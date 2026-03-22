Nemcsak repülőgép kell a légi közlekedéshez – bejártuk a Wizz Air operációs központját

Hamarosan érkezik a nyári menetrend a légiközlekedésben. Ez a csúcsidőszak a légitársaságok és a légiforgalmi irányítók számára, ugyanis ilyenkor jóval több repülőgép száll fel és le. Bár utasszemmel nézve egy légitársaság fő feladata az, hogy utasait eljuttassa A pontból B-be, valójában ez egy rendkívül összetett, komplex, és kihívásoktól sem mentes feladat. Ebbe a munkába tekinthettünk be, amikor bejártuk a Wizz Air budapesti operációs központját.

A Wizz Air budapesti opercáiós központja / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A magyar gyökerű légitársaság több mint 260 repülőgéppel rendelkezik, és terveik szerint a március végén induló nyári menetrend során naponta közel ezerkétszáz járatot fognak üzemeltetni. Ennek gördülékenységéért egy nagy létszámú, nemzetközi csapat felelős. A Wizz Air Budapesten nagyjából 1500 embert foglalkoztat. Ebbe beletartoznak a légitársaság kiképző központjában dolgozók, valamint a Lechner Ödön fasoron található operációs központ munkatársai is.

Minden apró részletre figyel valaki

Lényegében az operációs központ felel minden üzemeléshez szükséges feladatért, amit az utasok nem látnak. Itt készül el a személyzet műszakbeosztása, ami nem kis feladat, figyelembe véve, hogy közel tízezer munkatársuk van világszerte, akik 116 különböző országból származnak. Ráadásul bárhonnan indul a gép, és bárhova tart, megfelelő létszámú és tanúsítványú személyzettel kell útra kelnie a járatnak. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iparágban szigorú szabályok írják elő a munkaidőt, valamint a repült órák számát is, és egy hosszabb csúszás, késés könnyen bekavarhat az eredeti tervekbe.

Ez pedig egy újabb feladat. Ha az adott személyzet programja megváltozott, és egy nem tervezett helyen maradnak, akkor az operációs központ egy másik részlege azonnal akcióba lép, és megfelelő szállást intéz számukra. Egy másik csapat felelős azért, ha nem a személyzet, hanem az utasok elszállásolására van szükség késés vagy járattörlés miatt. Ilyen esetben az érintett utasokat is tájékoztatniuk kell.

Ezen kívül többek között az adott járathoz szükséges üzemanyagszint megtervezése, a különféle partnerekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás, és a karbantartások ütemezése is itt zajlik.