A várakozásokhoz képest is pozitív teljesítményt hozó harmadik negyedéves gyorsjelentés hatására frissítette az AutoWallisra vonatkozó előrejelzését az OTP Bank, amely hétfőn kiadott elemzésében nyolc forinttal, 172 forintra emelte az autóscég részvényeinek célárát. Az új árfolyamcél 41 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet, a bankház ezért változatlanul vételre javasolja a papírt.

Fotó: MÓRICZ-SABJÁN SIMON/VG

A friss elemzés már számításba veszi a szlovén Avto Aktiv-tranzakciót, illetve a Jaguar Land Rover újabb budapesti szalonjának januári indulását is, a további, csőben lévő akvizíciós terveket azonban egyelőre nem építette be a modellbe. Mindezek hatására a következő évekre vonatkozó árbevételi és EBITDA-várakozását is felsrófolta az OTP, ami ellensúlyozza az emelkedő kamatkörnyezet és emelkedő részvényszám fair értékre gyakorolt negatív hatásait.

A bank az idén 189,8 milliárd, 2022-ben pedig 238,8 milliárd forintos árbevételre számít a társaságtól, 6,7, illetve 8,3 milliárdos EBITDA mellett.

Nem csak az OTP Bank látja kedvezőbben a kilátásokat, a múlt héten a Concorde is megemelte eddigi célárfolyamát. A brókercég jelenleg 171 forintra várja az AutoWallis papírjait egyéves távlaton, és ugyancsak vételre javasolja azokat. A céget követő harmadik elemzőház, a Dr. Kalliwoda Research az előbbieknél is magasabbra, 218 forintra taksálja a BUX-kosár-tagsággal is rendelkező részvény értékét.