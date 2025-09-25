Deviza
Megrázta magát a diszkontlánc, jönnek is az eredmények – a magyar piac is besegített

A brit egységétől megszabadult és németországi terjeszkedési terveit feladó lengyel Pepcónak jót tett a stratégiaváltás. A diszkontlánc forgalma fellendült, és a nyeresége is közel tíz százalékkal nőhet az idei átszervezéseknek köszönhetően.
Kriván Bence
2025.09.25., 11:11

Karcsúbb lett és jobban hasít a Pepco csoport, amelynek hasznára vált az év közben meglépett stratégiaváltás. Ez derül ki a lengyel hátterű páneurópai diszkontlánc csütörtökön közzétett rendkívüli bejelentéséből, melyben a szeptember 21-i nappal zárult idei teljesítményéről adott számot.

Pepco diszkontlánc
A Pepco diszkontlánc tizedével is növelheti idén a forgalmát / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az előzetes adatokat a megkülönböztethetőség jegyében a New Pepco Group égisze alatt jelentették meg, ugyanis a június közepétől

  • a Pepco,
  • a Dealz
  • és a Poundland

láncszemekből álló kiskereskedelmi hálózat a brit egységeket tömörítő Poundland nélkül működik tovább, azt ugyanis az ágazatban jelentős befektetési portfólióval büszkélkedő amerikai Gordon Brothers magántőke-társaság felvásárolta jelképes egy fontért.

A Pepco diszkontlánc profilt is tisztított

Nagy változást hozott még a kéttagúra szűkült csoport életében, hogy a napi fogyasztási cikkeket (FMCG) kivették a választékukból, így megtisztítva szerteágazó profiljukat. Megállapodásuk részeként Gordon Brothers vállalta, hogy legfeljebb 80 millió fontot fektet be a vállalat átszervezésébe és működésének felújításába.

Amíg a tavalyi üzleti évet – a Poundland nélkül – 3 százalékos visszaeséssel, 4,16 milliárd eurós forgalommal zárták, addig az idei közel tíz hónapban 2,5 százalékos növekedést és 3,43 milliárd eurós bevételt tudtak felmutatni. A Pepco 2,3, a Dealz 3,8 százalékos forgalombővülésről számolt be.

A brit „100 forintos boltok” hálózatát most az amerikaiak próbálják növekedési pályára tenni / Fotó: AFP

Üzemi szinten 320 millió eurós profitot termeltek, amiből adózás után 196 millió euró maradt, ez csupán 3 millióval kevesebb a 2024-es év „termésénél”, és még van hátra három hónapjuk – benne a kiemelkedő kiskereskedelmi forgalmat hozó karácsonyi szezonnal –, hogy növeljék a profitjukat. Adósságállományukat is építik lefelé, a tavaly év végi 307 millióról 260 millió euróra sikerült levinniük szeptember végére.

 

Eközben a Pepco csoport terjeszkedett is: tavaly év végén a Pepco márka alatt 4112 üzletük működött, ez mára 4276 egységre nőtt, a Dealz-diszkontok száma pedig tizennéggyel, 345-re gyarapodott.

Stephan Borchert vezérigazgató megerősítette, hogy az idei évet mintegy 8 százalékos bővülést követően, 4,5 milliárd eurós forgalommal zárhatják, a kiigazított üzemi nyereségük pedig az előrejelzési sáv felső határánál lesz, azaz 7-8 százalék környékén.

Erős piaci jelenlét Magyarországon

A Pepco első magyarországi üzletei 2015-ben nyíltak meg, s már az első év végén 25 boltot működtetett a hálózat. Egy évvel később 50 új üzlet nyílt, 2017-ben pedig ünnepelhették a 100. egység megnyitását. A Pepco több mint 260 üzlettel van jelen Magyarországon, és a forgalom több mint fele visszatérő vásárlóktól származik.

A nyáron a Pepco bejelentette, hogy mérethatékonysági okokból nem üzemelteti tovább a 64 üzletből álló németországi hálózatát, amelytől megválnak, miután világossá vált, hogy a korábbi, kétezer boltból álló diszkonthálózat kiépítéséről szóló terv megvalósítása Európa legnagyobb kiskereskedelmi forgalmú gazdaságában nem volt racionális.

