Nincs pihenés, továbbra is gyors köröket futnak a BÉT Forma–1-es pályáján az OTP Bank részvényei. Bár idei teljesítményét elhomályosítja a közepes kapitalizációjú Rába hegymenete, kifejezetten elégedettek lehetnek a bankpapír tulajdonosai is, az árfolyam csütörtökön 10 860 forinton is járt, azok után, hogy az évet 9980 forinton kezdte, így

rövid idő alatt csknem 9 százalékos hozamot realizálhattak a részvényesek.

Közben a kontinens bankpapírjait is a tenyerükön hordozzák a befektetők, a Stoxx Europe 600 Banks Index idén 5,35 százalékkal emelkedett. Persze az OTP-papírok előtt jóval nagyobb a tér észak felé, elég ránézni, hogyan alakultak egyéves időtávon az árfolyamok:

Az elmúlt egy év árfolyammozgása alapján van még hova korrigálni

Alapvetően az enyhe tél miatt valósággal összeomló földgázár lökte az elmúlt napokban fölfelé a bankok árfolyamát, így az OTP Bankét is – mondta a Világgazdaság kérdésére Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési osztályának vezetője. Az alacsonyabb energiaköltség a magyar költségvetésen, valamint az inflációs nyomáson is segíthet, persze januárban még korai beszélni e tekintetben trendekről.

Ha viszont tartósan alacsonyabb marad a gázár, akkor egész Európa fellélegezhet, illetve ha megérkeznek tavasszal az EU-s pénzek, az a magyar makrogazdasági összképet is nagymértékben javíthatja

– mondta a Concorde szakértője, hozzátéve, hogy nincs persze hiány kockázatokból sem az OTP Bankot illetően: a hazai hitelezési aktivitás az első fél évben várhatóan továbbra is nyomott lesz, de a második fél év már számottevően jobb lehet, főleg az előbb említettek fényében. A 2022-es egyszeri tételektől tisztított eredményterv minden bizonnyal teljesül, a befektetők azonban már a 2023-as és a jövő évi folyamatokat árazzák a stratéga szerint.

Az OTP Bank részvényárfolyama egyéves időtávon a vert mezőnyben szerepelt az európai bankpapírokhoz képest, korábban viszont felülteljesítő volt, amikor az egy részvényre jutó saját tőke 1,5-1,8-szeresén kereskedtek az OTP-vel, most csak 0,8-0,9-szeres értéken. Grébel Szabolcs, a KBC Securities részvényelemzője a Világgazdaságnak elmondta, a nyugat-európai bankok látványos korrekcióra voltak képesek, van köztük olyan, mint a Commerzbank, amelynek ötéves csúcson van az árfolyama.

Hozzájuk képest az OTP lemaradása nem meglepetés az elmúlt évben, ezt az oroszországi kitettség, az EU-s alapokkal kapcsolatos Brüsszel–Budapest vita, valamint a friss hitelezési statisztikák bőven alátámasztják. Ráadásul a nyugat-európai bankszektor szereplőire hagyományosan magas osztalékfizetési ráta jellemző, míg az OTP részvényesi megítélésében ez kisebb súllyal esik latba.

Grébel Szabolcs szerint a magyar anyabank 2022-es nettó eredménye jócskán elmarad majd attól, amire eredetileg képes lenne (a jelentős korrekciós tételek miatt), nagyobbrészt a magyarázat erre a banki extraprofitadó, amellyel kapcsolatban a 2025-ig szóló főbb makrogazdasági sarokszámok alapján nem zárható ki, hogy

az eredetileg tervezett kétéves ciklusnál tovább marad a rendszerben.

Szilveszter után is tart a tűzijáték az OTP-részvény piacán

Csoportszinten nézve azonban az OTP még ebben a környezetben is viszonylag stabil eredményt érhetett el 2022-ben, igaz, jókora tételek terhelték az eredményt a céltartalékok mellett is. Az orosz és az ukrajnai leánybank nélkül pedig még jobbnak tűnik a teljesítmény, és további növekedésre van kilátás a szlovéniai felvásárlás miatt.

Mivel 2022-ben 10 százalék körüli sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) érhetett el az OTP csoport,

indokolt lenne, hogy az árfolyam az egy részvényre jutó saját tőke szintjéhez közelítsen, ami a harmadik negyedév végén 12 330 forint volt.

Az idei kilátások egyelőre vegyesek, az 1,5 százalékosra várható gazdasági növekedés inkább negatív tényező, emellett továbbra sem tudni, mi lesz a sorsa az OTP oroszországi leánybankjának (eladni szinte lehetetlen, a megtermelt profit pedig nem vehető fel osztalékként), a lakossági hitelezési folyamatok pedig Magyarországon aligha javulnak a magas kamatkörnyezet mellett.