Sokkal durvább az azbesztbotrány, mint gondoltuk, nyilvános a lista: ezek a magyar települések érintettek – most bárki ellenőrizheti

Megérkezett a NAV válasza a közérdekű adatigénylésre, így nyilvánossá válik, hogy 2015 és 2026 között mely magyar településekre érkeztek szállítmányok a négy, azbesztszennyezésben érintett osztrák bányából. A több mint 250 települést tartalmazó lista és a két interaktív térkép az árumozgásokat mutatja be havi bontásban Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője szerint.
2026.05.25, 06:57

2016 és 2025 között összesen 250 magyar településre kerülhetett azokból az osztrák kőbányákból, amelyek azbeszttel szennyeződhettek.

Pontot tesznek az azbesztszennyezés végére / Fotó: Reyhan Reynardot /  Shutterstock

A közérdekű adatigénylés információ alapján interaktív két térkép is készült, ahol nyomon követhető, hogy mikor és hova került a kőzetből. Németh Martin a NAV-hoz fordult közérdekű adatigényléssel, a botrányban érintett négy ausztriai bányából származó anyagok szállításaira volt kíváncsi. A büki képviselő a saját weboldalán nyilvánosságra hozta a teljes listát:

Megkapuk a választ a NAV-tól a közérdekű adatigénylésre, és most közzéteszem a több mint 250 települést tartalmazó listát, valamint két interaktív térképet, amelyen jól látható, hogy 2015 és 2026 között mely hónapban, mely településre, mekkora szállítmány érkezett a 2517-es vámtarifa szám alá tartozó anyagokból az adatigénylésben szereplő mély bányát tekintve. 

Szükséges a vizsgálódás még az azbeszt ügyében

„Kiemelten fontos tudatosítani, hogy a listán szereplő, leválogatott EKR adatok az azbesztszennyezéssel érintett anyagok és települések pontos meghatározására nem alkalmasak, azok önmagukban csak az árumozgásokat bizonyítják. Az adatok a bányából történő kiszállítás utáni első célállomást tartalmazzák, vagyis ha ez egy kereskedő telephelye, az innen történő kiszállítások 

új településeket is érinthetnek.

Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét” – fogalmazott Németh Martin. 

A kulcs a tájékozódás

„Levélben kértem az érintett szerveket, hogy kérjék ki és tegyék közé a pontos lerakási helyeket, elősegítve a lakosság tájékozódását, valamint újabb közérdekű adatigénylés nyújtottam be, most a rohonci bányával kapcsolatos EKR adatokat kértem ki.” A listából az is nyomon követhető, hogy 

mekkora mennyiséget szállítottak magyar településekre. 

Németh ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti automatikusan, hogy ezek azbeszttel szennyezettek. Azt sem tudni, hogy az érintett kőzetek pontosan hol vannak, ugyanis csak az első célállomás ismert, de onnan továbbszállíthatták azokat.

