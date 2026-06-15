A németek után a francia autógyártók is a hadiiparba menekülnek - most éppen a Renault tett bejelentést

A Renault csoport a védelmi technológiákra szakosodott Thalesszal együttműködve katonai járművet fejleszt – jelentette be hétfőn a francia autógyártó, tovább bővítve szerepvállalását az európai újrafegyverkezési törekvések támogatásában.

A hadiipar felé veszi az irányt a Renault / Fotó: AFP

A projekt a Renault ipari gyártási tapasztalatára és a Thales kommunikációs technológiáira épít. A cél egy többfeladatú katonai jármű létrehozása, amely gyorsan és költséghatékonyan gyártható – közölte a vállalat.

Autógyártók a hadiiparban – a Renault is beállt a sorba

Oroszország ukrajnai inváziója, valamint az Egyesült Államok külpolitikájának Donald Trump elnöksége alatti változása jelentős védelmi beruházásokat indított el Európában. Több európai hadiipari vállalat az autóiparhoz fordul további gyártókapacitásokért, hogy kielégítse a megrendelések megugrásából fakadó keresletet.

A Renault korábban már jelezte, hogy eleget tett a francia védelmi minisztérium felkérésének katonai projektekben való részvételre. Ezek közé tartozik egy légi drónok gyártására irányuló program is, amelyet a Turgis Gaillard dróngyártó vállalattal közösen valósít meg.

Az új jármű prototípusát, amely a 4 TROOP nevet kapta, hétfőn mutatják be a Párizs közelében megnyíló Eurosatory védelmi kiállításon.

A négykerék-meghajtású jármű hibrid hajtáslánccal rendelkezik, és minden tereptípuson képes működni. A Renault szerint

felderítési feladatokra,

csapatok koordinálására,

érzékeny létesítmények és területek megfigyelésére, valamint

drónok és pilóta nélküli szárazföldi járművek telepítésére is alkalmas.

A jármű úgynevezett Vehicle-to-Load funkciójának köszönhetően terepi körülmények között bizonyos elektromos berendezések energiaellátását is biztosítani tudja.

A Renault és a Turgis Gaillard által közösen fejlesztett drón első demonstrációs példánya várhatóan még az év vége előtt felszáll – mondta François Provost, a Renault vezérigazgatója a Reutersnek adott múlt heti interjújában.

Ez az autóipar egyik előnye is: nem harminc év alatt valósítunk meg valamit, hanem tizenkét hónap alatt

– mondta.