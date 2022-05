Megérezte az üzemanyagár-sapka hatását az év elején a Mol, amely az orosz-ukrán háború árnyékéban így is újabb nagyon erős eredményt jelentett, bár a túlzottan optimistának bizonyuló elemzői várakozásoknak az első negyedévben nem tudott megfelelni a hazai olajvállalat. A száguldó energiaárak hajtották az upsream üzletág eredményét, a downstream szegmensben pedig ellensúlyozta a nagykereskedelmi üzemanyagárplafon hatását a Mol által felhasznált orosz Ural típusú olaj tetemes árelőnye a Brenthez képest. A fogyasztói szolgáltatások teljesítményére azonban már erőteljesen rányomta a bélyegét a hatósági áras benzin és gázolaj.

Az eredményességet leginkább mutató, egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól tisztított (CCS) EBITDA soron 271,7 milliárd forintot jelentett a társaság.

Ez 36 százalékkal jobb az egy évvel korábbinál, az elemzői konszenzus ugyanakkor ennél is lényegesen erősebb, 313 milliárdos rekord eredményt prognosztizált.

Az üzemi eredmény a tavalyi 79 milliárd több mint duplájára, 167,7 milliárd forintra emelkedett, a nettó nyereség pedig másfélszeresére, 138,8 milliárd forintra nőtt. A tényadat itt is jócskán elmaradt a felfokozott szakértői várakozásoktól.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A legjobban teljesítő szegmens ezúttal a kutatás-termelés volt, amely 163,1 milliárd forinttal járult hozzá a csoportszintű EBITDA-hoz. A közel 80 százalékos bővülést mutató szegmens teljesítménye 11 százalékkal maradt el az elemzői konszenzustól. A még így is kiemelkedő teljesítmény nem meglepő, hiszen a Brent kőolaj ára hordónként több mint 40 dollárral emelkedett a tavalyihoz képes, a spot piaci gázárak pedig ötszörösére ugrottak. A társaság kihozatala ugyanakkor nyolcezer hordóval napi átlagban 94 ezer hordóra apadt.

Besegített az olcsó Ural

A downstream üzletág EBITDA-ja 11 százalékkal 85 milliárd forintra nőtt, mivel a változékony makrokörnyezet pozitív és negatív irányba is befolyásolta az eredményt. Az előzetes várakozások még 40 százalékos bővülést vetítettek előre.

A szegmens teljesítményét nagyban javította, hogy a társaság korábban nem látott, hordónként 12 dolláros finomítói árréssel dolgozhatott, amiben nagy szerepe volt a háború miatt terebélyesre nyíló Brent-Ural árkülönbözetnek. A Mol által finomított, csővezetéken érkező orosz olaj árelőnye ugyanis hordónként harminc dollárnál is nagyobbra nőtt a február végén kirobbanó orosz-ukrán háború eredményeként. Mivel a finomított termékek ára a nyugaton meghatározó Brenthez igazodik, a kialakult helyzet jelentős előnyhöz juttatta a magyar társaságot.

A Mol az időszak során 11 százalékkal több finomított terméket értékesített, részben a megugró hazai fogyasztás és a nagykereskedelmi árszabályozás piactorzító hatásai miatt.

Erős készpénztermelés az ársapka alatt is

A kiskereskedelmi tevékenységet is magába foglaló fogyasztói szolgáltatások eredménye a vártnál is jelentősebben, 40 százalékkal zsugorodott a Magyarország és Horvátország mellett más régiós piacokon is érvényben lévő üzemanyag-árplafon következtében. A 20,7 milliárd forintos eredmény öt milliárd forinttal gyengébb az előzetesen vártnál. Az ársapka csoportszinten az üzemanyag árrések csökkenéséhez vezetett ötödével megugró eladások mellett. A nem-üzemanyag marzs ugyanakkor nyolc százalékkal javult.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A legkisebb, gázüzletág EBITDA-ja kilenc százalékkal 15,5 milliárd forintra javult, rácáfolva a mérsékelt csökkenésről szóló várakozásokra.

A Mol az időszak során 510 millió dollár – 164,4 milliárd forint – szabad készpénzt termelt, ezzel az egész évre előirányzott cash flow több mint fele három hónap alatt teljesült.

Új kihívások, megerősített várakozások

A társaság megerősítette a 2022-re kitűzött 2,8 milliárd dolláros, vagy azt meghaladó EBITDA-célját, idei beruházási költségeit pedig továbbra is 1,7-1,8 milliárd dollár közé várja.

2022 ismét új kihívásokat hozott, de a Mol csoport a gyorsan változó külső helyzet és a gyakran kedvezőtlen körülmények között is megmutatta, hogy képes gyorsan reagálni. A 833 millió dolláros újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA” bizonyítja, hogy jó úton járunk

– hangsúlyozta a jelentés kapcsán Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A vállalatvezető szerint ugyanakkor az elkövetkező időszakban nem kisebb kihívással néznek szembe, minthogy megőrizzék az ellátásbiztonságot és fenntartsák a vállalat profitabilitását.

„Jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az új környezethez, tovább diverzifikáljuk portfoliónkat, és biztosítsuk a kelet-közép-európai régió energiaellátását. Emellett a Mol komoly befektetéseket igénylő transzformációs folyamata már elkezdődött és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk abban, hogy folytassuk ezt az utat, a mostani változékony környezetben is” – tette hozzá Hernádi Zsolt.