Dagad a botrány a románoknál, hónapok óta nem ad fizetést a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel egyik vállalata – sokmilliós csalásra derült fény, éhségsztrájk kezdődött

Románia legnagyobb integrált acélműve, a Liberty Galati (a Liberty Galati a Liberty Steel csoportba integrált acélmű – a szerk. ) acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket. A Cartel Alfa szakszervezet szerint a helyzet családok ezreit érinti, egy munkavállaló pedig éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja a figyelmet a problémákra – írja a Profit.ro.

A Dunaferr árnyéka vetül Romániára, a Liberty Galati ellen ugyanis sikkasztás és adóelkerülés gyanújával folyik nyomozás / Fotó: Stone workshop / Shutterstock

Ahogy az imént írtuk, a Galati a Liberty Steel globális acélgyártó cég tagja/üzemeltetett leányvállalata, összesen körülbelül 5000 alkalmazottal, termékeit nemcsak Romániában használják, hanem számos más országba is exportálják, Európán kívül is. A Liberty Steel azért lehet sokaknak ismerős, mert ők vásárolták fel 2023-ban a felszámolás alatt álló Dunaferrt és nevezték át Liberty Dunaújvárosra. A történet innentől kezdve drámai fordulatot vett, a Libety sem tudta megmenteni a nagy múltú gyárat, így ma már nem működik hagyományos acélgyártás Dunaújvárosban. Erről itt írtunk bővebben>>>

Vissza Romániára: a szakszervezet szerint Románia egy stratégiai jelentőségű ipari kapacitás elvesztésének kockázatával néz szembe, amely hosszú távon tömeges munkanélküliséghez és jelentős költségvetési bevételkieséshez vezethet.

Az ügyészségi nyomozás szerint a

Liberty Galati vezető beosztású tisztviselői az elmúlt években kapcsolt vállalkozásokon keresztül, valós gazdasági tartalom nélküli szerződésekkel, fiktív kölcsönökkel és nem létező beszerzésekkel vontak ki pénzeket a vállalatból. A gyanú szerint a tranzakciók egy része nemzetközi szinten, a Gazprommal is zajlott, a becsült kár eléri a 300 millió eurót.

A Liberty Galatinak jelenleg 1197 hitelezője van, a legnagyobbak az Eximbank és az ANAF.

A román adóhatóság (ANAF) biztosítékként több mint 500 termelőberendezést foglalt le a Liberty Galati – korábbi nevén Sidex – üzemben, amely a milliárdos Sanjev Gupta GFG Alliance csoportjához tartozik. Emellett jelzálogot is bejegyeztek a Liberty Galati több millió tonna félkész acéltermékére a Mar-Tin Solar Energy SRL javára, ami az Augustin Oancea üzletember érdekeltségébe tartozó Tinmar csoport része.