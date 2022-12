A 7,7 százalékos októberi amerikai éves inflációhoz képest igen gáláns ajánlattal garantálja a munkabékét a pilótafülkében a Delta Air Lines menedzsmentje, amely a napokban 34 százalékos kumulatív béremelési javaslatot tett le a pilótákat tömörítő szakszervezet asztalára. Igaz, ezt a pluszpénzt négy évre elosztva kapják meg a pilóták, akik a bértárgyalásokat lezáró szerződéssel iparági sztenderdet állíthatnak fel, alaposan feladva a leckét a piacvezető American Airlines és a harmadik helyen álló United Airlines vezetőinek, akik nyilván ennek ismeretében készülhetnek a jövő évi béralkura.

A pandémia alatt elküldött vagy nyugdíjazott pilóták most nagyon hiányoznak a rendszerből.

Fotó: Skycolors / Shutterstock

Sőt, a Delta dolgozói azt is elérték, hogy bérüknek legalább 1 százalékkal mindig magasabbnak kell lenniük a két fő riválisuknál megállapított átlagnál, ami akár újabb bérkorrekciókat is eredményezhet. A Deltánál október végén vált világossá a helyzet, amikor is a légitársaságnál működő pilóta-szakszervezet megszavaztatta tagjait, akik elsöprő, 99 százalékos támogatottságukról biztosították az érdekképviseletet egy egészséges bérmegállapodás tető alá hozásában.

A 15 ezer Delta-pilóta az ehhez nyomatékként szolgáló munkabeszüntetést is helyeselte – amennyiben arra szükség lenne. Erre azonban csak akkor került volna sor, ha a munkaadó és a szakszervezet között közvetítő mediációs testület úgy látja, már kimerítettek minden rendelkezésre álló lehetőségeket a bérvita tárgyalásos rendezésére. Most azonban a munkavállalók voltak kedvezőbb tárgyalópozícióban, hiszen

a koronavírus-járvány lecsengését követő utazási boom akkora keresletet generált, hogy a légitársaságok alig győzték kielégíteni az igényeket.

Ezzel párhuzamosan kínálati sokkal is szembesülhettek, ugyanis a pandémia idején elbocsátott vagy tömegével nyugdíjazott pilóták pótlása égetően fontossá vált a feszített menetrend közepette. A Deltánál 1800 pilótát nyugdíjaztak akkor. Ráadásul a Deltánál 2019 óta nincs kollektív bérmegállapodás, azóta ad hoc döntésekkel próbálják fenntartani a munkabékét, ami frusztrálja a dolgozókat.

Most viszont, hogy a pandémia masszívan veszteséges időszakát a nyáron már felváltotta a profittermelés, a dolgozók elérkezettnek érezték az időt követeléseik megfogalmazására. A Reuters birtokába került szerződéstervezet szerint 2025 végéig 7,2 milliárd dollár pluszpénzhez jutnak a Delta pilótái, akik az aláírás pillanatától azonnali 18 százalékos béremelésben részesülnek, amit jövőre egy 5 százalékos, az utána való két évben pedig 4-4 százalékos korrekció követ.

Sőt, a pilóták „aláírási bónuszként” egy összegben megkapják a 2020 és a 2022 közti teljes keresetüknek a 22 százalékát, ami extra motiváció a szerződés mielőbbi ratifikálására.

A megállapodástervezet 10 hét (nem 10 nap) fizetett szülési szabadságról, két hét fizetett szülői szabadságról és a munkavállalói egészségbiztosítási díjak mérsékléséről is rendelkezik.

A Deltánál kiharcolt bérmegállapodás alaposan felbátoríthatja az American és a United pilótáit. Az American Airlinesnál már elutasították a két évre felkínált, kétmilliárd dolláros kiadással járó 19 százalékos béremelési javaslatot, de a United extrákkal együtt több mint 14,5 százalékos novemberi csomagját is lesöpörték az asztalról, pedig a légitársaság magasabb túlóradíjakat és fizetett képzéseket is kínált mellé.

Az American Airlines pilótáit a két évre ígért 19 százalékos béremelés sem hatotta meg.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Kettejüknek, de a sorban mögöttük lévő amerikai légitársaságoknak is

alkalmazkodniuk kell majd az új helyzethez, a megemelt bérek okozta költségnövekményt ki kell gazdálkodniuk valahogy.

Ennek két módja van, az egyik a légitársaság többi költségelemének a revíziója és a kiadások csökkentése, a másik pedig a viteldíjak növelése, amit a jelenlegi magas inflációs környezetben nagyon indokolni sem kell.

A légitársaságok a kereslet magasan tartásában látják a megoldást, ugyanakkor a recessziós kockázatokkal is kénytelenek szembesülni, noha a kirobbanó sikerrel és bevételi rekordokkal zárult nyári szezont a foglalások alapján az átlagosnál erősebb téli holtszezon követ.

A Deltánál küszöbönálló pénzosztás azonban iparági szakértők szerint nem lesz ragályos, különösen nem az Egyesült Államok határain túl, mivel azt egyedi faktorok indokolták. Az egyik ilyen, hogy a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) kimutatásai szerint

Amerikában volt a leggyorsabb a pandémiát követő visszapattanás.

Szeptemberben a belföldi járatokra 0,8 százalékkal többen foglaltak jegyet, mint 2019 azonos hónapjában. Októberben ugyan 0,8 százalékos csökkenést mértek, de ez még így is messze jobb, mint a 22,1 százalékos globális szintű elmaradás a 2019-es forgalomtól. A nemzetközi járatoknál októberre 10 százalékosra csökkent a különbség a két évvel korábbi kihasználtsághoz viszonyítva.

A felpattanáshoz, a járatszám növeléséhez szükséges pilótákból a korábbi leépítések miatt krónikus hiány alakult ki, s az itteni, ágazati szinten a legszigorúbbak közé tartozó követelményrendszer miatt pótlásuk nehézkes. Az Oliver Wyman tanácsadó cég júliusi adatai szerint a földrészek közül

egyedül Észak-Amerikában van hiány pilótákból, ahol a betölthető álláshelyek száma eléri a nyolcezret.

Ahhoz, hogy egy pilóta alanyi jogon kezébe vehesse egy polgári repülőgép botkormányát, előbb meg kell szereznie a képesítést, ami eleve legalább 70 ezer dollárba kerül, majd egy légitársaságnál – alacsony bérbesorolással – 1500 órát kell teljesítenie különféle, a repüléssel kapcsolatos munkakörökben. Ezzel szemben a Lufthansánál vagy az EasyJetnél az engedély megszerzése után rögtön be lehet ülni a pilótafülkébe, a kapitány mellé.

A nyári csúcsszezonnak köszönhetően az amerikai légitársaságok újra nyereségesen működnek.

Fotó: Evert Elzinga / AFP

A repülésbiztonsági hatóság (FAA) nem is hajlandó engedni a követelményekből, szeptemberben például elutasították a Republic Airways kérését, hogy a tanulóidőt csökkentsék 750 órára. A regionális légitársaságoknak reagálniuk kellett a nagyok pilótatoborzó kampányaira, ezért masszív béremeléseket hajtottak végre, hogy megtarthassák dolgozóikat. A Piedmont Airlines júniusban egyenesen megduplázta, 146 dollárra növelte kezdő pilótái, és 90-re első tisztjei órabérét, s példáját a többiek is követték.

Európában és Ázsiában felesleg van pilótákból, és az Oliver Wyman szerint a vén kontinensen 2025-ig, a Távol-Keleten pedig 2030-ig maradhat fenn ez az állapot.

A kínálati piac miatt a béremelések is meglehetősen szerények. Sőt, a Qantas ausztrál légitársaság fapados leányánál, a Jetstarnál két évre befagyasztották a pilótabéreket azzal az ígérettel, hogy 2025-ben kapnak 3 százalékot, s mellé 6850 amerikai dolláros bónuszt.

Jobban jártak a hongkongi Cathay Pacific pilótái a 2023-ra beígért 3,3 százalékos emeléssel, amelyet egyhavi keresetnek megfelelő bónusz egészít ki az év végén, ha sikerült a tervet teljesíteniük. Az Air France hangulatjavító lépéssel már szeptemberben 5 százalékkal feljebb srófolta a béreket, ezereurós bónusszal megspékelve, hogy a jövőre esedékes bértárgyalások jobb légkörben folyhassanak.