Megrázta magát a diszkontlánc, jönnek is az eredmények – a magyar piac is besegített

Karcsúbb lett és jobban hasít a Pepco csoport, amelynek hasznára vált az év közben meglépett stratégiaváltás. Ez derül ki a lengyel hátterű páneurópai diszkontlánc csütörtökön közzétett rendkívüli bejelentéséből, melyben a szeptember 21-i nappal zárult idei teljesítményéről adott számot.

A Pepco diszkontlánc tizedével is növelheti idén a forgalmát / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az előzetes adatokat a megkülönböztethetőség jegyében a New Pepco Group égisze alatt jelentették meg, ugyanis a június közepétől

a Pepco,

a Dealz

és a Poundland

láncszemekből álló kiskereskedelmi hálózat a brit egységeket tömörítő Poundland nélkül működik tovább, azt ugyanis az ágazatban jelentős befektetési portfólióval büszkélkedő amerikai Gordon Brothers magántőke-társaság felvásárolta jelképes egy fontért.

A Pepco diszkontlánc profilt is tisztított

Nagy változást hozott még a kéttagúra szűkült csoport életében, hogy a napi fogyasztási cikkeket (FMCG) kivették a választékukból, így megtisztítva szerteágazó profiljukat. Megállapodásuk részeként Gordon Brothers vállalta, hogy legfeljebb 80 millió fontot fektet be a vállalat átszervezésébe és működésének felújításába.

Amíg a tavalyi üzleti évet – a Poundland nélkül – 3 százalékos visszaeséssel, 4,16 milliárd eurós forgalommal zárták, addig az idei közel tíz hónapban 2,5 százalékos növekedést és 3,43 milliárd eurós bevételt tudtak felmutatni. A Pepco 2,3, a Dealz 3,8 százalékos forgalombővülésről számolt be.

A brit „100 forintos boltok” hálózatát most az amerikaiak próbálják növekedési pályára tenni / Fotó: AFP

Üzemi szinten 320 millió eurós profitot termeltek, amiből adózás után 196 millió euró maradt, ez csupán 3 millióval kevesebb a 2024-es év „termésénél”, és még van hátra három hónapjuk – benne a kiemelkedő kiskereskedelmi forgalmat hozó karácsonyi szezonnal –, hogy növeljék a profitjukat. Adósságállományukat is építik lefelé, a tavaly év végi 307 millióról 260 millió euróra sikerült levinniük szeptember végére.

Eközben a Pepco csoport terjeszkedett is: tavaly év végén a Pepco márka alatt 4112 üzletük működött, ez mára 4276 egységre nőtt, a Dealz-diszkontok száma pedig tizennéggyel, 345-re gyarapodott.

Stephan Borchert vezérigazgató megerősítette, hogy az idei évet mintegy 8 százalékos bővülést követően, 4,5 milliárd eurós forgalommal zárhatják, a kiigazított üzemi nyereségük pedig az előrejelzési sáv felső határánál lesz, azaz 7-8 százalék környékén.