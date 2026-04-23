Tetőzik a baj, már nem lehet várni: „max kerozin" üzemmódra kapcsol a legnagyobb európai finomító – sorra követik a többiek, hogy elkerüljék a legrosszabbat

A kibontakozó energiaválság Európában az árak emelkedése után először a kerozin hiányában jelentkezhet, így nem meglepő, hogy a kontinens legnagyobb finomítója igyekszik annak a termelését felpörgetni.

A Pernis finomító a legnagyobb Európában, most minden csepp kerozint ki akar préselni az üzemből / Fotó: ANP via AFP

Max kerozin módban a finomítók, de ez mire lesz elég?

A Shell tulajdonában lévő rotterdami Pernis finomító max kerozin módban működik az olajtársaság hollandiai leányvállalatát vezető Frans Everts szerint, aki arról is beszélt, nyilvánvaló, hogy Európa összes finomítója hasonlóan módosította működését. A Bloomberg tudósítása felidézi, hogy Európa erősen függ az importált kerozintól és fontos szállítókat vesztett el a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

A fokozódó hiány miatt járatok törléséről számolt be a KLM az amszterdami Schipol repülőtérről, amit a Pernis finomító lát el, de szerte Európában járattörlések várhatók. A Lufthansa a héten mintegy 20 ezer járatának megszüntetéséről számolt be, de a Ryanair is kongatja a vészharangot a nyári csúcsszezon előtt.

A Pernis szállít Nagy-Britanniába és vezetéken keresztül Németországba is.

A Shellnek azonban a közel-keleti olajfajták alternatíváit is meg kell találnia, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása miatt a legnagyobb exportőrök kénytelenek voltak termelésüket is csökkenteni. Az átjáró szinte teljes lezárása napi több millió hordónyi kínálatot vont el a világpiacról. Everts is kiemelte, hogy különböző forrásokat keresnek, de a piacnak is teljesen át kell alakulnia. Hozzátette, hogy a Shell, mint globális vállalat jó pozícióban van ahhoz, hogy megtalálja a lehetőségeket. Everts minderről a Holland Hydrogen 1 üzem átadásán beszélt, mely zöld hidrogént állít elő.

A napi 400 ezer hordó feldolgozására alkalmas Pernis Európa legnagyobb finomítója, mely a Moerdijk vegyipari komplexumhoz kapcsolódik, ahol épp olyan átalakítások zajlanak, melyek az üzem két gázturbináját módosítják úgy, hogy azok árammal működjenek.