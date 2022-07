Beszállt végre a Fed szerdai kamatemeléséről szóló elemzői latolgatásokba a Goldman Sachs (GS) is, közgazdászai szerint az amerikai jegybank hosszabb távon is szigorú maradhat, mivel az infláció sem csökken a várt mértékben. A befektetési bank szerint

elképzelhető, hogy a piacok alulbecsülik az inflációs nyomást, aminek következtében a központi bank is tovább emelheti a pénz árát.

Fotó: Yasin Ozturk / Anadolu Agency via AFP

A GS ezzel a Morgan Stanley álláspontját erősíti meg, a másik nagy befektetési bank napokban közzétett elemzése szintén azt hangsúlyozza, hogy túl korai lenne még azt várni a Fedtől, hogy kamatemelési ciklusa befejeződjön. Hiába a recessziós félelmek, ragadós az infláció. Ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy az év második felében tetőzhet a fogyasztói árak növekedési üteme az Egyesült Államokban, ami viszont szelídebb irányba terelheti a jegybankot. Ez jó hír a részvénypiacoknkak is.

Az elemzői konszenzus szerint szerdán 75 bázispontos kamatemelést jelentenek be – ezt támasztja alá a CME Fed Watch eszköze, amely 75 százalékos valószínűséget rendel a 75 bázispontos és 25 százalékot a 100 bázispontos szigorítás mellé.

A részvénypiacok július közepén emelkedésbe kezdtek, miután az első fél évben az S&P 500 1970, az európai Stoxx 600 pedig 2008 óta nem látott mélyrepülésben volt. A felfelé irányuló korrekció hátterében az állt, hogy a befektetők szerint az árfolyamokban már megjelent a gazdaság lelassulása, a profitnövekedés lefékeződésének hatása. A Morgan Stanley ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az indexek emelkedése kérészéletű lehet, ha az amerikai és az európai második negyedéves gyorsjelentési szezonban profitfigyelmeztetések érkeznek.

A Bernstein elemzői szerint az árfolyamok akár 20 százalékkal is zuhanhatnak, ha a profitkilátások nagyobb mértékben romlanak.

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a Fed változtatott kommunikációján. A mostani kamatemelési ciklus elején még igyekezett előre felkészíteni a piacokat a várható szigorítások mértékére. A Fed – a világ többi jegybankjához hasonlóan – előszeretettel alkalmazza a „forward guidance” gyakorlatát, vagyis úgy alakítja kommunikációját, hogy a piaci előre beárazza a monetáris politika döntéseit, előre igazodnak a pénzügyi kondíciók a kamatdöntésekhez. A 2007–2008-as pénzügyi válságból való kilábaláskor a Fed például hosszú távra szóló iránymutatást adott: biztosította a piacokat arról, hogy évekig nem emel kamatot.

Az elmúlt időszak villámgyors inflációemelkedése azonban változtatásra kényszerítette a jegybankot, jelentősen lerövidítette iránymutatásai időhorizontját. „A jelenlegi környezetben nagyon nehéz irányt szabni 60, 90 napra” – mondta a Fed májusi ülését követően Jay Powell, a jegybank elnöke.

A piacok ilyen határozott vezetésével más központi bankok is felhagytak, az Európai Központi Bank legutóbb 50 bázisponttal emelt a beígért 25 helyett.

A bizonytalan helyzetben, a gázválság, az ukrán háború közepette a jegybank se nagyon tud mit mondani: minden lehetőséget elképzelhetőnek tart. Váratlanul cselekedett a kanadai jegybank is, amikor egyetlen hang figyelmeztetés nélkül 100 bázisponttal emelte irányadó kamatát.

A Fed szerdai kamatdöntése kapcsán is az igazán nagy kérdés az, hogy a rá következő sajtótájékoztatón Powell ad-e bármiféle iránymutatást a kamatpálya szeptemberi alakulására vonatkozóan.

(Bár meglepetések mindig előfordulhatnak, lehet, hogy mégis a 25 százalékos esélyű 100 bázispont emelést lépik meg.) Augusztusban elvben nem lesz kamatdöntő Fed-ülés.

Elemzői vélemények szerint az amerikai jegybanknak most sincs túl sok választása: valószínűleg nem ad határozott előrejelzést, nyitva hagyja a lehetőséget az 50 és a 75 bázispont előtt is, viszont várhatóan nem épít fel piaci várakozásokat a 100 bázispontra.

Sokan azzal vádolják a Fedet, hogy annyira lemaradt az inflációról, hogy már lehetetlen volt kommunikációs iránymutatásokkal felkészíteni a piacokat. Hasonló helyzet állhat elő akkor is, amikor az infláció tetőzése után kamatcsökkentési pályára áll. Különösen nehéz helyzet lesz, ha ezt egy recesszió közepette kell megtennie, bár Janet Yellen pénzügyminiszter továbbra is elkerülhetőnek tartja ezt.

Ha ez valóban sikerül, akkor viszont jöhet a „szokásos” 25 bázispontos kamatcsökkentésekből álló ciklus. Ehhez azonban most már nemcsak az kell, hogy a Fed lássa az infláció csökkenését, hanem az is, hogy a lakosság is elhiggye ezt.