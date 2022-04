Egészen elképesztő mozgásoknak lehetünk tanúi az egyébként nem túl izgalmas kötvénypiacokon. Ahogy egyre inkább héja hangvételre vált az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, úgy veszik át a vezető szerepet a tengerentúli állampapírok. A 10 éves amerikai államkötvények hozama hétfőn 2,784 százalékra emelkedett a pénteki 2,713 százalékról, ami 2019 tavasza óta nem látott szint. A hozamok a kötvényárfolyamokkal ellentétes irányban mozognak, s az elmúlt öt hétből négyben emelkedtek.

Fotó: PETER PARKS

A piac a Fed kamatpályáját és a válságkezelő eszközvásárlásokkal felduzzasztott mérleg leépítésének ütemét próbálja árazni. Ennek során már a recessziós szignálok is felvillantak az elmúlt hetekben. A 2 éves kincstárjegyek hozama is magas, most 2,53 százalék, ami négy éve nem tapasztalt mérték, s

2018 előtt csak 2008-ban, a Lehman-Brothers csőd előtt jártak ilyen szinten a rövid hozamok.

Ráadásul, az elmúlt hetekben előfordult, hogy a kétéves kincstárjegyek hozama a 10 éves állampapírok hozama fölé emelkedett. Márpedig a fordított hozamgörbe gyakran a gazdasági visszaesés előjele. A Wall Street-i megfigyelések szerint, sanszos, hogy rossz idők jönnek, s recesszió várható, mert normál esetben, minél tovább tart egy hitel visszafizetése, annál magasabb a kamatláb, hiszen a hosszabb futamidejű kölcsönzés nagyobb kockázattal jár.

A rövid távú kamatlábat a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozások vezérlik, míg a hosszú távú kamatlábat a recesszióra vonatkozó várakozások befolyásolják.

A befektetői logika azt súgja: a piac arra számít, hogy a Fed rövid távon annyira felnyomja a kamatlábakat, hogy leküzdje az inflációt, míg végül megszorítja a hiteleket, s ezzel recessziót okoz. A Fed egyelőre nem tart a baljós 2-10 szignáltól. A jegybankárok úgy érzik, van elég mozgásterük, hogy a következő hónapokban kamatot emeljenek, s az inflációt megfékezzék, mielőtt a szűk keresztmetszeteken elakadna a gazdasági fellendülés. Elemzők szerint a jövő év lehet döntő, mert ha addig nem fékezi meg az inflációt a Fed, akkor könnyen recesszióba hajolhat az amerikai gazdaság. Mindenesetre a 2 éves hozamok emelkedése arra utal, hogy befektetők nagyban adják a rövid papírokat, arra spekulálva, hogy magasabb kamatozású kincstárjegyekre cserélhetik azokat a közeli jövőben,

Az idei év azonban még további érdekességeket tartogat.

A kínai 10 éves kötvények hozama 2010 óta most először bukott az amerikai hozamok alá,

mivel Pekingtől monetáris lazítás vár a piac, s az elmúlt két hétben 7 bázisponttal csökkent a referencia hozam, mely hétfőn 2,75 százalék volt. A piaci szereplők a sanghaji zárlat és a kínai gazdaság lassulása miatt kamatvágásra vagy likviditásbővítésre számítanak. A hosszú oldalon még csak most történt a kínai-amerikai váltás, ám a rövid oldalon már a múlt héten tapasztalhattuk ugyanezt a jelenséget.