További növekedési potenciált látunk az Állami Nyomda részvényeiben azok után, hogy a tavalyi évben a társaság önmagához képest elképesztően nagy profitot ért el. Bár idén a profit várakozásunk szerint a 2021-es rekord évet követően lefeleződhet, hosszabb távon korábbi előrejelzésünkhöz képest magasabb nyereséggel számolunk. Az elmúlt időszakban látott fejlemények magabiztossággal töltenek el ugyanis bennünket, hogy jó úton halad a menedzsment.

Fotó: MORICZ SABJAN SIMON / VG

Izgalmas éve volt tavaly több szempontból a cégnek, ami a 2020-as Covid által sújtott évet több, mint kompenzálta. A normál operáció teljes egészében helyreállt, az eredményességet pedig néhány egyedi hatás is segítette. Emellett a vállalat aktív volt a befektetéseinek kezelése terén is. Meglátásunk szerint a cég szempontjából két nagyon értékteremtő üzlet is köttetett. Az első komoly dobásra nyáron került sor, mikor nagyon vonzó árazás mellett a bolgár leányban lévő 50 százalékos részesedését értékesítette a cég, később viszont már a román leányvállalatában további 10 százalékponttal 60 százalékra növelte tulajdonrészét.

Véleményünk szerint nem elvárható, hogy a tavalyi nettó eredményt egyhamar megismételje a cég, de be kell azt is látni, hogy a Covid előtti profittermelő képesség számottevően megnőtt a még korábban megvalósult beruházásoknak köszönhetően. A koronavírus tavaly év végi hulláma miatt elhalasztott személyes dokumentumok megújítása 2022-ben továbbra is éreztetheti pozitív hatását, emellett a háborús félelmek, valamint a Brexit miatt is rendkívül megnőtt az útlevél igénylés az elmúlt hetekben, hónapokban. Ráadásul az idei évben egyszeri hatásként a hétvégi választásra szállított szavazólapok is hozzájárulnak majd a nyereséghez. Összességében a várhatóan május elején kifizetésre kerülő 163 forint osztalékon túl egyértelműen optimisták vagyunk a jövőt illető osztalékkilátások kapcsán is.

Figyelembe véve a pozitív folyamatokat, felülvizsgált osztalék nélküli 12 havi célárunkat a korábbi 1700 forintról 2000 forintra módosítottuk. Ajánlásunkat természetesen továbbra is vételen tartottuk, mivel a vállalat részvényeit az egyik legjobb hosszú távú befektetésnek tekintjük.