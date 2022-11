Némi lendületet vett a Mol napközben mindvégig jelentős mínuszban tartózkodó árfolyama, miután Szijjártó Péter délután három órakor bejelentette, hogy újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Fotó: Getty Images

Az olajpapír az 1,2 százalékos veszteség bő felét ledolgozva, 2606 forintra drágult a bejelentést követően, ám még így is félszázalékos mínuszt mutat napon belül. A pesti tőzsde első számú indexe, a BUX is hasonló mértékű veszteséget könyvelhetett el idáig.

A többi nagypapírnál sem történt drámai változás a délután közepéig, az OTP viszonylag stabilan beállt a 10 300 és 10 400 forint közötti sávba, ami 1,2 százalékos csökkenést jelent.

A Richter változatlanul stagnál, a nap legjobban teljesítő blue chip részvénye, a Magyar Telekom pedig 1,9 százalékkal erősödik.

Az euró jegyzése délután három óra előtt a 409 forintot is súrolta, onnan viszont lendületet vett a forint, és némileg tovább erősödött, egészen a 407,5-ös szintig. A magyar fizetőeszköz szerdán 0,8 százalékkal értékelődött fel az európai közös pénzzel szemben. A dollár jegyzése 1,3 százalékkal – bő öt forinttal – csökkent, jelenleg 391,5 forintot kérnek érte.

A nyugat-európai börzék továbbra is mínuszban, az esést a madridi IBEX és a frankfurti DAX vezeti 1, illetve 0,8 százalékkal.

A tengerentúli tőzsdék is kisebb gyengüléssel kezdték a napot. Az S&P 500 0,4 százalékot veszített a rajtnál, a Nasdaq Composite 0,7, a Dow Jones pedig 0,2 százalékkal került lejjebb annak ellenére, hogy a nyitás előtt a vártnál kedvezőbb kiskereskedelmi adatok érkeztek az Egyesült Államokból. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál nagyobb mértékben nőtt októberben, 1,3 százalékos pluszt mértek, közgazdászok az eladások 1 százalékos növekedésére számítottak. Az eladásokat a magasabb benzinárak is fellendítették, és egyes háztartások akár 1050 dollárnyi adó-visszatérítést is kaptak, ami szintén növelte a fogyasztást.