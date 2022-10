A pozitív nyitást követően hamar elfogyott a lendület a múlt heti nagy zuhanást követően emelkedéssel próbálkozó amerikai részvényekből, a vezető tengerentúli indexek így újabb veszteséggel zárták a hétfői kereskedést.

Fotó: Shutterstock

A Dow Jones ipari átlag index 0,3 százalékos ereszkedést követően 29 202 ponton végzett.

Az S&p 500 mutató 0,75 százalékos mínuszban, 3612 ponton zárt.

A főként technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq Composite egy százalékot veszítve értékéből 10 542 ponton nyugtázta a napot.

A Nasdaq ezzel kétéves mélypontra zuhant, amiért főként a csipgyártók papírjainak meglehetősen gyenge teljesítménye felelős.

A befektetőket továbbra is a magas infláció, az ultra szigorú Fed, valamint a gazdasági visszaesés réme aggasztja. A vészharangot hétfőn a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan vezérigazgatója is megkongatta, Jamie Dimon szerint a gazdasági tényezők kedvezőtlen együttállása miatt a világgazdaság a jövő év derekára recesszióba süllyedhet, a tőzsdéken pedig akár újabb, 20 százalék körüli zuhanás is jöhet.