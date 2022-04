Bő négyszázalékos ralival 3000 forint fölé emelkedett a Mol kurzusa csütörtök délután, messze kiemelkedve ezzel a pesti tőzsde mezőnyéből. A magyar olajtársaság papírjai ezzel közel két és fél éves csúcsra erősödtek, legutóbb 2019 novemberében – még jóval a koronavírus-járvány kitörése előtt – jártak ilyen magaslaton. A szintlépéshez kifejezetten magas, közel 3,6 milliárd forintos forgalom társult.

A társaság számára rendkívül kedvező iparági környezet, amit az orosz–ukrán háború következményeként dráguló nyersanyagárak, valamint a szélesre nyíló brent–ural árkülönbözet ugyancsak támogat, ellensúlyozva az üzemanyagár-sapka negatív hatását.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Emellett a tavalyi rekorderedményből fizetendő, részvényenként 300 forintos osztalék is igencsak vonzó lehet a befektetőknek, ez ugyanis még a közelmúlt ralijával együtt is 10 százalékos hozamot jelent. A régiós versenytársak körében is kiemelkedő juttatás kifizetését az április 28-i közgyűlésen hagyhatják jóvá a befektetők.

A magyar társaság megítélése az elemzők körében is egyre kedvezőbb,

legutóbb a KBC srófolta fel 3200 forintra a részvény fair értékét. Ennél azonban szép számmal akad jóval magasabb árfolyam-várakozás is, a HSBC 3600, a Goldman Sachs 3700 forintra taksálja a papírt.

Több elemzőház pedig már új történelmi csúcsot prognosztizál, az orosz Renaissance Capital célára 4200 forint, a legoptimistább lengyel mBank pedig 4241 forintos árfolyamcélt határozott meg egyéves távlaton.

A Refinitiv elemzői konszenzusában szerelő átlagos célár 3282 forint, ami további 13 százalékos ralit feltételez. A tizenegy Molt követő szakértő közül nyolc vételt, további három pedig tartást javasol.