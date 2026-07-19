Elég volt: összefogott tíz EU-tagállam Ursula von der Leyenék brutális gazdasági terve ellen, Magyarország beállt közéjük – munkahelyek tízezrei szűnhetnek meg itthon

Két nappal azelőtt, hogy az Európai Bizottság bemutatta volna az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) évek óta legnagyobb reformját, tíz tagállam közös levélben kérte a szabályok módosítását. Az ETS enyhítésére irányuló kezdeményezést Lengyelország és Olaszország indította, a dokumentumot Görögország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Ciprus és Észtország is aláírta – hívta fel a figyelmet a money.pl.

A jelenlegi ETS egyre nagyobb terhet ró az energiaigényes iparágakra. / Fotó: ANP via AFP

Egyre nagyobb terhet ró az energiaigényes iparágakra már a jelenlegi ETS is

A közös álláspont különösen nagy súlyt ad a kezdeményezésnek, mert az aláíró országok együtt blokkoló kisebbséget alkothatnak az Európai Unió Tanácsában. Ez jelentősen befolyásolhatja a Bizottság és az azt vezető Ursula von der Leyen reformtervének sorsát.

A levél szerint a jelenlegi ETS egyre nagyobb terhet ró az energiaigényes iparágakra. Egyaránt növeli az energiaköltségeket és a vállalatok működési kiadásait. Az aláírók kiemelik, hogy

az acélipar,

a cementgyártás,

a vegyipar és a

műtrágyagyártás

versenyképessége is veszélybe kerülhet.

Ezek a tagállamok úgy vélik, a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetben nem indokolt újabb klímavédelmi terheket a lakosságra és a vállalkozásokra hárítani.

Álláspontjuk szerint az ETS reformjának egyszerre kell támogatnia a kibocsátáscsökkentést és Európa iparának megerősítését.

A levél kitér az ETS2 rendszerre is, amely a közúti közlekedés és az épületek energiafelhasználásához kapcsolódó fosszilis tüzelőanyagokra vezetne be új kibocsátási adókat. A kezdeményező országok szerint ezek az intézkedések tovább növelnék a háztartások és a gazdaság terheit, ugyanakkor a legélesebb vita a kibocsátáscsökkentés üteméről alakult ki.

A jelenlegi elképzelések alapján az energetikának és az iparnak 2039-re közel nulla nettó kibocsátást kellene elérnie. A tíz tagállam, így Magyarország szerint is, ezt túl gyors, ezért azt javasolja, hogy az átállás időszaka közelebb kerüljön a 2050-es uniós klímasemlegességi célhoz.

A kezdeményezés másik fontos eleme az energiaintenzív vállalatoknak járó ingyenes kibocsátási kvóták megőrzése. Az aláírók szerint ezek a kedvezmények segítenek megelőzni, hogy a termelés olyan országokba költözzön, ahol kevésbé szigorúak a környezetvédelmi előírások. Emellett

kiszámíthatóbb szén-dioxid-árakat is sürgetnek, hogy a vállalatok hosszú távra tudjanak tervezni.

A közös levél egyértelmű válasz azoknak a tagállamoknak az álláspontjára, amelyek a jelenlegi ETS-rendszer fenntartását vagy további szigorítását támogatják. Az Európai Bizottság pénteken ismertette reformjavaslatát, ezt követően kezdődnek meg a tagállamok közötti tárgyalások.