Nemcsak repülőgép kell a légi közlekedéshez – bejártuk a Wizz Air operációs központját
Hamarosan érkezik a nyári menetrend a légiközlekedésben. Ez a csúcsidőszak a légitársaságok és a légiforgalmi irányítók számára, ugyanis ilyenkor jóval több repülőgép száll fel és le. Bár utasszemmel nézve egy légitársaság fő feladata az, hogy utasait eljuttassa A pontból B-be, valójában ez egy rendkívül összetett, komplex, és kihívásoktól sem mentes feladat. Ebbe a munkába tekinthettünk be, amikor bejártuk a Wizz Air budapesti operációs központját.
A magyar gyökerű légitársaság több mint 260 repülőgéppel rendelkezik, és terveik szerint a március végén induló nyári menetrend során naponta közel ezerkétszáz járatot fognak üzemeltetni. Ennek gördülékenységéért egy nagy létszámú, nemzetközi csapat felelős. A Wizz Air Budapesten nagyjából 1500 embert foglalkoztat. Ebbe beletartoznak a légitársaság kiképző központjában dolgozók, valamint a Lechner Ödön fasoron található operációs központ munkatársai is.
Minden apró részletre figyel valaki
Lényegében az operációs központ felel minden üzemeléshez szükséges feladatért, amit az utasok nem látnak. Itt készül el a személyzet műszakbeosztása, ami nem kis feladat, figyelembe véve, hogy közel tízezer munkatársuk van világszerte, akik 116 különböző országból származnak. Ráadásul bárhonnan indul a gép, és bárhova tart, megfelelő létszámú és tanúsítványú személyzettel kell útra kelnie a járatnak. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iparágban szigorú szabályok írják elő a munkaidőt, valamint a repült órák számát is, és egy hosszabb csúszás, késés könnyen bekavarhat az eredeti tervekbe.
Ez pedig egy újabb feladat. Ha az adott személyzet programja megváltozott, és egy nem tervezett helyen maradnak, akkor az operációs központ egy másik részlege azonnal akcióba lép, és megfelelő szállást intéz számukra. Egy másik csapat felelős azért, ha nem a személyzet, hanem az utasok elszállásolására van szükség késés vagy járattörlés miatt. Ilyen esetben az érintett utasokat is tájékoztatniuk kell.
Ezen kívül többek között az adott járathoz szükséges üzemanyagszint megtervezése, a különféle partnerekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás, és a karbantartások ütemezése is itt zajlik.
Az operációs központ tartja a kapcsolatot a járatok személyzetével is. Többek között komolyabb időjárási problémákról, késésekről, fennakadásokról tájékoztathatják őket, de a járatról is kérhetnek segítséget fedélzeti rosszullét vagy fedélzeti incidens miatt. Illetve bármilyen más, előre nem látható esemény miatt is kommunikálnak egymással.
Az iráni háború a Wizz Airnek sem jött jól
Különleges és váratlan eseményekből a közelmúltban sem volt hiány, az iráni háború ugyanis a légi közlekedési iparágat is érzékenyen érintette. A geopolitikai feszültségek már régóta érezhetők voltak, a régió már közel egy hónapja készültség alatt állt, emiatt a Wizz Air járatai már hetek óta hosszabb, de biztonságosabb kerülőúton közlekedtek a közel-keleti desztinációkra, kiemelten az Egyesült Arab Emírségekbe.
Február 28-án az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megindította a rakétákat Irán felé, és abban a pillanatban tudni lehetett, hogy Teherán nem vár sokáig a válaszcsapással. A légitársaságoknak tehát azonnal lépniük kellett. A Wizz Air számos járatát érintette a konfliktushelyzet, és öt gép már a levegőben volt, amikor kitört a háború. Közülük kettőt visszafordítottak és a kiindulási repülőtéren szálltak le, három gép pedig az eredeti úticélja helyett Cipruson, Lárnakán kellett, hogy leszálljon. Az egyik Wizz Air gép ráadásul már a leszálláshoz készülődve ereszkedett Tel-Avivnál, onnan kellett Ciprusra divertálnia.
A közel-keleti légtér azóta is zárva, ezt a nyári menetrend kialakításakor is figyelembe kell venni. A Wizz Air a tervek szerint az emiatt felszabaduló kapacitásait népszerű nyári desztinációkra történő járatsűrítésre használja Európában lévő főbb piacain.
Egyre közelebb Amerikához
Szintén érdekes kihívást jelentett a novemberben Budapestről Washingtonba, majd onnan visszarepülő kormányzati járat megszervezése. A tengerentúlra nem üzemeltet járatokat a Wizz Air, így nem lehetett egyszerűen csak egy már bejáratott útvonalat követni. Ilyen esetben ugyanis nem elég csak üzemanyag-gazdálkodás és személyzetcsere alapján utat tervezni és megállókat beiktatni, arra is figyelni kellett a személyzet kiválasztásakor, hogy mindenkinek meglegyen az amerikai vízuma is.
Bár összetett feladat volt egy ilyen út megszervezése, a Wizz Air a jövőben is örömmel tesz eleget a hasonló felkéréseknek. Ráadásul az amerikai közlekedési minisztérium március elején előzetes engedélyt adott a légitársaságnak (egészen pontosan a Wizz Air UK légitársaságnak), hogy járatokat indítson az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. Ezzel megnőtt a vállalat mozgástere, ami új lehetőségeket terem az idei, Észak-Amerikában rendezendő labdarúgó világbajnokság, vagy éppen a 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán is.
A légitársaság továbbra sem menetrendszerű járatokban gondolkozik, hanem charter járatokat tervez üzemeltetni a nemzetközi labdarúgó tornára, illetve várhatóan majd a 2 év múlva tartandó nyári ötkarikás játékokra.