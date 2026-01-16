Deviza
EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05% EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Románia
Liberty Galati
Liberty Group
csődeljárás
sikkasztás
acélipar
adócsalás

Dagad a botrány a románoknál, hónapok óta nem ad fizetést a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel egyik vállalata – sokmilliós csalásra derült fény, éhségsztrájk kezdődött

A Dunaferr árnyéka vetül Romániára, a Liberty Galati ellen ugyanis sikkasztás és adóelkerülés gyanújával folyik nyomozás. A román adóhatóság több száz termelőberendezést foglalt le a megelőző csődeljárás alatt álló üzemben. A Liberty Steel, aminek része a Liberty Galati, vette meg a felszámolás alatt álló Dunaferrt 2023-ban, majd vitte csődbe.
VG
2026.01.16, 15:11
Frissítve: 2026.01.16, 17:11

Románia legnagyobb integrált acélműve, a Liberty Galati (a Liberty Galati a Liberty Steel csoportba integrált acélmű – a szerk. ) acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket. A Cartel Alfa szakszervezet szerint a helyzet családok ezreit érinti, egy munkavállaló pedig éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja a figyelmet a problémákra – írja a Profit.ro. 

A Dunaferr árnyéka vetül Romániára, a Liberty Galaț (galaci) ellen ugyanis sikkasztás és adóelkerülés gyanújával folyik nyomozás. Person,Wearing,Welding,Mask,Welding,A,Circular,Pipe,From,The
A Dunaferr árnyéka vetül Romániára, a Liberty Galati ellen ugyanis sikkasztás és adóelkerülés gyanújával folyik nyomozás / Fotó: Stone workshop / Shutterstock

Ahogy az imént írtuk, a Galati a Liberty Steel globális acélgyártó cég tagja/üzemeltetett leányvállalata, összesen körülbelül 5000 alkalmazottal, termékeit nemcsak Romániában használják, hanem számos más országba is exportálják,  Európán kívül is. A Liberty Steel azért lehet sokaknak ismerős, mert ők vásárolták fel 2023-ban a felszámolás alatt álló Dunaferrt és nevezték át Liberty Dunaújvárosra. A történet innentől kezdve drámai fordulatot vett, a Libety sem tudta megmenteni a nagy múltú gyárat, így ma már nem működik hagyományos acélgyártás Dunaújvárosban.  Erről itt írtunk bővebben>>>

Vissza Romániára: a szakszervezet szerint Románia egy stratégiai jelentőségű ipari kapacitás elvesztésének kockázatával néz szembe, amely hosszú távon tömeges munkanélküliséghez és jelentős költségvetési bevételkieséshez vezethet.

Az ügyészségi nyomozás szerint a

Liberty Galati vezető beosztású tisztviselői az elmúlt években kapcsolt vállalkozásokon keresztül, valós gazdasági tartalom nélküli szerződésekkel, fiktív kölcsönökkel és nem létező beszerzésekkel vontak ki pénzeket a vállalatból. A gyanú szerint a tranzakciók egy része nemzetközi szinten, a Gazprommal is zajlott, a becsült kár eléri a 300 millió eurót.

A Liberty Galatinak jelenleg 1197 hitelezője van, a legnagyobbak az Eximbank és az ANAF.

A román adóhatóság (ANAF) biztosítékként több mint 500 termelőberendezést foglalt le a Liberty Galati – korábbi nevén Sidex – üzemben, amely a milliárdos Sanjev Gupta GFG Alliance csoportjához tartozik. Emellett jelzálogot is bejegyeztek a Liberty Galati több millió tonna félkész acéltermékére a Mar-Tin Solar Energy SRL javára, ami az Augustin Oancea üzletember érdekeltségébe tartozó Tinmar csoport része.

Már tavaly értékesítésre kínálták 

A romániai kohászat meghatározó szereplője, a galaci Liberty Steel kombinátot már tavaly értékesítésre kínálták fel, miután a vállalat hónapok óta csődközelben vergődik. A kikiáltási ár akkor 690 millió euró volt, amely a termelési egységeket foglalja magában, miközben külön tételként hirdetik meg a helyi futballstadiont is. 

A fejlemények a régió gazdaságára is hatással lehetnek, hiszen a gyár több ezer munkahelyet biztosít.A Szabad Európai (Europa Libera) román szerkesztősége szerint a fő hitelezők jóváhagyása után indulhat el a versenytárgyalás. Amennyiben az első kör sikertelen, a második aukción 40 százalékos engedménnyel, 414 millió euróról kínálhatják fel a komplexumot – ez a minimális eladási küszöb.

Ha nem akad vevő, a Liberty csődbe mehet, ami súlyos következményekkel járna a helyi gazdaságra. A vállalatot az indiai Liberty House Group birtokolja, amely idén márciusban kényszerült csődmegelőzési eljárás alá vonni. Szeptember óta a dolgozók kényszerszabadságon vannak, noha a létszám az elmúlt években fokozatosan csökkent:

 jelenleg, szűken véve több mint háromezer alkalmazottja van a kombinátnak.

A termelés visszaesése ellenére a gyár kapacitása jelentős – nullszaldós működéshez havi 172 ezer tonna acél előállítására lenne szükség, adósságok törlesztéséhez pedig még nagyobb volumenre. Piaci források négy potenciális befektetőt említenek. A hazai érdeklődők közül egyedül az UMB Steel, Dorinel Umbrarescu útépítő vállalatának kohászati ága mutat érdeklődést.

Külföldről a Metinvest BV érkezik, Rinat Ahmetov ukrán üzletember cége; továbbá az iraki Van Company, valamint India harmadik legnagyobb acélgyártója, a Jindal Steel. A befektetők motivációja egyelőre nem ismert, de a kombinát stratégiai fontossága miatt vonzó lehet a régiós acélpiacon.

A Liberty adósságállománya 662 millió eurót tesz ki, ebből 450 millió euró az állam felé fennálló tartozás. Ez utóbbi különösen érzékeny pont, mivel a román kormány is érintett a folyamatban. Emellett külön áruba bocsátják a gyár tulajdonában lévő galaci stadiont, a Galaci Otelul labdarúgócsapatának otthonát, amelynek ára 3,5 millió euró.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu