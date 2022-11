Hetek óta töretlen lendülettel kapaszkodik felfelé a BUX index, szeptember vége óta 15 százalékot emelkedett az árfolyam. Az index néhány héttel ezelőtt a 37 500–38 000 pont közötti támaszzónából rugaszkodott el felfelé, a további emelkedésnek technikai alapon vizsgálva nagy a valószínűsége,

az október során kialakult trend stabil vételi erőről árulkodik

, a következő erős ellenállászóna 43 500–44 100 pont magasságában húzódik. Egyhuzamban öt kereskedési napja emelkedik az árfolyam, így egy rövid megálló vagy korrekció bármikor félbeszakíthatja az emelkedést.

Szeptember végétől 15 százalékkal emelkedett a BUX árfolyama

Az OTP október közepi kitörését hetekig tartó oldalazás előzte meg. Nagy lendülettel indult az emelkedés 8200 forintról, majd a múlt hét során a 9400-9500 forint környékén található ellenállászónát is áttörte az árfolyam. Az OTP a május óta tartó 7800–9500 forint közötti széles sávból tudott kitörni, és ha kitart a lendület, akkor a

10 000 és 10 500 forintnál húzódó ellenállásokat veheti célba a bankpapír.

A rekordszámokat is tartalmazó harmadik negyedéves gyorsjelentés lendületet adott a Mol árfolyamának, amelynek egy fontos támaszról sikerült az elrugaszkodnia felfelé. Az utóbbi hetekben nem teljesített kiemelkedően a részvény, de a technikai kép alapján további emelkedésre lehet számítani. A Mol árfolyama szeptember végén érte el a 2320 forintos támaszt, ez a szint az idei év során több alkalommal (februárban és májusban) is erősnek bizonyult. Október elején már egyszer elrugaszkodott erről a szintről a kurzus, de az emelkedés nem bizonyult tartósnak. Ezúttal a gyorsjelentés adott lökést az árfolyamnak, első körben a 2690 forintnál húzódó ellenállással kell megküzdenie az árfolyamnak, hogy tér nyíljon a további emelkedés előtt.

A Richter árfolyama 6500–7700 forint között oldalazott hónapokon keresztül. Július elején elindult felfelé a kurzus, és sikerült 7700 forintot is áttörnie az árfolyamnak. Augusztus elején elakadt az emelkedés 8450 forint magasságában, majd egy korrekció során visszaesett az árfolyam 7100 forintig. Itt a Richter kialakított egy támaszt szeptember végén, és emelkedés indult. Azóta is felfelé mozog az árfolyam, és egyre közelebb kerül a 8450 forintnál található ellenálláshoz. Ha ezt a szintet is sikerülne áttörnie, akkor a 8900–9100 forint közötti ellenállászónáig nyílna tere a további emelkedésnek.

A Magyar Telekomnál az év közepén kezdődött eső trend egyelőre töretlen, de rövid távon enyhülést mutat az eladói nyomás. Az árfolyam szeptember közepén érte el a 300 forintnál húzódó erős támaszt, amely gyorsan elesett, még egy rövid visszapattanás sem érkezett a szintről. 280 forintig esett a kurzus, ahonnan sikerült emelkedő irányba fordulnia október végén. Tizenhárom éves mélypontról indult el felfelé az árfolyam, erős ellenállás 300 forintnál húzódik, amelynek az áttörésével 340 forintig nyílna tér felfelé. A technikai kép alapján rövid távon van tere az emelkedésnek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon erős és régóta tartó csökkenő trend a fő irány a papírban.