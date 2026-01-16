Dagad a botrány a románoknál, hónapok óta nem ad fizetést a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel egyik vállalata – sokmilliós csalásra derült fény, éhségsztrájk kezdődött
Románia legnagyobb integrált acélműve, a Liberty Galati (a Liberty Galati a Liberty Steel csoportba integrált acélmű – a szerk. ) acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket. A Cartel Alfa szakszervezet szerint a helyzet családok ezreit érinti, egy munkavállaló pedig éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja a figyelmet a problémákra – írja a Profit.ro.
Ahogy az imént írtuk, a Galati a Liberty Steel globális acélgyártó cég tagja/üzemeltetett leányvállalata, összesen körülbelül 5000 alkalmazottal, termékeit nemcsak Romániában használják, hanem számos más országba is exportálják, Európán kívül is. A Liberty Steel azért lehet sokaknak ismerős, mert ők vásárolták fel 2023-ban a felszámolás alatt álló Dunaferrt és nevezték át Liberty Dunaújvárosra. A történet innentől kezdve drámai fordulatot vett, a Libety sem tudta megmenteni a nagy múltú gyárat, így ma már nem működik hagyományos acélgyártás Dunaújvárosban. Erről itt írtunk bővebben>>>
Vissza Romániára: a szakszervezet szerint Románia egy stratégiai jelentőségű ipari kapacitás elvesztésének kockázatával néz szembe, amely hosszú távon tömeges munkanélküliséghez és jelentős költségvetési bevételkieséshez vezethet.
Az ügyészségi nyomozás szerint a
Liberty Galati vezető beosztású tisztviselői az elmúlt években kapcsolt vállalkozásokon keresztül, valós gazdasági tartalom nélküli szerződésekkel, fiktív kölcsönökkel és nem létező beszerzésekkel vontak ki pénzeket a vállalatból. A gyanú szerint a tranzakciók egy része nemzetközi szinten, a Gazprommal is zajlott, a becsült kár eléri a 300 millió eurót.
A Liberty Galatinak jelenleg 1197 hitelezője van, a legnagyobbak az Eximbank és az ANAF.
A román adóhatóság (ANAF) biztosítékként több mint 500 termelőberendezést foglalt le a Liberty Galati – korábbi nevén Sidex – üzemben, amely a milliárdos Sanjev Gupta GFG Alliance csoportjához tartozik. Emellett jelzálogot is bejegyeztek a Liberty Galati több millió tonna félkész acéltermékére a Mar-Tin Solar Energy SRL javára, ami az Augustin Oancea üzletember érdekeltségébe tartozó Tinmar csoport része.
Már tavaly értékesítésre kínálták
A romániai kohászat meghatározó szereplője, a galaci Liberty Steel kombinátot már tavaly értékesítésre kínálták fel, miután a vállalat hónapok óta csődközelben vergődik. A kikiáltási ár akkor 690 millió euró volt, amely a termelési egységeket foglalja magában, miközben külön tételként hirdetik meg a helyi futballstadiont is.
A fejlemények a régió gazdaságára is hatással lehetnek, hiszen a gyár több ezer munkahelyet biztosít.A Szabad Európai (Europa Libera) román szerkesztősége szerint a fő hitelezők jóváhagyása után indulhat el a versenytárgyalás. Amennyiben az első kör sikertelen, a második aukción 40 százalékos engedménnyel, 414 millió euróról kínálhatják fel a komplexumot – ez a minimális eladási küszöb.
Ha nem akad vevő, a Liberty csődbe mehet, ami súlyos következményekkel járna a helyi gazdaságra. A vállalatot az indiai Liberty House Group birtokolja, amely idén márciusban kényszerült csődmegelőzési eljárás alá vonni. Szeptember óta a dolgozók kényszerszabadságon vannak, noha a létszám az elmúlt években fokozatosan csökkent:
jelenleg, szűken véve több mint háromezer alkalmazottja van a kombinátnak.
A termelés visszaesése ellenére a gyár kapacitása jelentős – nullszaldós működéshez havi 172 ezer tonna acél előállítására lenne szükség, adósságok törlesztéséhez pedig még nagyobb volumenre. Piaci források négy potenciális befektetőt említenek. A hazai érdeklődők közül egyedül az UMB Steel, Dorinel Umbrarescu útépítő vállalatának kohászati ága mutat érdeklődést.
Külföldről a Metinvest BV érkezik, Rinat Ahmetov ukrán üzletember cége; továbbá az iraki Van Company, valamint India harmadik legnagyobb acélgyártója, a Jindal Steel. A befektetők motivációja egyelőre nem ismert, de a kombinát stratégiai fontossága miatt vonzó lehet a régiós acélpiacon.
A Liberty adósságállománya 662 millió eurót tesz ki, ebből 450 millió euró az állam felé fennálló tartozás. Ez utóbbi különösen érzékeny pont, mivel a román kormány is érintett a folyamatban. Emellett külön áruba bocsátják a gyár tulajdonában lévő galaci stadiont, a Galaci Otelul labdarúgócsapatának otthonát, amelynek ára 3,5 millió euró.