Megrázta magát a diszkontlánc, jönnek is az eredmények – a magyar piac is besegített

Karcsúbb lett és jobban hasít a Pepco csoport, amelynek hasznára vált az év közben meglépett stratégiaváltás. Ez derül ki a lengyel hátterű páneurópai diszkontlánc csütörtökön közzétett rendkívüli bejelentéséből, melyben a szeptember 21-i nappal zárult idei teljesítményéről adott számot.
Az előzetes adatokat a megkülönböztethetőség jegyében a New Pepco Group égisze alatt jelentették meg, ugyanis a június közepétől
láncszemekből álló kiskereskedelmi hálózat a brit egységeket tömörítő Poundland nélkül működik tovább, azt ugyanis az ágazatban jelentős befektetési portfólióval büszkélkedő amerikai Gordon Brothers magántőke-társaság felvásárolta jelképes egy fontért.
Nagy változást hozott még a kéttagúra szűkült csoport életében, hogy a napi fogyasztási cikkeket (FMCG) kivették a választékukból, így megtisztítva szerteágazó profiljukat. Megállapodásuk részeként Gordon Brothers vállalta, hogy legfeljebb 80 millió fontot fektet be a vállalat átszervezésébe és működésének felújításába.
Amíg a tavalyi üzleti évet – a Poundland nélkül – 3 százalékos visszaeséssel, 4,16 milliárd eurós forgalommal zárták, addig az idei közel tíz hónapban 2,5 százalékos növekedést és 3,43 milliárd eurós bevételt tudtak felmutatni. A Pepco 2,3, a Dealz 3,8 százalékos forgalombővülésről számolt be.
Üzemi szinten 320 millió eurós profitot termeltek, amiből adózás után 196 millió euró maradt, ez csupán 3 millióval kevesebb a 2024-es év „termésénél”, és még van hátra három hónapjuk – benne a kiemelkedő kiskereskedelmi forgalmat hozó karácsonyi szezonnal –, hogy növeljék a profitjukat. Adósságállományukat is építik lefelé, a tavaly év végi 307 millióról 260 millió euróra sikerült levinniük szeptember végére.
Eközben a Pepco csoport terjeszkedett is: tavaly év végén a Pepco márka alatt 4112 üzletük működött, ez mára 4276 egységre nőtt, a Dealz-diszkontok száma pedig tizennéggyel, 345-re gyarapodott.
Stephan Borchert vezérigazgató megerősítette, hogy az idei évet mintegy 8 százalékos bővülést követően, 4,5 milliárd eurós forgalommal zárhatják, a kiigazított üzemi nyereségük pedig az előrejelzési sáv felső határánál lesz, azaz 7-8 százalék környékén.
A Pepco első magyarországi üzletei 2015-ben nyíltak meg, s már az első év végén 25 boltot működtetett a hálózat. Egy évvel később 50 új üzlet nyílt, 2017-ben pedig ünnepelhették a 100. egység megnyitását. A Pepco több mint 260 üzlettel van jelen Magyarországon, és a forgalom több mint fele visszatérő vásárlóktól származik.
A nyáron a Pepco bejelentette, hogy mérethatékonysági okokból nem üzemelteti tovább a 64 üzletből álló németországi hálózatát, amelytől megválnak, miután világossá vált, hogy a korábbi, kétezer boltból álló diszkonthálózat kiépítéséről szóló terv megvalósítása Európa legnagyobb kiskereskedelmi forgalmú gazdaságában nem volt racionális.
