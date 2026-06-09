Gazdasági sikertörténet lett egy olyan ország, amelyikről ezt senki sem gondolta volna

Észak-Korea elmúlt évekbeli teljesítménye olyan gazdasági sikertörténet, amelyre senki sem számított, talán el sem hiszi. Gazdasága évek óta nem látott mértékben virágzik, és ezt kivételesen az emberek is érzik, legalábbis Phenjanban, ahol immár hétköznapi látvány az okostelefon, a kínai elektromos autók, a BMW-szalon, a saját Uber, az internetkávézó és a széles ételválasztékot kínáló éttermek.

Észak-Korea gazdasága sokat fejlődött Kim Dzsongun uralma alatt / Fotó: AFP

„Nem akartam hinni a szememnek, ez valami totálisan új dolog volt” – mondta a The Wall Street Journalnak Rowan Beard ausztrál utazásszervező, aki több mint százszor járt már Észak-Koreában, ezúttal jó pár év szünet után, mivel a koronavírus-járvány idején lezárták a határokat, nyilvánosan kivégeztek embereket a korlátozó intézkedések megsértése miatt.

Azóta megnyitották az országot a külföldi turisták előtt, de nem nekik köszönhető a gazdasági fejlődés, hanem sokkal inkább az Oroszországba küldött fegyvereknek és katonáknak, a Kínából érkező ellátmányoknak és finanszírozásnak, valamint Észak-Korea azon képességének, hogy a nemzetközi szankciókat megkerülve energiát, alkatrészeket és nyersanyagokat importáljon.

Phenjan az Oroszországnak nyújtott fegyverekért és katonákért cserében devizát és energiát kap Moszkvától. Nem csekély összegekről van szó – egyes becslések szerint Phenjan az elmúlt három év alatt a teljes GDP-jével azonos összeget keresett Moszkvának köszönhetően, ami életben tartja a gazdaságot.

Gyorsan bővül Észak-Korea GDP-je

Hivatalos adatokat nem tesznek közzé, de a dél-koreai jegybank jelentése szerint Észak-Korea gazdasága

2023-ban 3,1,

2024-ben 3,7,

2025-ben négy

százalékkal növekedett – tudósított az NK News.

Terjednek az országban az üvegházak a nagy vezér vigyázó tekintete alatt / Fotó: AFP

Bár az információáramlás tovább szűkült Kim Dzsongun hatalomra kerülése óta, a menekültek beszámolóit megerősítik az országban járt külföldi turisták és diplomaták. Eszerint egyre erősödik a mezőgazdaság, terjed az üvegházi termesztés, stabilizálódnak az árak, és folyamatosan nő a kereslet az importált fogyasztási cikkek iránt.

Az East Asia Forum összeállítása szerint

az állam továbbra is tolerálja és szabályozza a kis léptékű piaci tevékenységet,

a nagyobb, nyereségorientált vállalkozásokat azonban egyre erőteljesebb kényszerrel integrálják az állami gazdaságba.