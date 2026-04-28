Félgőzre kapcsol az ország legfontosabb erőműve: hajnalban indul a karbantartás – az ellátásbiztonság nincsen veszélyben

A szakhatóság hangsúlyozza, hogy nincs kockázat sem a lakosságra, sem a környezetre. Javítási munkák miatt visszaterhelik a Paksi Atomerőmű egyik blokkját, de az üzemelés nem áll le.
VG
2026.04.28, 17:21
Frissítve: 2026.04.28, 17:37

2026. április 29-én hajnalban karbantartás kezdődik a Paksi Atomerőmű 2-es blokkján, ezért ideiglenesen 50 százalékra csökkentik a teljesítményt. A hatóság szerint a beavatkozás sem a nukleáris biztonságot, sem a környezetet nem érinti.

Paksi atomerőmű
Hajnalban indul a javítás a Paksi Atomerőműben, emiatt visszavesznek a termelésből / Fotó: MVM

Tervezett karbantartás miatt módosul a Paksi Atomerőmű működése: 2026. április 29-én hajnalban megkezdik a 2-es blokk generátorához tartozó segédrendszer javítását. A beavatkozás idejére az érintett blokk teljesítményét 50 százalékkal visszaterhelik, vagyis nem áll le, de jelentősen csökkentett kapacitáson üzemel tovább.

Rutinműveletek a Paksi Atomerőműnél

Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, hogy a lépés nem rendkívüli, hanem a rendszeres karbantartási munkák része. Az ilyen beavatkozások célja, hogy az erőmű hosszú távon is stabilan és biztonságosan működjön, valamint hogy megelőzzék az esetleges meghibásodásokat. A generátor segédrendszere kulcsszerepet játszik az áramtermelésben, így az állapota közvetlenül befolyásolja az adott blokk teljesítményét és megbízhatóságát.

A hatóságok jelezték: a mostani munkálatoknak nincs hatásuk sem a nukleáris biztonságra, sem a környezetre. Ez azt jelenti, hogy semmilyen többletkockázat nem jelentkezik, a lakosság számára pedig a változás gyakorlatilag észrevehetetlen marad. 

A Paksi Atomerőmű működése ilyen esetekben is szigorú biztonsági előírások mentén zajlik, amelyek nemzetközi szinten is kiemelten szigorúnak számítanak.

Az Országos Atomenergia Hivatal továbbra is folyamatosan felügyeli az erőmű blokkjainak állapotát. A hatóság külön kiemelte, hogy minden 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásról tájékoztatást ad, így a rendszer átláthatósága és ellenőrizhetősége biztosított marad.

A teljesítménycsökkentés rövid távon hatással lesz az erőmű által termelt villamos energia mennyiségére, azonban az országos ellátásbiztonságot nem veszélyezteti. A Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének meghatározó szereplője, így az ilyen jellegű beavatkozásokat mindig előre tervezik, és az energiarendszer többi eleme is alkalmazkodik hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu