Az elmúlt időszakban egymást érik a felvásárlásokról szóló bejelentések az online játékok világában. Az M&A-ügyletek értéke már 2022 első öt hetében elérte a 85 milliárd dollárt, ami a korábbi évekhez képest rekordnak számít. Mindez összesen három üzletből állt össze: a Microsoft az Activision Blizzardot vásárolta meg, a Take-Two Interactive a Zyngát akvirálta, illetve bejelentették a Sony és a Bungie közötti megállapodást is.

Ennek a nagy költekezésnek az egyik és legfontosabb oka a metaverzum, aminek a lényege a kiterjesztett, háromdimenziós internet, a virtuális valóság létrehozása. A Microsoft és az Activision Blizzard fúzióját követően a Microsoft a világ harmadik legnagyobb játékgyártó vállalata lesz, ráadásul ezzel a 68,7 milliárdos tranzakcióval nemcsak egy céget, hanem 390 millió aktív felhasználót is nyer, ami egy saját virtuális világ építésénél hatalmas előnyt jelent. A jelenleg fejlesztés alatt álló platformmal elsősorban a vállalati felhasználókra koncentrált a Microsoft, amely ezzel az ügylettel szeretné bővíteni a fókuszát.

Fotó: FREDERIC J. BROWN

Satya Nadella, a Microsoft elnök-vezérigazgatója szerint az online játékok világa jelentős szerepet játszik a metaverzum fejlesztésében, és ebből minden platform ki fogja venni a részét. Éppen ezért a játékfejlesztő cégek – a virtuális világok építésében és működtetésében szerzett tapasztalatuk révén – felértékelődtek a versenyben.

A bejelentés óta napvilágot látott a Microsoft negyedéves jelentése is, ami ugyan alulmúlta a várakozásokat, ennek ellenére a társaság megítélése javult, az árfolyama ismét erőre kapott, a befektetők pozitívan tekintenek a cég jövőjére. A metaverzumban rejlő lehetőségek számos más iparági fejlesztést is előtérbe helyeznek: igen valószínű, hogy felgyorsul az 5G-technológia térnyerése, az összetett algoritmusok futtatásához sokkal nagyobb teljesítményű félvezetőkre lesz szükség, a virtuális valóság vizuális megjelenítéséhez szükséges headsetek tulajdonságait is optimalizálni kell, és a kriptodevizák szerepe is felértékelődik. Összességében az látszik, hogy az online játékok mindent elsöprő térhódításából kiépülő metaverzumra aranybányaként tekintenek a meghatározó piaci szereplők.