Teljes felülvizsgálatot rendelt el az ősszel az Amazon a veszteséges részlegeinél, reflektálva a technológiai óriásvállalat utóbbi időben vártnál gyengébb teljesítményére. A világjárvány idején látott dinamikus növekedés megtorpant, s ez nem csak a vállalat vezetését, de a befektetőket is megijeszti, ezt jelzi az idén 43 százalékkal zuhanó részvényárfolyam is.

A költségcsökkentésekre helyezik ezután a hangsúlyt,

felismerve, hogy a profatibilitási szint elérésére képtelen szolgáltatásokon vagy túl kell adniuk, vagy le kell építeniük őket, esetleg korlátozniuk a tevékenységüket. A kipécézett üzletágak között találhatjuk az Alexa hangalapú asszisztens megszólaltatásához szükséges eszközöket – például hangszórókat, kijelzőket – gyártó részleget, amelynél az utóbbi években több mint 5 milliárd dollár üzemi veszteség keletkezett, de a kiskereskedelmi és a csomagszállítási üzletág is számíthat a totális revízióra.

A stratégiai fontossági vizsgálatokat a cégalapító Jeff Bezost a vezérigazgató poszton 2021 júliusában felváltó Andy Jassy vezényli, a The Wall Street Journal értesülései szerint ez is jól jelzi az ügy komolyságát. A tízezer alkalmazottat foglalkoztató Alexa-üzletág egyelőre nyeli a pénzt. Most az a kérdés, hogy további milliárdokat beleölve fejlesszék-e a piacképesnek tűnő képességeit, csak tegyenek rá szordínót, ha a felhasználói közösség amúgy is csak a tévé bekapcsolására és a lámpa leoltására használja, arról nem faggatja, hogy melyik áruházban lehet például a legsikkesebb fehérneműt megvenni mondjuk plus size méretben.

Az Alexa egyelőre a felhasználók körében több sikert ért el, mint a befektetőknél.

Fotó: Emmanuele Contini / NurPhoto via Getty Images

A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy hiába vértezték fel Alexát a legszélesebb tudással, ami az információnyújtást illeti, az emberek az alapfunkciókon csak nagy néha lépnek túl. Abból pedig nem lesz bevétel.

A veszteséges részlegek jövőjével kapcsolatban az is sokatmondó, hogy az üzleti lap információ szerint az itt dolgozók közül soknak szóltak már, hogy keressen más munkakört a vállalatcsoporton belül, egyúttal felvételi stopot is elrendeltek a múlt héten. Az Alexa sorsa viszont kérdéses, hiába termel veszteséget, szakértők szerint Jeff Bezos egyik kedvenc projektjeként meg kell maradnia. Ezt sugallta az Amazon szóvivője is, aki szerint soha nem voltak még ennyire optimisták az Alexa jövőjét illetően, s ez továbbra is fontos üzletág és befektetési terep az Amazon számára.

Jeff Bezos Amazon-alapító a szívügyének tekinti az Alexát.

Fotó: Cooper Neill / Getty Images

Megemlítette, hogy tavaly több mint 30 százalékkal nőttek az Alexával folytatott vásárlói interakciók, ami biztató, miként az is, hogy az okosotthonok felszerelésében és irányításában is egyre többen hagyatkoznak az Alexára, parancsokat osztogatva. Most is számos, a felhasználók életét megkönnyítő applikáción dolgoznak.

Bárhogy is lesz, az Amazon részvényeseit maga a veszteségtermelés csökkentésére vonatkozó hírek is felvillanyozták, ami csütörtökön 12 százalékos árfolyam-emelkedéshez vezetett. Az igazsághoz tartozik, hogy ebbe a rendkívül kedvező októberi amerikai inflációs adat által kiváltott eufória is besegített.

Két év alatt 800 ezerrel bővült az Amazon dolgozóinak száma, főként a kiskereskedelmi üzletág igényelte a munkáskezeket.

Fotó: John Keeble / Getty Images

Az Amazon az első három negyedévet 3 milliárd dolláros veszteséggel zárta,

szemben ez előző két év 21, majd 33 milliárd dolláros adózott nyereségével. Az Amazon 2019 vége és 2021 vége között több mint 800 ezer alkalmazottat vett fel, megduplázva létszámát. A friss munkaerőre elsősorban az online megrendeléseket feldolgozó és menedzselő hatalmas raktárhálózatában volt szükség.

Ebben az időszakban az Amazon egy roboteszköz-gyártó céget, egy film- és televíziós stúdiót, valamint egy egészségügyi ellátásokban utazó vállalatot vett, összesen tízmilliárd dollárt költve az akvizíciókra. A profilbővítés egyben jelzi is, hogy merre képzeli el a jövőt az Amazon.