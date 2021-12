Húsz év pereskedés után közel 16 000 kisbefektető kaphat kártérítést a Deutsche Telekomtól (DT) egy körvonalazódó egyezség alapján – közölte a frankfurti bíróság.

A precedensértékű befektetővédelmi ügyben kitárgyalt megállapodástervezetet előzetesen egyaránt támogatásukról biztosították a részvényeseket képviselő ügyvédi irodák és az alperesek, azaz a DT, a Német Szövetségi Köztársaság, valamint az állami tulajdonban álló KfW Bank is. A javaslat részleteit jövő kedden nyilvánosan vitathatják meg a perben álló felek.

Az eljárás jogalapja a Deutsche Telekom 2000 júniusában lebonyolított úgynevezett harmadik nyilvános részvénykibocsátásával függ össze. Az akkori részvényjegyzés előtt kiadott befektetői tájékoztatásba ugyanis súlyos hiba csúszott. A német távközlési piacvezető 1999-es mérlegéből átvéve az adatokat, a prospektusban tévesen jelentetett meg az egyik leányvállalatnál 8,2 milliárd euró rendkívüli nyereséget, mivel a csoport által az amerikai Sprintben szerzett részesedést – a konszern belső nyilvántartását alapul véve – megalapozatlanul e leányvállalat mérlegében tüntették fel.

Fotó: AFP

A befektetők, akik néhány hónappal a DT-részvények 2000 márciusában elért 103,5 eurós történelmi csúcsát követően 66,5 euróért jegyezhettek a papírokból, kisvártatva azzal szembesültek, hogy folyamatosan csökken az árfolyam. A múlt hét végén publikált – egyébként remekül sikerült – III. negyedéves gyorsjelentést követően például még mindig 17 euró alatti áron kereskednek a részvényekkel. Persze a hétfői közel 2 százalékos gyengülésben szerepet játszhatott a bírósági közlemény megjelenése is.

A kártérítés összességében 80 millió euróval terhelheti meg a Deutsche Telekom büdzséjét.

Az első pereket már 2001-ben megindították, miután kiderült, hogy a prospektus valótlanságot tartalmazott. Az ügyek 2004-ben érték el a frankfurti bíróságot, ahol később a 16 000 ezer felperes által indított 12 000 ügyet egy tőkebefektetői próbaperben egyesítették. A per elhúzódását részint az okozta, hogy az első kiválasztott felperes időközben elhunyt. Emellett az ügy már kétszer is megjárta a német legfelsőbb bíróságot is, ahol mindkétszer hatályon kívül helyezték a frankfurti bíróság ítéletének kisebb-nagyobb részeit.

Az egyezségi javaslat alapján – közölte a bíróság hétfőn – azoknak a befektetőknek, akik 2000. május 27. és december 19. között vásároltak részvényeket, és akik jogi követeléseiket mindvégig fenntartották, vissza kell téríteni a vételárat. Az időközben kifizetett osztalékokat és a részvények aktuális piaci értékét viszont le kell vonni, mivel a papírok a részvényeseknél maradnak.

Amennyiben az egyezség létrejön, jövő év június 30-ig minden egyes felperesnek fel kell ajánlani a kifizetést.

A Deutsche Telekom egyelőre nem nyilatkozott az egyezség kapcsán.