Miután az év eleje óta folyamatosan oldalazva csúszott lefelé a bitcoin árfolyama, magyar idő szerint péntek reggelre átszakadtak a gátak és a vezető kriptovaluta árfolyama átszakította a 40 ezer dolláros szintet. A bitcoin zuhanása a többi kriptoeszközt is magával rántotta, így ezen eszközök piaci kapitalizációja mintegy 150 milliárd dollárral csökkent az éjszaka folyamán a CoinMaketCap adatai szerint.

Fotó: Shutterstock

A vezető kriptopénz kicsivel 39 ezer dollár alatt forog a piacon, az elmúlt 24 óráan több mint 7 százalékot veszítve az értékéből, de a második legnagyobb digitális eszköz, az ether is 8 százalék fölötti mértékben zuhant. Ez utóbbinál ráadásul az esés annak ellenére következik be, hogy a Twitter csütörtökön elérhetővé tette az igazolt NFT-k profilképként történő használatát. Igaz az ezt lehetővé tevő piactér, az Opensea pont ugyanebben az időben technikai problémákkal küszködött és megjelentek az ezen felhasználók hozzászólásait némító kiegészítők is a platformon.

A bitcoin árfolyama így a novemberi 69 ezer dolláros értéket lefelezte az elmúlt hónapokban és csak az idei évet tekintve is 20 százalék körüli mínuszban van.