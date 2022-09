Rendületlenül folytatja a Lufthansa-részvények vásárlását Németország leggazdagabb embere – írta a Bloomberg szerdán. Klaus-Michael Kühne, a Kühne+Nagel Holding többségi tulajdonosa azután sem áll le a német cég részvényeinek felhalmozásával, hogy év elején 15 százalék fölé növelte részesedését, amivel most már a német államot is megelőzve az európai piacvezető légitársaság legnagyobb részvényesévé vált.

Fotó: Stefan Puchner / AFP

„Érdeklődésem töretlen a Deutsche Lufthansa iránt” – közölte a 85 éves üzletember.

A közelmúltban konstruktív megbeszélést folytattam a felügyelőbizottság és az igazgatótanács elnökével, ami megerősítette szándékomat további részvények vásárlására, amint lehetőség nyílik rá

– indokolt Kühne.

A logisztikai szolgáltatások nyújtásából milliárdossá vált Kühne, aki szívesen beülne a Lufthansa igazgatótanácsába is, a Bloomberg Billionaires Index szerint 31,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelékezik. Ő a Kühne+Nagel, azaz a világ legnagyobb tengeri szállítmányozójának többségi tulajdonosa és tiszteletbeli elnöke.

Noha a mágnás nem árulta el, hogy mekkora pakettre szeretne szert tenni, az utóbbi időben egyértelmű trend bontakozott ki a logisztikai cégek körében, jól látható, hogy

több nagy hajózási vállalat is a kereskedelmi célú légi közlekedésbe kíván befektetni.

Különösen érdeklődnek a Lufthansához hasonlóan kiemelkedő teherszállítási üzletággal is rendelkező légi fuvarozók iránt, amit az elmúlt években a fuvarozási boom révén felhalmozott nyereségük, illetve a légitársaságok részvényeinek gyengülése tesz lehetővé. Bár a Lufthansa külön teherszállító repülőgépekből álló flottát is üzemeltet, utasszállító repülőgépein is szállít kereskedelmi árucikkeket.

A Kühne+Nagel egyébként 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a német Hapag-Lloyd hajózási vállalatban is, amely eddig nem tett kísérletet a légi közlekedésbe való betörésre.

A Hapag-Lloyddal ellentétben a francia CMA CGM logisztikai óriáscég nyitott a terjeszkedésre, hiszen májusban részesedésszerzésről állapodott meg az Air France-KLM-mel, míg az olasz-svájci konténerszállító óriáscég, az MSC Mediterranean Shipping Company a Lufthansával közös ajánlatot tett az Alitalia romjain létrejött ITA olasz légitársaság megvásárlására, jóllehet az olasz kormány végül az Air France-KLM és a Delta Air Lines konzorciumával kezdett kizárólagos tárgyalást.

A Lufthansa részvényei a frankfurti tőzsde második vonalát képviselő MDAX tőzsdeindex második legjobb teljesítményét nyújtották szerda délelőtt, az árfolyam 2 százalékkal 6 euró fölé nőtt.

A részvények drágulása persze legalább annyira köszönhető a sztrájkot kilátásba helyező szakszervezetekkel kedden, a kétnaposra tervezett munkabeszüntetés megkezdése előtti utolsó pillanatban létrejött megállapodásnak és a sztrájk lefújásának.

„A pénzügyi és strukturális kérdéseket tartalmazó átfogó csomag lényegi elemeiről már megállapodtunk, de az elkövetkező napokban még ki kell dolgozni a részleteket” – közölte a Vereinigung Cockpit szakszervezet.

A Lufthansa sem tárta fel az alku részleteit. A sztrájk lemondása különösen az utasok számára jó hír – hangsúlyozta a cég szóvivője.

A járataink menetrend szerint közlekednek az elkövetkező napokban. Örülünk, hogy a szakszervezettel folytatott konstruktív tárgyalások során sikerült megoldást találnunk

– mondta még el a szóvivő.