A várakozások felülmúló eredményekről számolt be péntek reggel publikált gyorsjelentésében a Renault. A francia autógyártó konszern 888 millió eurós nettó profitot mutatott ki csoport szinten, ez 70 millió euróval haladja meg a Refinitiv elemzői konszenzusát. A Renault a pandémia kitörését megelőző évben, 2019-ben vált veszteségessé – tíz év után először –, akkor 141 millió eurós mínuszt hozott össze, jórészt fő szövetségese, a Nissan jóvoltából.

A rossz széria tavaly egy kiugró, 8 milliárd eurós veszteséggel folytatódott, a konszern több százezer autót nem tudott legyártani a nyomasztó csiphiány miatt. A beszállítói láncokat övező anomáliák és a hiánygazdálkozás a tavalyi éven is keresztülvonult és a 2022-es év jó részében is velük marad. Tavaly a Renault csoport szinten 3,6 százalékos üzemi árrést tudott kimutatni, ami meghaladta a saját várakozásukat. Már az első félévben eljutottak 2,8 százalékig, és a költséghatékonyságot növelő programjuk következtében ezen még javítani is tudtak.

A 2020-as évet 0,8 százalékos negatív üzemi marzs jellemezte.

A javulásban nagy szerepe volt a terrmékpaletta szűkítésének, kiszórták a nem az elvárt értékesítési mutatókat hozó modelleket és csökkentették a fix költségeiket. A piacot meglepő 9ó888 millió eurós eredményből azonban egyetlen cent osztalékot sem terveznek kifizetni a cégvezetés javaslata értelmében, jóllehet ennek gesztus értéke lenne.