Negatív tartományban kereskedtek csütörtökön az OTP-részvényekkel, az árfolyam épp azokon a szinten mozgott, ahol a kamatstop intézkedés tavaly decemberi bejelentése előtt járt.

Túlzó volt a befektetők akkori reakciója, 8 százalékos esést semmiképp nem indokolt az állami beavatkozás, azóta viszont egyértelműen látható, sokan tekintették vonzónak a 16 ezer forint alatti árfolyamot

– mondta a VG-nek Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője.

A jelzáloghitel kamatok októberi szinten történő maximalizálása fél év alatt 8-9 milliárd forint kiesést okoz az OTP Banknak, vagyis részvényenként alig 30 forint a negatív hatás. A nyolc százalékos esés inkább a lépés üzenetértékének tudható be, mivel Le Phuong Hai Thanh szerint nem lehet kizárni a kamatrögzítés meghosszabbítását, ezen túl pedig választási évben sokasodnak a makrogazdasági kockázatok – infláció, költségvetési hiány növekedése – amelyektől az OTP befektetői sem tekinthetnek el.

A Concorde-nál hosszú távon jó befektetésként tekintenek a bankpapírra, a következő hónapokban azonban még inkább a jelenlegi sávban mozoghat az árfolyam az említett bizonytalan tényezők miatt.

A negyedik negyedéves beszámolóban a menedzsment már tehet utalást az osztalékfizetésre, amely a befektetési szolgáltató számításai szerint a 2019-21 eredmények után részvényenként 680 forintot tehet ki.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

2022-ben vélhetően az akvizíciók terén pihenőt tart az OTP csoport és az organikus növekedés is más lehet a megszokottnál. Idén sokkal jobb a kamatkörnyezet, amihez valamivel alacsonyabb hitelezési volumen párosulhat, különösen annak fényében, hogy a jegybanki egyhetes betéti kamat 4 százalékra hízott, így a pénzintézet a likviditástöbbletet jobb kondíciókon tudja elhelyezni, ez néhány esetben már bizonyos hiteleknél is vonzóbb lehet, ha a hitelezési kockázatot is figyelembe vesszük.

Idén az operatív eredmény továbbra is növekvő dinamikát produkálhat az emelkedő költségek ellenére, részben az akvirált bankok szinergia-hatásának köszönhetően. Meglepetés a hitelezési veszteség soron lehet, ami továbbra is alacsony maradhat, a 2020-as konzervatív céltartalékolási politika miatt, Le Phuong Hai Thanh véleménye szerint a járvány alatt megképzett províziókból még maradt puffer az idei évre.

Más a helyzet 2023-at tekintve – tette hozzá a Concorde szakértője – ahol a magasabb kamatkörnyezet vélhetően fokozatosan több kockázati költséggel is jár majd.

A geopolitikai kockázatok közül kiemelkedik az orosz-ukrán krízis, ha a 2014-es háború idején látott mennyiségben válnának ukrajnai hitelek nemfizetővé (ez a leginkább negatív szcenárió), akkor annak részvényenként akár 1000 forint lenne a negatív hatása is lehet, amit tovább tetézhet az orosz leányvállalatnál elszenvedett veszteség, erre azonban egyelőre kis esélyt látnak a Concordenál.

Tegnap éves részvénypiaci kitekintést tett közzé a KBC Equitas, amelyben az OTP-ről is szó esett. A brókercég szakértői úgy látják, vegyes hatások érvényesülnek a bank piacain, de alapvetően jelentős lehet a növekedés idén. Véleményük szerint itthon még kitarthat a hitelállomány bővülése, bár ebben a magasabb kamatok miatt alacsonyabb ütemre számítanak.

„A kamatmarzsok azonban mindenképp javulhatnak, így a volumen oldali kiesést ez mindenképpen ellensúlyozhatja. A pozitív híreket viszont beárnyékolják a közelmúlt fejleményei, a kamatstop bevezetése. Bankszektor szinten a szabályozás persze mindig fokozottabb kockázatot jelent, így ezzel a jövőben is számolni kell, a profitabilitásban viszont komoly negatív hatásokat nem valószínűsítünk” – olvasható az elemzésben.