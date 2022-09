Európa legnagyobb videojáték-gyártó cége, az Ubisoft három játékot fog készíteni a Netflixnek – írja a Financial Times.

Fotó: SOPA Images / GetttyImages

Bár kevésbé ismert tény, de a Netflix előfizetés része a Netflix Games nevű szolgáltatás, ami táblagépeken és okostelefonokon érhető el.

A játékok nem tartalmaznak sem hirdetéseket, sem alkalmazáson belüli mikrotranzakciókat. Többségük kapcsolódik a streamingplatform valamelyik sorozatához vagy filmjéhez, például két Stranger Things játék is elérhető, továbbá a The Queen’s Gambit alapján készült egy sakkjáték is. Bár néhány olyan program is elérhető, amelyek teljesen függetlenek a streamingplatform műveitől.

A partnerség keretében az Ubisoft exkluzív, csak a Netflix előfizetőknek elérhető játékokat fejleszt, amik között egy Assassin's Creed is lesz, valamint a Valiant Hearts és a Mighty Quest for Epic Loot folytatása.

Utóbbi kettő a jövő évben jelenik meg, viszont az Assassin's Creed játékról szinte semmit sem lehet tudni, így a megjelenési dátumát sem. Az Apptopia piackutató cég szerint a Netflix mobiljátékainak mintegy 1,9 millió napi aktív felhasználója van, és 28 milliószor telepítették őket.

Az adatokból az látható, hogy az előfizetők kevesebb mint egy százaléka játszik rendszeresen a Nexflix Games keretén belül elérhető alkalmazásokkal. A szolgáltatás kínálata – kevesebb mint 30 cím érhető el – önmagában nem elég ahhoz, hogy megérje a teljes előfizetési árat, de vonzó lehet azoknak, akik még bizonytalanok a megújítással kapcsolatban.

A Netflix nemrég három játékstúdiót vásárolt fel, a tranzakciókra több száz millió dollárt költhetett a válllat, és a cég tervei szerint év végére ötven cím lesz elérhető a szolgáltatásban.

A mostani lépésre valószínűleg azért kerül sor, mert a Netflix megpróbálja felgyorsítani a játékágazatának növekedését. A nagy technológiai cégek, köztük az Amazon, a Google, az Apple, valamint a Facebookot és az Instagramot birtokló Meta fokozták befektetéseiket a videojátékokba, miközben a szegmens lassulással szembesül.

A kiadók és a konzolgyártók az elmúlt hónapokban egyaránt gyengülő eladásokról számoltak be, és arról is beszámoltunk, hogy a Netflix az elmúlt hónapokban egymillió előfizetőt veszített, viszont a cég vezetése bizakodik és pozitívan látja a jövőt.