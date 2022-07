A Fed 75 pontos kamatemelése többet erősített a forinton, mint az MNB 100 pontos növelése, az amerikai hír után ugyanis 406-ról 402-re erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben – idézte a Holdblogon kollégája viccesnek tűnő megjegyzését Zsiday Viktor. A befektetési szakember szerint a globális piacok azt kezdik árazni, hogy az amerikai jegybank határozott, agresszív és gyors, gazdaságot hűtő fellépése, valamint az árupiaci termékek áresésének dezinflációs hatása miatt már közel az amerikai kamatemelési ciklus vége. Nagyjából 2,5-3 százalékos kamatszint lehet a ciklustető.

Fotó: Shutterstock

Nem tudom, hogy ez igaz-e, de a globális lassulás – ami egyre több országban inkább recesszióba hajlik – valóban megállásra, sőt, később hátraarcra is késztetheti a jegybankokat – tűnődik Zsiday, hozzátéve: amit végképp senki sem tud, hogy az ár-bér spirál mennyire alakul ki, igaz, ez csak később derül ki. Magyarország és a kelet-közép-európai régió kapcsán például ezzel kapcsolatban erős félelmei vannak a befektetési szakembernek.

A szemléletváltás komoly következményekkel jár. Mert ha valóban az amerikai kamatemelési ciklus vége felé járunk, akkor az azt jelenti, hogy a dollár eddig tartó erősödése is megállhat, ami leveszi a nyomást a fejlődő devizákról, így a forintról is. A hosszú amerikai hozamok idei évi elképesztő emelkedése máris megtorpant, és ha a fenti gondolatmenet helyes, akkor ez így is marad, és ez a részvénypiacok emelkedését támogatja: eddig ugyanis a részvények szinte teljes mértékben a hozamok emelkedése miatt estek.

Szerinte a részvénypiaci emelkedést támogatná a rendkívül pesszimista hangulat, ugyanis a befektetők az első fél évben jelentős mértékben építették le kockázati kitettségüket, úgyhogy most lehet tere e kitettség visszaemelésének. Különösen érdekesnek tűnik az európai részvénypiac, ahol a valóban elképesztően rossz hírek ellenére sem esett februári mélypontja alá a Eurostoxx 50 index.