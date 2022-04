Mind első negyedéves számaival, mind előrejelzéseivel sokkolta a befektetőket az Amazon. A világ legnagyobb e-kereskedelmi vállalata a január és március közötti időszakban 7,2 százalékkal magasabb, 116,4 milliárd dolláros bevételt mutatott fel, ez százmillióval haladta csupán meg a Refinitiv elemzői konszenzusát.

Fotó: ROLF VENNENBERND / AFP

A fekete levest a 3,8 milliárd dolláros nettó veszteség jelentette, ezzel szemben egy éve még 8,1 milliárd dolláros nyereségről számolt be Jeff Bezos óriásvállalata, amely a folyó negyedévre vonatkozó prognózisával is elkeserítette a részvényeseit. Úgy látják, a bizonytalanná vált gazdasági helyzetben az emberek megfontoltabban költenek, valódi költekezésről már igazából nem is lehet beszélni.

Az Amazon a pandémia lecsengésével is veszített,

a járvány idején az e-kereskedelem az aranykorához ért, de amint az élet visszatért a rendes kerékvágásába, úgy csökkent az internetes bevásárlás vonzereje.

A hivatalos adatok is ezt igazolják: a e-kereskedelem volumene az Egyesült Államokban februárban 3,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ezt a csökkenést márciusban egy méretesebb, 6,4 százalékos követte. Ez önmagában még nem lenne tragédia, ha párhuzamosan nem növekedtek volna meg drasztikusan a logisztikai és a bérköltségek, a beszerzési kiadásokról már nem is beszélve.

A beszállítói lánc sem forrt még össze, ami a megrendelések teljesítésében is gondokat okoz, emellett még Amerika egyik legnagyobb foglalkoztatóját az is idegesítheti, hogy egyik New York-i egységénél megalakult az első szakszervezeti „sejt”, ami már a szervezett sztrájkok rémképét vetíti előre a cégvezetés berkeiben.

Fotó: PETER ENDIG / AFP

A seattle-i székhelyű Amazon a költségei emelkedését áremelésekkel igyekszik kompenzálni. Az első negyedévben 17 százalékkal, évi 139 dollárra emelte a több mint 200 millió előfizetővel rendelkező Prime gyors házhoz szállítási szolgáltatásának klubtagsági díját az Egyesült Államokban. Csütörtökön pedig átlagosan 5 százalékkal emelte meg a raktárait igénybe vevő kereskedőknek nyújtott szolgáltatások díját.

A cégnél még abban sem biztosak, hogy ezzel nullszaldóra ki tudnak jönni.

A bizonytalanságot jelzi, hogy a második negyedévben az üzemi eredmény soron akár egymilliárdos veszteség, akár hárommilliárdos nyereség is lehet.

Egy éve még 7,7 milliárdot könyveltek le ezen a soron. A második negyedév prognózisuk szerint 116 és 121 milliárd dollár közötti forgalmat hozhat majd, ehhez képest a Wall Street konszenzusa 125,5 milliárd dollárról szól.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában árnyalta a képet, szerinte jó úton haladnak a kihívások menedzselésében, a vállalat végre elérte a tervezett raktárkapacitásokat és a létszáma is megfelelő ezek kiszolgálásához, ugyanakkor a termelékenységen még bőven akad javítanivaló.

Fotó: Shutterstock

Üdítő színfolt az vállalatóriásnál a felhőszolgáltatási üzletág dinamikus fejlődése. Az Amazon Web Services (AWS) az első negyedévben 37 százalékkal 18,4 milliárd dollárra növelte bevételét, enyhén meghaladva az elemzői várakozásokat. Az Amazon fizikai boltjai, ide értve a Whole Foods szupermarketeket, összességében 17 százalékkal, 4,6 milliárd dollárra növelték forgalmukat.

Az Amazon részvényárfolyama tíz százalékot meghaladó zuhanással reagált a gyorsjelentésre.