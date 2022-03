A negyedéves elemzést jegyző Bukta Gábor ambiciózus, 3400 forintos célárat adott a mostanában 1900 forint fölött forgó papírra. A szakértő megjegyzi, hogy váratlanul, az IPO-környékén jellemző szintre ugrottak a kamionos cég bevételei. A Waberer's 5,9 millió eurós nettó bevételről számolt be a negyedik negyedévben, így a cég egész éves árbevétele 18,1 millió euró lett tavaly. Önmagában ez is magasabb a várt 15 millió euró körüli értéknél. Bukta hangsúlyozza, az éves jelentés is rávilágít arra, hogy a cég érthetetlen mértékben alulértékelt, így a mostani értékeltségnél 41 százalékkal magasabb a célárat tart érvényben a Concorde a Waberer’sre.

Emellett a bevételek is kedvezően alakultak, éves szinten 5,4 százalékkal 150,7 millió euróra nőttek a negyedik negyedévben, szemben az egy évvel ezelőtti 143,0 millió euróval. Ez döntően a nemzetközi szállítmányozási üzletág, illetve a regionális logisztika kedvező számainak köszönhető. Emellett a két üzletág jó teljesítménye az EBIT-re is hatással volt, ugyanis 8,3 millió eurót tett ki az egy évvel ezelőtti 3,5 millió után.

Ugyanakkor kedvezőtlenebbek a társaság kilátásai Bukta Gábor szerint. Az elemző emlékeztet arra, hogy ugyan közvetlenül valóban nem érinti a Waberer’st az orosz-ukrán háború, de az ellátási láncok megszakadása, illetve a valószínűsíthetően emiatt ingadozóbbá váló rendelésállomány már befolyásolja a társaság eredményét.

Összességében a folyó negyedév eredménycsökkenést hozhat.

Rövidtávon a bér-, adó-, és energiaár-változások is negatívan érinthetik a céget, ezek azonban a szektor minden szereplőjére hatnak, így ezek a tételek beépíthetőek a szállítási díjakba a Concorde szakembere szerint.