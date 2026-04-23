Shell
kerozin
energiaválság
kerozinhiány
légiközlekedés
finomító

Tetőzik a baj, már nem lehet várni: „max kerozin" üzemmódra kapcsol a legnagyobb európai finomító – sorra követik a többiek, hogy elkerüljék a legrosszabbat

Az energiaválság miatt ugorhat a nyaralás? A legnagyobb európai finomító igyekszik felpörgetni a kerozin gyártását.
K. B. G.
2026.04.23, 12:47
Frissítve: 2026.04.23, 19:47

A kibontakozó energiaválság Európában az árak emelkedése után először a kerozin hiányában jelentkezhet, így nem meglepő, hogy a kontinens legnagyobb finomítója igyekszik annak a termelését felpörgetni.

A Pernis finomító a legnagyobb Európában, most minden csepp kerozint ki akar préselni az üzemből / Fotó: ANP via AFP

Max kerozin módban a finomítók, de ez mire lesz elég?

A Shell tulajdonában lévő rotterdami Pernis finomító max kerozin módban működik az olajtársaság hollandiai leányvállalatát vezető Frans Everts szerint, aki arról is beszélt, nyilvánvaló, hogy Európa összes finomítója hasonlóan módosította működését. A Bloomberg tudósítása felidézi, hogy Európa erősen függ az importált kerozintól és fontos szállítókat vesztett el a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

A fokozódó hiány miatt járatok törléséről számolt be a KLM az amszterdami Schipol repülőtérről, amit a Pernis finomító lát el, de szerte Európában járattörlések várhatók. A Lufthansa a héten mintegy 20 ezer járatának megszüntetéséről számolt be, de a Ryanair is kongatja a vészharangot a nyári csúcsszezon előtt

A Pernis szállít Nagy-Britanniába és vezetéken keresztül Németországba is.

A Shellnek azonban a közel-keleti olajfajták alternatíváit is meg kell találnia, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása miatt a legnagyobb exportőrök kénytelenek voltak termelésüket is csökkenteni. Az átjáró szinte teljes lezárása napi több millió hordónyi kínálatot vont el a világpiacról. Everts is kiemelte, hogy különböző forrásokat keresnek, de a piacnak is teljesen át kell alakulnia. Hozzátette, hogy a Shell, mint globális vállalat jó pozícióban van ahhoz, hogy megtalálja a lehetőségeket. Everts minderről a Holland Hydrogen 1 üzem átadásán beszélt, mely zöld hidrogént állít elő. 

A napi 400 ezer hordó feldolgozására alkalmas Pernis Európa legnagyobb finomítója, mely a Moerdijk vegyipari komplexumhoz kapcsolódik, ahol épp olyan átalakítások zajlanak, melyek az üzem két gázturbináját módosítják úgy, hogy azok árammal működjenek.

Energiaválság
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu