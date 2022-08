A korábban jósoltnál jóval kisebb, mindössze napi 400 ezer hordó lehet a globális olajpiac többlet 2022-ben az OPEC+ szerint, mivel a kartell tagjai képtelenek a vállalt termelés elérésére.

Fotó: Shutterstock

Mindezt a szervezet szeptember 5-i találkozóját előkészítő bizottságának szerdai ülését követően született jelentés prognosztizálja, miközben a gyűlés előtt Szaúd-Arábia jelezte, hogy szeretné csökkenteni a kitermelési kvótákat.

Míg a kartell döntéseit támogató szervezet korábban napi 900 ezer hordónyi többletet valószínűsített, mára sikerült felismernie, hogy a szervezet legtöbb országa nem képes annyi olajat a felszínre hozni, mint amennyit a megállapodás lehetővé tenne számukra.

A múlt héten a fizikai és a tőzsdei kereskedelem közötti szakadék miatti elégedetlenségét kifejező szaúdi olajminiszer, Abdulaziz bin Szalman meglengette a kvóták csökkentésének is a lehetőségét, ami feljebb is vitte az olajárakat, hogy azok aztán ismét esni kezdjenek a recessziós félelmek miatt. A szerdai jelentés felhívta a kereslettel kapcsolatos bizonytalanságra is a figyelmet, noha idén napi 3,1 millió hordós keresletbővüléssel számol idén – írja a Reuters.

A legutóbbi találkozón a tartalékkapacitások hiányát is jelző mindössze napi 100 ezer hordós kibocsátásnövelésről határozó kartell így hiába fordította vissza a koronavírus-járvány kezdetén meghozott, rekordmértékű, napi 10 millió hordós termeléscsökkentését, augusztusi céljaitól napi 1,4 millió hordóval továbbra is adós maradt.

A szervezet augusztusban így is a járvány kezdeti napjai óta nem hozott felszínre annyi olajat, mint ebben a hónapban.

Azonban több OPEC+ tagállam sem rendelkezik tartalékkapacitással a beruházások elmaradása miatt, míg mások – Irán, Venezuela és Oroszország – a nyugati szankciók miatt képtelenek növelni termelésüket.

Ugyancsak szerdán az amerikai Energiainformációs Hivatal is közölt adatokat, mely szerint 2020 áprilisa óta nem látott mennyiségű olajat hoztak a felszínre júniusban az Egyesült Államokban. Azonban a napi 11,8 millió hordós termelés az olajkartellhez hasonlóan elmarad a korábbi csúcstól, mely Amerikában a 2019 novemberében elért napi 13 millió hordó volt.

Mindez arra utal, hogy a jelenlegi, hordónkénti 100 dollár alatti árszint a legtöbb termelő számára nem elegendő ösztönző a termelés bővítéséhez szükséges beruházásokhoz.