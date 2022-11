Háborús kötvényeket bocsát ki Ukrajna, de egyre nehezebben jut forráshoz az ország

Ismét hadikötvény kibocsátásához folyamodik az ukrán pénzügyminisztérium. Az Ukranews.com weboldal cikke szerint jövő kedden négyféle lejáratú kötvényt bocsátanak ki, 133, 308,448 és 707 napos kötvényeket, mindet hrivnyában. Az ukrán állam és legfőképp a hadsereg finanszírozása egyre nehezebb feladat Kijevnek.

Fotó: Getty Images

Az ukrán kormány egyre sűrűbben folyamodik a hadikötvényekhez, hiszen legutóbb november 8-án, előtte pedig október 4-én is kiadtak már egy sorozatot. Ugyanakkor egyre kisebb sikerrel tudnak így forrást bevonni. Az októberi aukción 44,5 millió hrivnyát (478 millió forintot), a novemberin pedig 43,7 milliót (470 millió forintot) vontak be.

Kérdéses, hogy ezúttal mekkora összegben vásárolnak majd a befektetők kötvényeket, amelyeket a korábbi alkalmakkor 11 százalékos kamattal kínálták eladásra.

Ezek az összegek elenyészően kicsik ahhoz képest, hogy az állam finanszírozása, és legfőképp a hadseregé havonta százmilliárd hrivnyát, azaz több mint ezermilliárd forintot emészt fel. A pontos helyzetet nehéz felmérni, mert a háború miatt a számvevőszék adatai nem hozzáférhetők.

Ukrajna tehát mindenféle módon próbál pénzt szerezni, de a legfőbb forrása még mindig a külföldi segítség, amely nélkül az ország gyakorlatilag összeomlana. A havi 3-4 milliárd euróra becsült kiadást csaknem felét az Európai Unió, a másik felét pedig az Egyesült Államok és szövetségesei állják. Jövőre pedig a tervek szerint az Európai Unió tovább finanszírozná Kijevet, annak a 18 milliárd eurós csomagnak a révén, amely körül egyre több a kérdőjel.

Az is egyre valószínűbbnek tűnik, hogy még ha vége lesz is a háborúnak, és Ukrajna nem veszít, akkor is borzasztó nehéz lesz kilábalnia a rengeteg kölcsön okozta gödörből.