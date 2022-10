Ha valaki emlékszik olyanra, hogy amerikai lakásáradatok rángatták meg erőteljesen a forintot, annak vagy nagyon rossz a memóriája, vagy nagyon jó, mindenesetre azt, hogy egy ilyenfajta statisztikai közzététel rántja vissza a paritás fölé a dollár ellen az eurót, egy éve biztosan nem merte volna senki felvetni. Az utóbbi számunkra azért különösen érdekes, mert a forint árfolyamának egyik fő mozgatója az euró-dollár kereszt alakulása, és a legutóbbi fejlemények reményt adnak, hogy amilyen gyors volt idén a forint gyengülése, ugyanolyan sebes lehet a visszapattanása is.

Fotó: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Az aktuális történet a következő.

Még kedden délután közölték az amerikai lakásadatokat, amelyekből kiderült, hogy augusztusban – tehát már két hónappal ezelőtt – nagyot estek az árak, mert az emelkedő jelzáloghitel-kamatok visszanyesték a keresletet. A hitelköltséget a Federal Reserve márciusban indult nyaktörő kamatemelési sorozata hajtja feljebb, és az adatok nyomán azonnal megindult a spekuláció, hogy a Fed – hiába hangoztatja, hogy jobban tart az inflációtól, mint a recessziótól – lelassítja a szigorítás ütemét.

Ennek pedig az volt a logikus következménye, hogy a dollár elkezdett gyengülni, a többi közt az euró ellenében. Ez a hüvelykujjszabály szerint – ha nincsenek egyéb, fajsúlyos fejlemények – a közép-európai devizák erősödéséhez szokott vezetni nemcsak a dollár, hanem az euró ellenében is. Valóban ez is történt: amint szerda reggel kinyitott a piac, a forint reagált az euró-dollárban történt változásra, és az euróval szemben a 414,5-hez közeli szintekről egészen 410 alá vágtázott, majd kora délután belekóstolt a 407 alatti régiókba is.

Közben – a forint alá lovat adva – az euró is elképesztő dolgot művelt: több mint egy hónap után először a paritás – az 1:1 árfolyam – fölé erősödött a dollárral szemben. Ez logikus is abból a szempontból, hogy néhány hónapja az erőteljes amerikai kamatemelési várakozások szorították évtizedek óta először a paritás gyengébb oldalára (miközben hatalmas verést kaptak az izmos dollártól egyes feltörekvő piaci devizák is, köztük a forint).

Összefoglalva: többszörös áttételeken keresztül, de az amerikai lakásadatok erősítették meg a forintot. Az amerikai ingatlanpiac talán a 2008-as nagy pénzügyi válság idején volt utoljára ilyen erőteljes hatással a magyar piacokra, mint most.

Senate Banking Committee Chairman Sherrod Brown (D., Ohio) asks Jay Powell to slow down interest rate rises in a letter one week before the FOMC meeting (and two weeks before congressional elections) https://t.co/uSOZBnqv31 pic.twitter.com/jcmJI9L8qD — Nick Timiraos (@NickTimiraos) October 25, 2022

Nem az ingatlanpiacról szól

Az eset rávilágít, hogy egy nálunk alig figyelt amerikai adatközlés képes erős befolyást gyakorolni a forintra, de nem az amerikai ingatlanpiacot lesz érdemes figyelni, ennél szélesebbek a tanulságok. A lényeg, hogy az amerikai kamatemelések várt üteme a dollár árfolyamának fő megszabója, vagyis minden adat vagy fejlemény, amely ezeket a várakozásokat módosíthatja, megmozdíthatja a magyar forintot.

Akár még a The Wall Street Journal egy-egy cikke is, amely nem is mirólunk szól.

Ennek a megértéséhez a mostani történetben is érdemes még egy lépéssel korábbra visszanézni. A dollár számára kedvezőtlen hangulatnak, a várakozásnak, hogy lassíthat a szigorítás ütemén a Fed, korábbi fejlemények ágyaztak meg. Napi piacnyitó elmélkedésében Jim Reid, a Deutsche Bank stratégája Nick Timiraos, a The Wall Street Journal Fed-tudósítójának pénteki cikkét emeli ki piacmozdító tényezőként (hozzáfűzve, hogy Timiraos már többedszer hozza ezt a narratívát).

A cikk címe: A Fed 0,75 ponttal emelheti a kamatokat, és megvitatja a további emelések méretét. Érdekesebb azonban az alcíme: Egyes hivatalnokok növekvő nyugtalanságot jeleznek az infláció ellen harcoló nagy kamatemelések miatt. Timiraos a „nyugtalankodó hivatalnokok” közül Lael Brainard Fed-alelnököt emeli ki, ugyanakkor arról értekezik, hogy ha a Fed már decemberben lassítani akar a kamatemelési ütemben, akkor erre nyilván már november 1–2-i ülése után fel akarja készíteni a piacokat.

A dollár mindenesetre már pénteken gyengülni kezdett, és a 0,974-es szintekről indulva vonult vissza szerdáig a paritásra.

Gyors forintreagálás

A forint, más devizákhoz hasonlóan nagyon volatilissé vált az idén, a szerdai 7-8 forintos mozgás azonban még akkor is figyelemre méltó, és jelzi, hogy ha a gyengeséget okozó korábbi fő tényezők közül valamelyik megváltozik, az árfolyam visszaerősödése is hasonlóan lendületes lehet, mint a korábbi gyengülés, amely rekordszintekre vitte az euróárfolyamot, alig két hete 434 régiójába.

Elemzők szerint hasonló lendületet kölcsönözhet, ha pozitív fejlemények történnek a Budapestnek járó, de Brüsszel jogállamisági aggályai miatt visszatartott uniós pénzek ügyében.

A hetekben nem sokat segített, hogy visszavonultak a földgázárak Európában – holott a felszökésük korábban jelentős forintgyengítő tényező volt –, valószínűleg azért, mert nem szűnnek a hosszabb távú aggodalmak az európai energiaellátás iránt, és az orosz energiától erőteljesen függő Magyarországot ezekre különösen érzékenynek tartják a piacokon.

A Magyar Nemzeti Bank, amelynek kamatemelései tartották a lelket a forintban, kedden a várakozásoknak megfelelően nem szigorított tovább.