Bár még elég messze van a novemberi kongresszusi választás, a képviselőházi többség megszerzésére szakértők szerint a republikánusok indulnak jóval nagyobb esélyekkel. Ha ezt sikerül is kivitelezni, a párt képviselői szerint vizsgálat indulhat a 2008-as pénzügyi válságot követően létrehozott pénzügyi fogyasztóvédelem (CFPB) és az értékpapír-felügyelet (SEC) ellen – írja a Reuters.

A képviselőházi többség azért szükséges ezekhez a lépésekhez, mert akkor lehet a testület pénzügyi szolgáltatásokról szóló bizottságának republikánus vezetése. Az ellenzéki párt szerint az ügynökségek hatáskörüket túllépve hoztak létre új szabályokat, és vettek fel ellenséges pozíciót az általuk felügyelet szektorokkal szemben. A demokraták szerint azonban a hivatalok csupán igyekeznek mandátumuknak megfelelni és védelmet nyújtani a befektetők és a fogyasztók számára.

Fotó: Saul Loeb / AFP

A republikánus képviselők ugyan már most megkezdték az információk és dokumentumok összegyűjtését a vizsgálatok céljából, ám a többség birtokában idézéseket is képesek lesznek kibocsátani, és lehetővé válik vallomások kikényszerítése is. Ez a legjobb esetben is több száz munkaórát vonhat el az ügynökségektől, és megnyithatja az utat különböző peres eljárások előtt velük szemben.

A republikánusok céljai között szerepel például a CFPB igyekezetének leállítása, amely a banki díjakat mérsékelné és a versenyt növelné a bankszektorban, míg a SEC-től a klímaváltozáshoz kapcsolódó szabályok és a kriptoszektorral szembeni fellépés leállítását várják. A képviselőház pénzügyi bizottságának felügyeleti és nyomozó albizottságának rangidős republikánus tagja, Tom Emmer szerint új nap közeledik, és az agresszív kongresszusi felügyelet csak erősíti majd az ország kormányzati rendszerét.

A CFPB élén álló Rohit Chopra és a SEC-elnök Gary Gensler ambiciózus programjuk és a szabályok betartását kemény kézzel követelő magatartásuk miatt kerültek a republikánusok célkeresztjébe,

noha az értékpapír-felügyeletet sok kritika érte a kriptoszektorral szemben tanúsított, kesztyűs kézzel történő bánásmódja miatt is, igaz, ez változni látszik az utóbbi időszakban.

A republikánus törekvéseket olyan civil szervezetek is támogatják, mint az ország kereskedelmi kamarája, ez a szervezet például a CFPB-nek benyújtott információkérésében arra kíváncsi, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet milyen külsős szervezetekkel működik együtt, a végrehajtás során hogyan dolgozik együtt a tagállami ügyészekkel, valamint a szervezet élén álló Chopra milyen szerepet játszott a betétbiztosítási alap igazgatótanácsának azon törekvésében decemberben, hogy a testület akkori republikánus elnökét megkerüljék a bankfúziók szabályainak megerősítése céljából.

A SEC törekvése, amely a tőzsdén jegyzett cégeket a klímaváltozáshoz kapcsolódó kockázataik (köztük a saját kibocsátásuk) nyilvánosságra hozatalára kötelezné, szintén a célkeresztbe került, miután több vállalat szerint is ez a kötelezettség túlságosan nagy terhet jelentene, és a felügyelet hatáskörén kívül is van. Az erről szóló javaslat a republikánusok szemében része az amerikai tőkepiacok elleni széles körű támadásnak. Progresszív csoportok szerint viszont az intézkedés hatására megismerhető további információk a befektetők védelmét segítik.