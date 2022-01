Történetének legjobb értékesítési számait érte el 2021-ben az AutoWallis-csoport, melyek összhangban állnak a tavaly őszi nyilvános részvénykibocsátást megelőzően közzétett terveivel. Ezzel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett csoport tovább halad stratégiai célja felé, mely szerint az évtized végére a kelet-közép-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává kíván válni. A csoport teljesítménye mögött az organikus növekedés mellett a 2020-ban végrehajtott akvizíciók állnak.

Fotó: Juhasz Istvan Andras / AutoWallis

A régió 14 országában jelen lévő AutoWallis-csoport által értékesített gépjárművek száma a háromszorosára, 25 034 darabra ugrott.

A társaság két üzletága közül a nagykereskedelmi üzletág értékesítési volumene több mint négyszeresére, 16 501 darabra ugrott, ami elsősorban az Opel és SsangYong márkák felfutásának volt köszönhető. A kiskereskedelmi üzletágban 6920 új és 1613 használt gépjármű talált gazdára, ami 116, illetve 34 százalékos növekedésnek felel meg, a magyar személyautó-piac ehhez képest 3,4 százalékkal csökkent.

A kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén jelentős bővülés volt megfigyelhető: az AutoWallis által képviselt Sixt 62 százalékkal növelte a bérleti napok számát. A 164 132 nap már meghaladja a járványt megelőző, 2019-es év adatait is, miközben a terület hatékonysága is javult, hiszen mindezt 603 darabos flottával érte el, melynek 42 százalékos növekedése elmarad a bérleti napok számának bővülésétől. A szolgáltatásokon belül nagyot ugrott a szervizórák száma is, mely majdnem a duplájára, 130 375-re emelkedett.

Duplázást vár az AutoWallistól a Kalliwoda Vételi ajánlása fenntartása mellett 218 forintról 230-ra emelte az AutoWallis részvényeire vonatkozó 12 havi célárát a Kalliwoda. A német elemzőház szerint folytatódhat a cégnél a gyors növekedés.

A vállalat közleménye szerint annak ellenére sikerült kimagasló eredményt elérni, hogy a tavalyi év egy részét még kedvezőtlenül érintették a járvány miatt időről időre bevezetett korlátozások, majd az év második felében fokozódó, az autóipari termelést érintő csiphiány. A minden márkát érintő átmeneti vagy akár tartósabb csipellátási nehézségek kedvezőtlenül érinthetik a következő időszak várható értékesítési számait kínálati oldalon, az autórendelési állomány növekedése ugyanakkor bizakodásra ad okot keresleti oldalon.

Mindemellett a csiphiány miatti átmeneti kínálatszűkülés az értékesítési árrések növelését tette lehetővé, így az AutoWallis fedezet- és eredménytermelő képessége tovább javulhat.