Több mint háromszáz tőzsdére vágyó amerikai társaság várja az IPO-piac újraindulását, ám a bizonytalan befektetői környezetben egyelőre nehéz megjósolni, mikor pöröghetnek fel ismét az elsődleges részvénykibocsátások. Az inflációs és recessziós félelmek, valamint az óriási piaci volatilitás miatt idén szinte teljesen leálltak az új kibocsátások, a fél év végéhez közeledve mindössze 47 hagyományos IPO-ra került sor az Egyesült Államokban, és ezek során is szerény, 4,6 milliárd dollárnyi forráshoz jutottak a tőzsdeújoncok. Ez csaknem 75 százalékos visszaesés a tavalyi első hat hónap pezsgéséhez képest, amikor 180 tőzsdére lépő vállalat bő 70 milliárd dollárt kalapozott össze a Dealogic adatai szerint.

Az amerikai és európai tőzsdei kibocsátások értéke nagyot zuhant az idén A szakértők 90 százalékos visszaesésről számoltak be és nem számítanak rá, hogy a helyzet hamar rendeződik.

Egyelőre nem várhatók nagyobb méretű kibocsátások a tavalyi piacot uraló technológiai és egészségügyi ágazatokban – vélekedett a Barron’s című üzleti lapnak Justin Kotzin, a növekedési részvényekre specializálódott General Atlantic ügyvezetője. Rossz hír ez annak a mintegy 320 kibocsátást tervező cégnek, amely már regisztrálta magát az amerikai tőzsdefelügyeletnél (SEC), és így elviekben bármikor bevezethetné a papírjait.

Fotó: Bloomberg

Az új kibocsátások jellemzően akkor sikeresek, amikor a szélesebb piac is felfelé halad, az S&P 500 viszont éppen a múlt héten lépett a medvepiaci tartományba, azaz zuhant bő 20 százalékot a korábbi csúcsól. Az IPO-k visszatéréséhez először a részvénypiacnak kellene stabilizálódnia. A mostani körülmények mellett csak a nagyobb és már profitot termelő cégeknek lehet esélyük a piaci állóvíz felkavarására, valamint arra, hogy a tőzsdeújoncok iránti befektetői bizalmat visszaszerezzék.

Ebbe a kategóriába esik a piaci szakértők szerint az élelmiszer-házhozszállítást forradalmasító Instacart vagy az Intel önvezető autós üzletága, a Mobileye, ahogyan a tőzsdei bevezetését eredetileg tavaly novemberre tervező, ám azt később elhalasztó, görög joghurtjairól ismert Chobani is. A befektetői hangulat javulásával elvileg akár már az idén szerencsét próbálhat a parketten a pandémia alatt az önszerveződő kisbefektetők révén széles körben is népszerűvé vált Reddit közösségi médiaplatform, továbbá a patinás zongoragyártó, a Steinway. A csőben van az Oracle által támogatott Ampere Computing félvezetőgyártó és az AIG élet- és nyugdíjbiztosítási leánycégének, a Corebridge Financialnek a tőzsdére vitele is.

A jelenlegi környezetben azonban minden jel arra mutat, hogy a harmadik negyedév is a mostanihoz hasonlóan csendes lesz – mondta Matt Kennedy, a Renaissance Capital stratégája. Szerinte a piaci helyzettől függően legkorábban a negyedik negyedévtől térhet vissza lassan a kibocsátói aktivitás, normalizálódás pedig csupán 2023-tól várható. Justin Kozin ennél is későbbre, 2024-re teszi az IPO-piac fellendülését.