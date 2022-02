Utoljára az 1998-as rubelválság idején, amikor bejelentették az orosz államcsődöt, volt ennyire romos állapotban a moszkvai tőzsde

– mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

Már csütörtök délelőtt 45 százalékot zuhant az orosz rubelben számolt MOEX-index, míg a dollárelszámolású RTS index közel 50 százalékkal került lejjebb. A háborús szankciók által erősen érintett pénzügyi szektor reprezentánsa, a Sberbank 57 százalékos mínuszban járt délben. De a Lukoil olajtársaság árfolyama is közel 50 százalékkal került lejjebb, annak ellenére is, hogy a globális benchmarknak számító brent olaj jegyzése átlépte a 100 dollárt. A szintén erősen érintett orosz techszektor vezető cége, az internetes szolgáltatásokat kínáló Yandex csak azért nem reagált ilyen heves árfolyammozgással, mert az amerikai NASDAQ-on jegyzik, s ott még épp csak ébredeznek a befektetők. A tengerentúli, nyitás előtti árjegyzésben azért így is 26 százalékot csúszott a lejtőn.

Fotó: Mikhail Galustov / Bloomberg via Getty Images

A BUX-index a közel 7 százalékos szakadással belesimul a térségi tőzsdeomlásba, hiszen a varsói WIG index is bő 7 százalékot esett.

Az OTP közel 10 százalékos zuhanása egy ilyen napon aligha kelthet meglepetést, hiszen a bankot nemcsak az orosz kitettség miatt büntetik, de ez a „magyar papír”, vagyis Londonból nézve szinte csak ez a részvény látszik a magyar piacból. Ha nő a térségi kockázat, akkor az OTP-t üzembiztosan megtalálják a külföldi eladók. És a Richter közel 6 százalékos mínusza sem lehet váratlan, az elmúlt hetekben megszokhattuk, hogy a befektetők büntetik a gyógyszercég orosz piaci kitettségét. Annak ellenére is, hogy a Richter tengerentúli lába is nagyon hangsúlyos az amerikai antidepresszánspiacon viruló Cariprazine-sztori miatt. Talán ezzel függhet össze, hogy a gyógyszerrészvényt relatíve kis forgalommal adták be. Annál nagyobb forgalommal zuhant, majd 6 százalékot a Mol. Bár a kitermelést erősíti a 100 dolláros olajár, de a magyar társaság a nyersolaj jelentékeny részét az orosz piacon szerzi be.

Az európai tőzsdéken, Moszkvától távolodva, egyre laposabb árhullámokat látunk. A német DAX 3,36 százalékos mínuszban járt délelőtt, a francia CAC 3 százalékot esett, míg a londoni FTSE csak bő 2 százalékkal került lejjebb.