Valami óriási dolog készül a háttérben: felkészül az üzemanyag védett ára – hetek óta nem láttunk olyat, ami most az olajjal történik
Az olajpiac hétfőn gyorsan beárazta annak lehetőségét, hogy közelebb kerülhet egymáshoz az Egyesült Államok és Irán álláspontja: a Brent és a WTI árfolyama is nagyjából 6 százalékot esett. A befektetők elsősorban azt mérlegelik, hogy egy esetleges megállapodás újra megnyithatja a Hormuzi-szorost, amely a konfliktus előtt a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítások mintegy ötödének volt az útvonala.
Eddig nőtt, most zuhan az olaj ára
A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 5,85 dollárral, 5,7 százalékkal 97,69 dollárra csökkent hordónként, ami nagyjából 30 ezer forintnak felel meg. Az amerikai West Texas Intermediate ára 5,75 dollárral, 6 százalékkal 90,85 dollárra esett, vagyis hordónként mintegy 28 ezer forintra. Az átszámításnál a május 25-i,
nagyjából 307 forintos dollárárfolyammal számoltunk.
A Reuters jelentése szerint két irányadó olajfajta ára a kereskedés korábbi szakaszában május 7. óta nem látott mélypontra is lecsúszott. A mozgást az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök szombaton arról beszélt: Washington és Teherán nagyrészt már kidolgozott egy lehetséges békemegállapodást, amelynek része lehet a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása.
Mi lesz a magyar árstoppal?
Korábbi kormányzati jelzések szerint Magyarországon az 595 forintos benzin és a 615 forintos dízel védett ára addig marad fent, amíg az olaj jegyzése tartósan nem kerül alacsonyabb szintre a 100 dollárhoz képest.
Nem tudni, hogy ez pontosan mit jelent, azonban a lélektani határ valahol 80 dollár körül húzódhat.
Óvatos optimizmus a piacon
Trump vasárnap már azt is jelezte, hogy képviselőit nem sürgeti a megállapodás lezárására, miközben több vitás pont továbbra is nyitva maradt. Warren Patterson, az ING nyersanyagpiaci stratégiai vezetője szerint a piac emlékszik arra, hogy a tárgyalások korábban is eljutottak hasonló szakaszba, majd megszakadtak, ezért a befektetők
most várhatóan visszafogottabban reagálnak.
Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője szerint a sok kockázat és fenntartás ellenére már látszik némi fény az alagút végén, ami rövid távon enyhítheti az olajárakra nehezedő nyomást. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy a szállítások milyen gyorsan állhatnak helyre, mivel az elemzők szerint a Hormuzi-szoroson keresztüli normál olajáramlás visszatérése akár hónapokat is igénybe vehet, különösen a sérült olaj- és gázipari létesítmények javítása miatt.
Mindenhol emelkedik az olaj ára
A kínálati oldalon közben az amerikai termelők is reagáltak a magasabb helyi energiaárakra. Az Egyesült Államokban az olaj- és földgázfúró berendezések száma az egymást követő ötödik héten emelkedett, ilyen sorozatra 2025 februárja óta nem volt példa. A Baker Hughes adatai szerint a fúróberendezések száma hét darabbal 558-ra nőtt a május 22-ével zárult héten, ami 2025 júniusa óta a legmagasabb szint.