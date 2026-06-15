A németek után a francia autógyártók is a hadiiparba menekülnek - most éppen a Renault tett bejelentést
A Renault csoport a védelmi technológiákra szakosodott Thalesszal együttműködve katonai járművet fejleszt – jelentette be hétfőn a francia autógyártó, tovább bővítve szerepvállalását az európai újrafegyverkezési törekvések támogatásában.
A projekt a Renault ipari gyártási tapasztalatára és a Thales kommunikációs technológiáira épít. A cél egy többfeladatú katonai jármű létrehozása, amely gyorsan és költséghatékonyan gyártható – közölte a vállalat.
Autógyártók a hadiiparban – a Renault is beállt a sorba
Oroszország ukrajnai inváziója, valamint az Egyesült Államok külpolitikájának Donald Trump elnöksége alatti változása jelentős védelmi beruházásokat indított el Európában. Több európai hadiipari vállalat az autóiparhoz fordul további gyártókapacitásokért, hogy kielégítse a megrendelések megugrásából fakadó keresletet.
A Renault korábban már jelezte, hogy eleget tett a francia védelmi minisztérium felkérésének katonai projektekben való részvételre. Ezek közé tartozik egy légi drónok gyártására irányuló program is, amelyet a Turgis Gaillard dróngyártó vállalattal közösen valósít meg.
Az új jármű prototípusát, amely a 4 TROOP nevet kapta, hétfőn mutatják be a Párizs közelében megnyíló Eurosatory védelmi kiállításon.
A négykerék-meghajtású jármű hibrid hajtáslánccal rendelkezik, és minden tereptípuson képes működni. A Renault szerint
- felderítési feladatokra,
- csapatok koordinálására,
- érzékeny létesítmények és területek megfigyelésére, valamint
- drónok és pilóta nélküli szárazföldi járművek telepítésére is alkalmas.
A jármű úgynevezett Vehicle-to-Load funkciójának köszönhetően terepi körülmények között bizonyos elektromos berendezések energiaellátását is biztosítani tudja.
A Renault és a Turgis Gaillard által közösen fejlesztett drón első demonstrációs példánya várhatóan még az év vége előtt felszáll – mondta François Provost, a Renault vezérigazgatója a Reutersnek adott múlt heti interjújában.
Ez az autóipar egyik előnye is: nem harminc év alatt valósítunk meg valamit, hanem tizenkét hónap alatt
– mondta.
A Renault a drónokat a Le Mans-i üzemében tervezi összeszerelni, amely autóipari alvázak gyártására szakosodott. Az üzem havi termelési kapacitása akár 600 darab is lehet.
A vállalat emellett a belga katonai felszereléseket gyártó John Cockerill céggel is együtt dolgozik különböző projekteken, amelyek még korai fejlesztési szakaszban vannak.
Kereslet híján a német autógyárak is a hadiiparban bíznak
A Mercedes-Benz együttműködésre készül egy olyan startuppal, amelynek célja Európa kritikus infrastruktúrájának védelme az ellenséges drónokkal szemben. Ezzel a nehézségekkel küzdő német autóipari óriás a legújabb szereplővé válik, amely a védelmi szektorban terjeszkedik.
A stuttgarti autógyártó szándéknyilatkozatot írt alá a múlt héten a müncheni Tytan Technologies vállalattal. Az együttműködés keretében a Mercedes járműveket biztosít majd egy mobil légvédelmi rendszerhez, amelynek feladata a kis méretű, úgynevezett FPV (first-person view) drónok megsemmisítése. Ezek a drónok egyre nagyobb aggodalmat keltenek az európai hírszerző szolgálatok körében.
A Drone Defender névre keresztelt rendszer a Mercedes Sprinter furgonját és a gyártó G-osztályú terepjárójának katonai változatát használja majd fegyverhordozó platformként. Az utóbbi jármű már szolgálatban áll a német hadseregnél.
- A rendszer különböző érzékelőkkel és indítóberendezésekkel lesz felszerelve, amelyek a Tytan által fejlesztett elfogó drónokat vetik be.
- Ezeket arra tervezték, hogy a gyanús pilóta nélküli légi járműveket vagy nekiütközéssel, vagy robbanófej segítségével semmisítsék meg.
A Mercedes és a Tytan partnersége a legújabb példája annak, hogy a német autóipar és a gyorsan növekvő védelmi ipar szereplői egyre szorosabban működnek együtt Németországban.
Az ország 2030 végéig több mint 750 milliárd eurót tervez katonai kiadásokra fordítani.
A megállapodás összhangban van Berlin törekvésével, amely arra ösztönzi a kínai verseny miatt csökkenő nyereséggel szembesülő autógyártókat, hogy tömegtermelési tapasztalataikat és kihasználatlan kapacitásaikat a fegyvergyártók rendelkezésére bocsássák. Az utóbbiaknak gyorsan kell bővíteniük termelésüket a megugró európai kereslet miatt.
A Financial Times márciusban arról számolt be, hogy
a Volkswagen tárgyalásokat folytatott az izraeli Rafael rakétagyártóval az Iron Dome rendszer indítóállványainak gyártásáról a VW osnabrücki üzemében.
A francia-német KNDS harckocsigyártó szintén tárgyalt a Mercedesszel arról, hogy átvegyen kapacitásokat az autógyártó berlini közelében található ludwigsfeldei furgongyárában.