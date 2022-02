Kétévnyi ereszd-el-a-hajam után érdemi monetáris politikai szigorítást áraz a piac az Egyesült Államokban. A Fed hamarosan leállítja az eszközvásárlásait, elkezdi az irányadó kamat emelési ciklusát, majd hozzálát mérlegének lassú, fokozatos csökkentéséhez. Idén az elemzők 4-7 alkalommal várnak 25 bázispontos emelést, jövőre 3-4-szer. A januári üés utáni tájékoztatón Jerome Powell elnök nemcsak a kamatemelések várható eloszlását tolta jobbra, annak jobb oldali farkát is tovább vastagította.

Fotó: AFP

A kötvénypiaci szereplők azonban nem eszik olyan forrón a kását. Greenspan óta ugyanis valamennyi szigorító ciklus jelentős tőzsdei árfolyameséseket, vagy recessziót eredményezett, vagy mindezt egyszerre. A Fed utoljára 2018-ban 2,5 százalékos alapkamatig tudott eljutni, 4,5 ezer milliárd USD mérlegfőösszeg mellett. Most ennek duplája a mérlegfőösszege és a világszintű eladósodottsági mutatók is romlottak.

Így nem ördögtől való feltételezés, hogy most is legfeljebb 2-2,5 százalék körül ér véget a kamatemelési ciklus, jóval a fent említett lefutás vége előtt.

Főleg, hogy az amerikai gazdaság amellett, hogy momentumot vesztett, lassulóban is van. Nem véletlen, hogy az inflációhoz mérten nagyon alacsony szinten maradtak a hosszú hozamok és 40 éve nem volt ilyen lapos a hozamgörbe a közelgő kamatemelések előtt. A kötvénypiac szerint ugyanis reális, hogy a Fed már most hibázott: a kedvező alkalmat elszalasztva túl későn szigorít. Az elszálló infláció miatt már nem választhatnak időzítést, sietniük is kell, ez pedig recessziót okozhat. Hímes tojásként vigyáztak az amerikai gazdaságra, de épp ez a tétlenség viszi zúzdába őket. Az is lehet, hogy csak kétszer emelnek és a részvénypiaci áresés miatt visszavonulót fújnak, így a Fed put továbbra is élhet.

Sokan 10-30 százalékos S&P500 eséshez kötik a put opció lehívási árfolyamát, de a magas infláció megtréfálhatja őket. Előfordulhat, hogy az infláció letöréséhez olyan magas kamatszintet lát szükségesnek a Fed, amit az eufórikus árazású részvénypiacok nem viselnek el. Itt a Fed kettős mandátuma, az inflációs cél és a teljes foglalkoztatottság kerülne szembe egymással. Választhatnak melyik ujjukba harapjanak. Bárhogy is döntenek, globális eszközpiaci következményei lesznek.