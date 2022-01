A befektetők egyre nagyobb bizalommal fordulnak a digitális eszközök felé, így kritpovalutákba is egyre több tőkét menekíthetnek a következő években – írják az amerikai befektetési bank elemzői, ügyfeleiknek küldött hírlevelükben. A szakértők úgy számolnak, hogy

egy bitcoin értéke a százezer dollárt is elérheti öt éven belül, amennyiben még többen választják ezt a befektetési formát.

Az arany viszonylag értékálló befektetésnek bizonyult a korábbi válságok idején is, így nem csoda, hogy jelenleg is több mint 2600 milliárd dollárt parkoltatnak a nemesfémben világszerte. Ezzel szemben a bitcoin piaci értéke jelenleg "mindössze" 700 milliárd dollár; ez a menedék-eszközök piacának 20 százaléka. A kriptovaluta egyre nagyobb szeletet hasíthat ki magának a menedékeszközök piacából – figyelmeztetnek a Goldman Sachs-nál, öt éven belül elérheti az 50 százalékot is.

Ha ez idő alatt a válságállónak tartott menedékeszközök iránti kereslet nem nő számottevően, a bitcoin ára 100 000 dollár fölé is emelkedhet 2027-re, ami azt jelentené, hogy öt éves távlatban évi 17-18 százalékos hozamot hozó befektetéssé válna a Goldman elemzői szerint. Ehhez azonban nemcsak a közkézen forgó bitcoin-érmék számát kellene növelni, de a kripto-tranzakciók könyvelésének a sebességén is javítani kellene – teszik hozzá.

A bitcoin az első kriptovaluta, amelyet 2009-ben vezettek be, szélesebb körben pedig 2011-ben kezdték használni a Silk Road nevű online feketepiacon. 2011 elején egy bitcoin értéke 0,3 dollár volt, az év végére 5,27 dollárra emelkedett. Tavaly novemberben, minden korábbi csúcsot megdöntve, csaknem 69 000 dollárért is cserélt gazdát a digitális érme, amely szerdán 46 595 dolláron forgott a chicagói árutőzsde határidős piacán.

