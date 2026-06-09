A magyar médiacégek már nem egymással harcolnak: egyértelmű, kik a reklámpiaci verseny nyertesei – ez lehet az új csodafegyver

A magyar média- és reklámpiac szereplői sokáig elsősorban egymással versenyeztek a hirdetési bevételekért. Ma azonban a legnagyobb kihívást egyre kevésbé a hazai konkurensek jelentik. A reklámpénzek egyre nagyobb része globális technológiai platformokhoz áramlik, miközben a mesterséges intelligencia (AI), az automatizált hirdetésvásárlás és az adatvezérelt reklámrendszerek alapjaiban alakítják át a piac működését. A kérdés már nem csupán az, hogy melyik médiavállalat tud több olvasót vagy nézőt elérni, hanem az is, hogy képes-e felvenni a versenyt a Google, a Meta, a YouTube vagy éppen a TikTok algoritmusaival.

A magyar médiacégek már nem egymással harcolnak: egyértelmű, kik a reklámpiaci verseny nyertesei – az AI lehet az új csodafegyver / Fotó: Smile Studio AP

Nem a helyiek a reklámpiac nyertesei

A folyamat nem csak magyar sajátosság. Világszerte egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a hagyományos médiacégek, miközben a digitális platformok folyamatosan növelik részesedésüket a reklámpiacon. Az európai digitális reklámpiac tavaly először lépte át a 100 milliárd eurós (mintegy 40 ezermilliárd forintos) határt, és a növekedés legnagyobb nyertesei szinte minden országban ugyanazok a globális szereplők voltak.

Magyarországon is látványosan kirajzolódik ez a tendencia. A Magyar Reklámszövetség 2025-ös Médiatortája szerint

a médiaköltések értéke 415,9 milliárd forintra nőtt, míg a teljes kommunikációs torta 758,7 milliárd forintot tett ki.

A médiapiac nominálisan 8,7 százalékkal bővült, de a növekedés legnagyobb nyertesei továbbra is a globális digitális platformok voltak: náluk realizálódott a teljes médiaköltés 36,1 százaléka, a digitális reklámköltésen belül pedig már 65 százalékos részesedéssel rendelkeznek.

A hazai digitális tartalomszolgáltatók a teljes médiatortából 19,6 százalékot, a digitális piacon belül 35 százalékot tudtak megszerezni, vagyis a magyar médiacégek reklámbevételi versenye ma már egyértelműen nemcsak belföldi szereplők között zajlik.

Leuralják a piacot a globális óriások

A változás mögött nem kizárólag a felhasználói szokások átalakulása áll. A Google és a Meta olyan adatvagyonnal rendelkezik, melyet egyetlen helyi szereplő sem tud megközelíteni. A hirdetők számára nemcsak az számít, hány emberhez jut el egy kampány, hanem az is, hogy mennyire pontosan célozható a közönség. Ebben pedig a globális platformok jelentős előnyt építettek ki.