Nem hozott megnyugvást a forint piacán a jegybank tegnapi egyszázalékos kamatemelése, szerda délelőtt ugyanis tovább gyengült a hazai fizetőeszköz. Az euróval szemben közel fél százalékkal értékelődött le fél tízig, ezzel a keresztárfolyam ismét átlépte a 379-es szintet. A dollárhoz képest ennél is többet, 0,6 százalékot veszített a forint, az amerikai pénzt így jelenleg már 357,2 forinton jegyzik.

Az árfolyamot az általános rossz befektetői hangulat, valamint az orosz gázszállításról érkező kedvezőtlen hírek is nyomás alatt tarthatják.

Fotó: Shutterstock

Gyengén indult a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén is. A BUX 1,7 százalékkal, 41 130 pontig bukott alá fél óra alatt. Az esést az OTP vezeti 2,3 százalékkal, de a többi nagypapír is veszített értékéből. A Mol árfolyama 1,4 százalékkal, 3000 forint alá esett be, a Richter részvényei egy százalékkal, 6465 forintra gyengültek.

Az osztalékért utoljára ma megvásárolható Magyar Telekom kurzusa 1,9 százalékos esésnél tart.

Nyugat-Európában egyelőre kisebb mínuszokban állnak a vezető indexek, a DAX és a CAC 40 0,7, a londoni FTSE-100 pedig 0,3 százalékkal ereszkedik.