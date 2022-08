A Masterplast a második negyedévben is erős számokat produkált, a legfontosabb mutatók tovább emelkedtek, a vállalat saját gyártású termékeinek értékesítése növelte a jövedelmezőséget – olvasható az MKB részletes elemzésében, amely a BÉT piacfejlesztési programja keretében készült a tőzsdei társaság gyorsjelentéséről, az utóbbit a banki szakértők a múlt héten elemzői kommentárban üdvözölték.

Különösen a hőszigetelő anyagok értékesítése nőtt nagyot, amivel a vállalat ellensúlyozni tudta az egészségügyi védőruhák szegmensének idei látványos visszaesését. Az EBITDA és az üzemi eredmény csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, ám rekordot döntött a nettó profit, mely több mint 30 százalékkal nőtt. Ráadásul a menedzsment további jó hírekkel szolgált a kilátásokkal kapcsolatban: Ha a devizakörnyezet továbbra is kedvező marad a vállalat számára, az éves nyereség meghaladhatja a tervezettet.

A bank egyúttal a modelljét is frissítette, s bár továbbra is vételre ajánlja az intézményi befektetőknek a Masterplast-részvényt, a modellfrissítés után a célárfolyamot 6291 forintra vágta vissza az MKB a korábbi 6394 forintról – 12 hónapos horizonton.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MKB elemzése szerint a növekvő ellátási nehézségek és az orosz–ukrán háború következtében emelkedő árak, valamint az elszabaduló infláció vegyes hatást gyakoroltak az építőipari keresletre a vállalat piacain. Ukrajnában a február vége óta tartó háborús helyzet különösen megviselte a gazdaságot, beleértve az építőipari ágazatot is. A második negyedévben 47 százalékot zuhant az ukrán piac forgalma az előző év azonos időszakához képest. Ám az ukrán leánycég csoporton belüli súlya csekély. Az energiaárak emelkedése az építőipari szegmensben a szigetelési munkák élénküléséhez vezetett több országban, s a keresleti oldalt a kormányzati támogatások is fellendítik számos piacon. Az Európai Unió a klímavédelmi célok elérése érdekében tetemes pénzügyi forrásokat biztosít az épületek energetikai felújításához, s ez a szigorúbb energetikai szabályozásokkal és a magas energiaárakkal együtt erősen megtámasztja a keresleti oldalt.



Az idei első fél évben az egész évre tervezett adózás utáni nyereség csaknem 70 százaléka teljesült. Igaz, az adózás utáni eredmény jókora növekedésében szerepet játszott a pénzügyi eredmény sor. Ugyan a társaság árbevétele rekordszintre emelkedett, de az üzemi marzs csökkent, ami rányomta a bélyegét az EBITDA-ra. Összességében a nettó profit is rekordot ért el 8,26 millió euróval, ami 30 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél.

Az MKB szerint rendkívül pozitív hír, hogy a Masterplast új gyárat létesít Kálon polisztirol (népszerű hazai nevén hungarocell) előállítására. Ez egyértelműen segíteni fogja a vállalatot az árbevételi és profitcélok elérésében az elkövetkező években. Ráadásul a hír időzítése is nagyon jó, miután a kormány bejelentette, hogy a lakosságnak az átlagosnál jóval magasabb gázárat kell majd fizetnie az átlag feletti fogyasztásért, ezért sokan keresnek megoldást a fűtési költségek csökkentésére. Így az általánosan romló makrogazdasági előrejelzések ellenére is erős hőszigetelési szezon várható,s a tartósan magas energiaárak, az energiakorlátozások és az Európa-szerte várhatóan meglóduló épületenergetikai korszerűsítési programok miatt a kereslet hosszú távon erőteljesen élénkülhet.

A részvény kurzusa az elmúlt két hétben 2700 forint közeléből 4000 forint fölé emelkedett. Hétfőn profitrealizálásra utaló jeleket mutatott az enyhe mínusz.