élvezték az itt töltött időt.

Bühler számára a kecskeméti élet egyik előnye a rövid távolság volt.

Mint mondta, Kecskeméten 11 perc alatt beért a gyárba, míg új munkahelyén, Kínában ez az út már 60–90 percet vesz igénybe. A gyors kérdésekből az is kiderült, hogy kedvenc magyar helye Budapest volt, legkedvesebb kirándulóhelyének a helvéciai kilátót nevezte meg, kedvenc magyar étele pedig a csirkepaprikás nokedlivel.

Több millió példány a Mercedes számára

Jens Bühler 2 évig és 4 hónapig vezette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát. Vezetői időszakának fontos mérföldkövei közé tartozott, hogy 2024-ben elkészült a kétmilliomodik „Made in Kecskemét” autó, 2025-ben George Russell Formula–1-es pilóta is ellátogatott az üzembe, 2026-ban pedig megkezdődött az A-osztály és 

a tisztán elektromos GLB sorozatgyártása.

Bühler a magazinban rövid búcsúüzenetet is küldött kecskeméti kollégáinak: „Csak így tovább – és sok sikert! És egy második mondat: köszönök mindent!”

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu