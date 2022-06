A tudományos-fantasztikus filmek világában megismert mesterséges intelligencia (MI) lassan a mindennapi életünk részévé válik, és a gazdaságra gyakorolt hatása is egyre nagyobb. Segítségével környezettudatosabban közlekedhetünk, javíthatja az egészségügyi ellátást, csökkentheti az energiafogyasztást, növelheti az ipari termelés hatékonyságát. A gazdasági növekedésre gyakorolt hatásával pedig az emberi munkaerő hatékony kiegészítését is támogatja.

Mint oly sok más területen, az MI kapcsán is Kína és az Egyesült Államok tölt be vezető szerepet, Európa egyelőre fájóan lemaradt tőlük a versengésben. Az előttünk álló évtizedben Kína az Egyesült Államokat is lehagyhatja – legalábbis ezen a téren –, és vezető szuperhatalommá válhat. Előretörését segíti, hogy a nagy tech cégeknek együtt kell működniük a kormánnyal, miközben Amerikában inkább a vállalatok és az egyetemek felől érkezik az innováció.

Fotó: Shutterstock

A fejlődő világban kevesebb a rendelkezésre álló technikai készség és pénzügyi erőforrás, ám India is ugrásra készen figyeli az eseményeket a partvonalról. Az indiai kormányzat együttműködik a magánszektorral a fejlesztésekben az okosvárosok, a vízinfrastuktúra és az energiaellátás területén.

Magyarországon 2020-ban készült el a mesterséges intelligencia stratégiája azzal a céllal, hogy minél többen ismerjék meg a technológiát, és 2030-ig egymillióan töltsenek be magasabb hozzáadott értékű, mesterséges intelligenciát használó munkakört.

Az MI gyakorlati hasznosíthatóságát mutatja, hogy a befektetési alapok világában is egyre inkább jelen van. Hiszen egy sikeres befektetés titka, hogy gyorsan reagáljunk a piaci eseményekre, ehhez viszont nagy mennyiségű és pontos adatra van szükség. Természetesen az emberi felügyelet elmaradhatatlan és szükséges. Viszont az MI segíti az emberi képességeket, gyorsabbá téve a reakciót egy-egy piaci eseményre, ami a felgyorsult világunkban a siker kulcsa.

Ma már nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia teret hódít-e az életünkben, hanem az, hogy milyen ütemben. Egyelőre számos kérdést és kockázatot rejt, továbbá jogi és etikai kérdést is felvet, illetve a létrehozásának is magasak a költségei, viszont kiszámítható produktivitást és költségcsökkentést eredményez.